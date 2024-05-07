'El caso Asunta': ¿Las conversaciones de los papás cuando estaban detenidos fueron reales?

Video El caso Asunta': ¿Los padres de la niña sí tomaron fotos del ataúd como en la serie?

La serie 'El caso Asunta', basada en hechos reales, ha captado la atención del público global en las últimas semanas al narrar el trágico asesinato de Asunta Basterra Porto, una niña de 12 años que fue encontrada sin vida a un lado de una carretera en España hace 11 años.

Las conversaciones en los calabozos que conmocionaron la serie 'El caso Asunta'

PUBLICIDAD

Los padres adoptivos de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, se convirtieron en los principales sospechosos del crimen debido a sus declaraciones. Aunque no se encontró evidencia directa que los vinculara con el caso de su hija, unas grabaciones podrían interpretarse como confesiones de sus actos, te explicamos.

Dentro de los capítulos de la producción de Netflix, se muestra cómo en un punto de la investigación, la policía decide retener a la expareja Basterra en unos calabozos donde pueden comunicarse estando uno frente al otro para grabar sus conversaciones y ver si decían algo que demostrara su culpabilidad.

Fue en este contexto donde algunas de sus charlas alertaron a los agentes de inmediato, ya que daban la impresión de que no habían "eliminado evidencia".

"Rosario: ¿No te dio tiempo de hacer eso verdad? ¿no te dio tiempo?. Alfonso: No", es lo que mencionaron.



Posteriormente volvieron a comunicarse y parecían esconder algo importante que no querían que se supiera.

Alfonso: No digas nada inconveniente porque nos están grabando. Cualquier cosa que digamos o hagamos ya has visto te lo toman como... ¿eh? Yo lo digo por eso. Rosario: Ya, pero tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Alfonso: Bueno, por eso.Rosario: Muchos. Alfonso: Silencio.

Interacciones entre Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron reales

De acuerdo con el portal 'Antena 3', estas conversaciones fueron reales y ocurrieron a finales del mes de septiembre de 2013. Fueron replicadas exactamente en 'El caso Asunta' por los actores Tristán Ulloa y Candela Peña.

A pesar de que la policía tenía la intención de utilizar los audios para incriminar a Rosario Porto y Alfonso Basterra, no fueron admitidos como evidencia en el juicio. Sin embargo, salieron a la luz pública y dejaron abierta la puerta a muchas preguntas sin resolver en el caso.

Los padres de Asunta aseguraron que no tuvieron nada que ver con el asesinato de la menor, pero aún así fueron condenados a 18 años de prisión cada uno. La incógnita sobre lo que realmente sucedió el día que falleció la menor sigue siendo un misterio.

PUBLICIDAD

En redes sociales las grabaciones han tomado relevancia y generan diversos debates sobre la culpabilidad o inocencia de la pareja española.

"El Caso Asunta" (2024) Imagen Divulgação/Netflix