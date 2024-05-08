El juez real de ‘El caso Asunta’ señala el gran error de la serie de Netflix: “Me da mucha pena”

Video 'El caso Asunta': El papá real envió una carta desde la cárcel al productor de la serie, esto decía

El éxito de ‘El caso Asunta’ tiene a todo el mundo hablando los sucesos de la vida real, comparándolos con lo presentado en la serie de Netflix, investigando más sobre la noche del 21 de septiembre en la que Asunta Basterra perdió la vida o lanzando teorías sobre quién cometió el crimen.

Tanto así que el propio juez que inició la instrucción (proceso para el juicio oral) del caso real, se ha pronunciado sobre la serie protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa.

‘El caso Asunta’: el juez que llevó el caso en la vida real critica la serie de Netflix

José Antonio Vázquez Taín, el juez que llevó la instrucción del caso Asunta en la vida real habló en exclusiva con el programa español ‘Vamos a ver’ sobre la dramatización.

“He visto solo un capítulo y no voy a verla más”, sentenció.

Javier Gutiérrez como el juez Malvar en la serie de Netflix 'El caso Asunta'. Imagen Netflix



Según él, la serie ha desaprovechado una oportunidad de cambiar el enfoque de este tipo de narrativas habituales en las series de ‘true crime’: comentó que ha visto cómo se han hecho “muchas películas de narcos” y “no de drogadictos que mueren” o de “policías que les atrapan”.

De la misma manera, lamentó que ‘El caso Asunta’ le diera más peso a los padres que a la niña asesinada, lo que, a su parecer, habría sido una manera de "darle una honra o un pequeño gesto de cariño a la niña, a la víctima".

“Me da mucha pena. Porque estoy acostumbrado en ese aspecto, pero no es justo. Porque era una niña muy especial, maravillosa, y creo que era el momento de hacer un drama en donde realmente pusiéramos en valor cómo pueden dos personas normales -que no es que sean degenerados, enfermos mentales o animales, sino que son personas como cualquier otras- destruir por falta de empatía la vida tan brillante de una niña y privarla de su adolescencia, su vida y todo el futuro que tenía por delante”, aseguró el juez que llevó la instrucción del caso Asunta real.

José Antonio Vázquez Taín, el juez de 'El caso Asunta' en la vida real'. Imagen Instagram

¿Quién es el juez que llevó el caso Asunta en la vida real?

En la serie de Netflix, el Juez Malvar es el encargado de llevar el caso, pero, en la vida real, el nobre del magistrado a cargo de la investigación se llama José Antonio Vázquez Taín.

Sobre su retrato en ‘El caso Asunta’, el Vázquez Taín señaló que Javier Gutiérrez, el actor que lo interpreta en la dramatización, es “un gran actor y una gran persona” a quien no tiene “nada que reprochar”: “Al contrario. Creo que ha intentado hacerlo lo mejor posible para intentar dejarme en el mejor lugar, pero no se ha conseguido”.

Imagen Netflix y @amarola_producciones / Instagram



Aun así, el juez ha resaltado que el personaje “le da igual”.

¿Qué piensas de las declaraciones del juez sobre ‘El caso Asunta’?, ¿cambia tu percepción de la serie de Netflix? Deja tus opiniones en los comentarios.