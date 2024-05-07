El caso Asunta

'El caso Asunta': ¿Las conversaciones de los papás cuando estaban detenidos fueron reales?

En la serie de Netflix 'El caso Asunta', Alfonso Basterra y Rosario Porto, mantienen una serie de pláticas al estar retenidos por la policía que levantan sospechas de su culpabilidad, pero ¿esto pasó también en la vida real?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video El caso Asunta': ¿Los padres de la niña sí tomaron fotos del ataúd como en la serie?

La serie 'El caso Asunta', basada en hechos reales, ha captado la atención del público global en las últimas semanas al narrar el trágico asesinato de Asunta Basterra Porto, una niña de 12 años que fue encontrada sin vida a un lado de una carretera en España hace 11 años.

Las conversaciones en los calabozos que conmocionaron la serie 'El caso Asunta'

PUBLICIDAD

Los padres adoptivos de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, se convirtieron en los principales sospechosos del crimen debido a sus declaraciones. Aunque no se encontró evidencia directa que los vinculara con el caso de su hija, unas grabaciones podrían interpretarse como confesiones de sus actos, te explicamos.

Dentro de los capítulos de la producción de Netflix, se muestra cómo en un punto de la investigación, la policía decide retener a la expareja Basterra en unos calabozos donde pueden comunicarse estando uno frente al otro para grabar sus conversaciones y ver si decían algo que demostrara su culpabilidad.

Fue en este contexto donde algunas de sus charlas alertaron a los agentes de inmediato, ya que daban la impresión de que no habían "eliminado evidencia".

"Rosario: ¿No te dio tiempo de hacer eso verdad? ¿no te dio tiempo?. Alfonso: No", es lo que mencionaron.

Más sobre El caso Asunta

'El caso Asunta': El escalofriante blog que la niña escribió antes de su trágico final
2 mins

'El caso Asunta': El escalofriante blog que la niña escribió antes de su trágico final

Cine y Series
¿Cómo pasó Rosario Porto sus días en la cárcel? Dos presas que estuvieron con ella lo revelan
3 mins

¿Cómo pasó Rosario Porto sus días en la cárcel? Dos presas que estuvieron con ella lo revelan

Cine y Series
‘El caso Asunta’: ¿por qué la niña casi no se muestra en la serie de Netflix?
2 mins

‘El caso Asunta’: ¿por qué la niña casi no se muestra en la serie de Netflix?

Cine y Series
El juez real de ‘El caso Asunta’ señala el gran error de la serie de Netflix: “Me da mucha pena”
2 mins

El juez real de ‘El caso Asunta’ señala el gran error de la serie de Netflix: “Me da mucha pena”

Cine y Series
'El caso Asunta': la prueba que incriminó a Rosario y la policía usó para demostrar que mentía
2 mins

'El caso Asunta': la prueba que incriminó a Rosario y la policía usó para demostrar que mentía

Cine y Series
‘El caso Asunta’: un actor estuvo a punto de no hacer la serie de Netflix, ¿por qué?
3 mins

‘El caso Asunta’: un actor estuvo a punto de no hacer la serie de Netflix, ¿por qué?

Cine y Series
'El caso Asunta': Así lucen los protagonistas de la serie vs la vida real, ¡son idénticos!
3 mins

'El caso Asunta': Así lucen los protagonistas de la serie vs la vida real, ¡son idénticos!

Cine y Series
‘El caso Asunta’: la cronología de los hechos reales, ¿Netflix se equivocó en algún detalle?
4 mins

‘El caso Asunta’: la cronología de los hechos reales, ¿Netflix se equivocó en algún detalle?

Cine y Series
‘El caso Asunta’: ¿Por qué Alfonso y Rosario adoptaron a la niña? Una enfermedad fue clave
3 mins

‘El caso Asunta’: ¿Por qué Alfonso y Rosario adoptaron a la niña? Una enfermedad fue clave

Cine y Series
'El caso Asunta': ¿Qué le pasó realmente a la niña? Las teorías más populares y aceptadas
3 mins

'El caso Asunta': ¿Qué le pasó realmente a la niña? Las teorías más populares y aceptadas

Cine y Series


Posteriormente volvieron a comunicarse y parecían esconder algo importante que no querían que se supiera.

@hechosreales_casos

🔴Caso Asunta: las grabaciones originales de Rosario Porto y Alfonso Basterra en la cárcel #viral #shortsviral #casoasunta #casosmisteriosos #misteriossinresolver @Marta

♬ sonido original - Marta
Alfonso: No digas nada inconveniente porque nos están grabando. Cualquier cosa que digamos o hagamos ya has visto te lo toman como... ¿eh? Yo lo digo por eso. Rosario: Ya, pero tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Alfonso: Bueno, por eso.Rosario: Muchos. Alfonso: Silencio.

Interacciones entre Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron reales

De acuerdo con el portal 'Antena 3', estas conversaciones fueron reales y ocurrieron a finales del mes de septiembre de 2013. Fueron replicadas exactamente en 'El caso Asunta' por los actores Tristán Ulloa y Candela Peña.

A pesar de que la policía tenía la intención de utilizar los audios para incriminar a Rosario Porto y Alfonso Basterra, no fueron admitidos como evidencia en el juicio. Sin embargo, salieron a la luz pública y dejaron abierta la puerta a muchas preguntas sin resolver en el caso.

Los padres de Asunta aseguraron que no tuvieron nada que ver con el asesinato de la menor, pero aún así fueron condenados a 18 años de prisión cada uno. La incógnita sobre lo que realmente sucedió el día que falleció la menor sigue siendo un misterio.

PUBLICIDAD

En redes sociales las grabaciones han tomado relevancia y generan diversos debates sobre la culpabilidad o inocencia de la pareja española.

"El Caso Asunta" (2024)
"El Caso Asunta" (2024)
Imagen Divulgação/Netflix


¿Ya sabías este aterrador dato curioso? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
El caso AsuntaSeries de NetflixCrímenesTelevisiónEspaña

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD