El caso Asunta

'El caso Asunta': ¿Qué le pasó realmente a la niña? Las teorías más populares y aceptadas

Las teorías conspirativas creadas a raíz de las series televisivas siempre están presentes en Internet y con la popularida de 'El caso asunta', algunos no tardaron en plantear la suya.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video 'El caso Asunta': El papá real envió una carta desde la cárcel al productor de la serie, esto decía 

La miniserie de Netflix 'El caso Asunta' captó la atención de millones de espectadores en todo el mundo, quienes se han sumergido en los detalles de uno de los crímenes más impactantes y controversiales de la historia reciente de España.

La historia se centra en el caso de Asunta Basterra, una niña de 12 años que fue asesinada por sus propios padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, en 2013. A lo largo de sus episodios, se presentan las diferentes evidencias que rodearon este trágico suceso y si bien los padres de la menor fueron sentenciados a 18 años de prisión tras ser encontrados culpables de acuerdo con las autorides, existen algunas teorías sobre lo que realmente pasó.

'El caso Asunta': teorías de la serie de Netflix sobre el crimen

Primero, es importante resaltar que en uno de los episodios de la serie se exponen dos teorías. La primera es que Rosario fue quien drogó a su hija con lorazepam al sentirse en un matrimonio infeliz y querer tener tiempo para sí misma, pero al final fue su exesposo quien asfixió a la niña.

La segunda es que Alfonso Basterra fue quien ideó el plan de asesinar a Asunta, pues su esposa necesitaba ayuda para lograrlo, fue así que los dos colaboraron drogándola meses antes con grandes cantidades de lorazepam y cuando la asesinaron, el padre dejó el cuerpo de la joven en la carretera evitando las cámaras de seguridad.

Teorías de las redes sociales sobre el crimen real de 'El caso Asunta'

No obstante con el estreno de la serie los intrnautas también han creado sus propias teorías, como por ejemplo que Asunta Basterra murió de forma accidental, lo cual mencionó la usuaria de Twitter @elrafaargentino.

'El caso Asunta', miniserie de Netflix.
'El caso Asunta', miniserie de Netflix.
Imagen Netflix
"Una teoría posible es que Asunta tomaba a diario el medicamento robándoselo a la madre, un día se pasó y murió en la casa. Rosario la encontró, llamó a Alfonso y pidió ayuda. Cuando vieron las pastillas, encubrieron el caso arrojándola".


El planteamiento destacó por ser una nueva posibilidad de lo que pasó, pero lo que no explicaría cómo la niña terminó con marcas que indicaban que murió de asfixia.

El usuario @aventurembarazo creó un hilo específico mencionando su teoría, en donde asegura que Basterra fue el culpable, debido a que era el único "que tenía algo que esconder".

De acuerdo a sus palabras, el periodista quería hacer ver a Rosario como la autora del crímen planteando la idea a la policía y a su propia expareja que ella mató a su hija al verse superada por personalidad o que por su estado mental simplemente se le fue de las manos.

"Salvo por que era él quien iba a la farmacia, se ocupó muy bien de no estar por medio ni dejar rastro y el estado de salud mental de su ex mujer era la excusa perfecta para que ya no la policía, sino ella misma creyera que ella había sido la autora material".
Imagen Netflix


Al final acentuó que posiblemente Basterra mostró un apoyo incondicional a su mujer porque quería obtener su herencia una vez que la encontraran culpable, de ahí su hermetismo a no confesar su participación ni acusar a Rosario.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

