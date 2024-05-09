‘El caso Asunta’: ¿por qué la niña casi no se muestra en la serie de Netflix?

Video El caso Asunta': ¿Los padres de la niña sí tomaron fotos del ataúd como en la serie?

‘El caso Asunta’ ha sido toda una revolución para la audiencia de Netflix. La serie que relata, de manera dramatizada, los sucesos que rodearon la desaparición y asesinato de Asunta Basterra se ha convertido en todo un éxito, llevando a la audiencia a investigar más sobre los hechos reales, así como hacerse todo tipo de preguntas y sacar sus propias conclusiones sobre el o los culpables.

Un detalle en el que quizás no muchos han reparado es que, pese a que la miniserie lleva su nombre en el título, en realidad son pocas las veces que vemos a Asunta Basterra frente a la cámara.

PUBLICIDAD

‘El caso Asunta’: ¿por qué la serie de Netflix casi no muestra a la niña?

Ramón Campos, creador de la serie, reveló en entrevista con ‘El Televisero’ que la decisión de minimizar la presencia de la niña en la serie fue deliberada.

Recordó que cuando hicieron el documental de 2017 ‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta (Operacion Nenúfar)’, “nos dimos cuenta que Asunta se había cosificado. Los medios de comunicación la habían cosificado, se había convertido en una fotografía”.

Rosario (Candela Peña) e Alfonso Basterra (Tristán Ulloa) em "O Caso Asunta" (2024) Imagen © 2023 Netflix, Inc.



Para evitar caer en lo mismo, ellos decidieron no darle tanto protagonismo a la víctima, aunque fuera una historia dramatizada: “La mirada y la cámara no tenía que estar en Asunta, tenía que estar en los padres y en los investigadores”.

“Lo que queríamos era contar que Asunta, desgraciadamente, no tuvo nada que ver en que la asesinasen. Ella fue una víctima, una víctima de una situación que se estaba viviendo sobre ella. Nos parecía que poner el foco sobre ella era añadir morbo. ¿Para qué?”, añadió Ramón Campos en la conversación.

Así, las únicas ocasiones en las que vemos a la joven actriz Iris Wu en el papel de Asunta Basterra son “los momentos importantes en el caso”

Imagen Netflix y @distritocriminal / TikTok

¿Por qué la serie de Netflix ‘El caso Asunta’ termina así?

Otro de los detalles que ha llamado la atención de los espectadores es que, pese al contenido tan fuerte que presenta la serie, la última toma es una feliz: un retrato de Asunta con sus padres años antes del crimen y muy sonrientes.

PUBLICIDAD

En entrevista con ‘Fotogramas’ Campos explicó que no quería que la serie terminara con la imagen de los padres como “monstruos”, a pesar de las terribles acciones por las que fueron condenados: “Vale que hicieron algo horrible, y que en el juicio se les condenó por algo horrible, pero cuando todo empezó, eran una familia que se querían, que querían a su hija”.

'El caso Asunta', serie de Netflix. Imagen Netflix



El propio creador de la serie de Netflix comprobó el gran cariño que Alfonso y Rosario tenían hacia la niña al visitar su hogar: “Todos los elementos de esa casa estaban dedicados a la niña”.

“Hubo un momento en el que todo se torció, pero antes de este momento esta familia era feliz”, añadió.