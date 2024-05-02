‘El caso Asunta’: ¿Qué pasó en realidad con los papás de la niña? Rosario tuvo un trágico final

Video 'El caso Asunta': El papá real envió una carta desde la cárcel al productor de la serie, esto decía

‘El caso Asunta’ ha reavivado el interés por el asesinato de Asunta Basterra en 2013 en España. La menor, originaria de China, fue adoptada por una pareja española cuando tenía apenas 1 año de edad, pero su vida acabó trágicamente.

Si bien la serie de Netflix aborda las circunstancias que rodearon el crimen a detalle, muchos se han quedado con dudas sobre qué sucedió en realidad con Alfonso Basterra y Rosario Porto.

¿Qué fue de los papás de Asunta Basterra en la vida real?

Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados en noviembre de 2015 a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta. A pesar de que ambos siempre negaron haberla matado, las autoridades se mantuvieron firmes en su decisión.

Aunque la serie de Netflix no lo muestra tal cual, al final de ‘El caso Asunta’ aparece una leyenda que explica qué pasó con los padres de la niña después de su condena.

Alfonso Basterra continúa cumpliendo su sentencia en la cárcel de Teixeiro. En 2017 participó en el documental ‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta (Operación Nenúfar)’, de los mismos productores, y envió una carta a los creadores. En la misiva, de nueva cuenta defendió su inocencia y aseguró que cuando recupere su libertad, desaparecerá del ojo público.

Por otro lado, Rosario Porto, la madre de Asunta, no logró sobrevivir a su condena. En 2020, Porto se quitó la vida en prisión. La noticia de su suicidio fue un golpe adicional a un caso ya de por sí trágico y conmocionante. Previamente había tenido otros intentos de suicidio.

¿Por qué ‘El caso Asunta’ termina con una foto de la familia? El creador de la serie de Netflix lo explica

El creador de la serie, Ramón Campos, en una entrevista con ‘Fotogramas’, explicó por qué decidió terminar la serie con una foto de Asunta Basterra y sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, felices y antes del crimen.

Según el productor de ‘El caso Asunta’, su intención no era acabar la serie diciendo ‘fíjate, qué monstruos’: a pesar de que hicieron algo horrible y que en el juicio se les condenó por algo horrible, quería recordar que cuando todo empezó, eran una familia que se querían y tenían mucho cariño hacia su hija.

Campos pidió al abogado de Rosario que le permitiera entrar en su casa para hacer una radiografía de su familia y comprobar si los padres querían tanto a Asunta como los letrados defendían: “es verdad, todos los elementos de esa casa estaban dedicados a la niña”.

“Hubo un momento en el que todo se torció, pero antes de este momento esta familia era feliz, no era una familia que estuviese durante años sufriendo y haciéndole p… a Asunta, no. Asunta se convirtió en la protagonista de estos desgraciados acontecimientos cuando alguien quiso sacársela de en medio, pero durante muchísimos años fueron felices”, añadió Ramón Campos.

