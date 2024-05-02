El caso Asunta

'El caso Asunta': ¿Los padres de la niña realmente tomaron fotos del ataúd como muestra la serie?

En el primer episodio de 'El caso Asunta' podemos ver que los padres de Asunta Basterra toman fotos de su féretro durante el funeral de la pequeña. A continuación, te explicamos si esto sucedio o no en la vida real.

La miniserie 'El caso Asunta' ya se ubica en el top 10 de Netflix, pues la trágica historia está basada en hechos reales y eso está impactando a los espectadores.

En caso de que no la hayas visto, es importante mencionar que a continuación hay spoilers.

Imagen Vix

¿De qué trata la serie de Netflix 'El caso de Asunta'?

La trama sigue la investigación sobre el asesinato de Asunta Basterra, una niña de 12 años y origen chino que fue adoptada por los españoles Rosario Porto y Alfonso Basterra. El 21 de septiembre de 2013, se reportó su desaparición, dando inicio a una extensa investigación que culminó con el arresto de sus padres adoptivos, quienes según la policía fueron los responsables de su muerte.

Un día después de dar a conocer su desaparición, su cuerpo fue encontrado en un camino forestal y posteriormente fue velado en un ataúd en una funeraria elegante, donde amigos y familiares de la pareja asistieron sin saber que estaban involucrados en el crimen.

Imagen Netflix

Una escena que llamó la atención en el primer capítulo es cuando Rosario y Alfonso ven por primera vez el ataúd de su hija, el cual estaba rodeado de coronas de rosas blancas y exhibido detrás de una vitrina.

Ambos quedan maravillados por lo hermoso que se ve el servicio funerario. Primero, la mujer saca su celular para "obtener un recuerdo de su hija", es decir, tomar fotos al féretro. Segundos después, su esposo hace lo mismo. Esto parece algo más que extraño, pero ¿realmente ocurrió esto en la vida real?

Imagen Neftlix

'El caso Asunta' muestra las inquietantes fotos del ataúd de la niña

De acuerdo con el portal español 'El Confidencial', Alfonso Basterra, padre de la fallecida, efectivamente tomó diversas fotos del féretro con su teléfono, mientras se encontraba en el tanatorio compostelano de Boisaca.

Fue en el programa 'Un tiempo nuevo' de la cadena Telecinco donde se revelaron las particulares fotos, las cuales fueron denominadas como las selfies de Alfonso Basterra, ya que su reflejo se puede ver en las imágenes debido al vidrio que separaba a las personas del ataúd y los arreglos florales.

Imagen Netflix


Fuentes oficiales indican que las fotos estaban en el teléfono del acusado y se encontraron una vez que el dispositivo fue confiscado por la Guardia Civil española. El juez José Antonio Vázquez Taín, a cargo del caso de Asunta y encargado de determinar si los padres eran culpables, solicitó que se incorporaran al sumario para la investigación del caso.

Aunque las fotos no confirmaban ni negaban la culpabilidad de Basterra, tanto él como su esposa fueron hallados culpables en la vida real por la muerte de su hija Asunta. Fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato con alevosía y agravante de parentesco, aunque ellos aseguraron en numerosas ocasiones que no cometieron el crimen.

¿Ya sabías este dato del polémico caso de Asunta? Dinos en los comentarios.


