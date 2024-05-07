‘El caso Asunta’: un actor estuvo a punto de no hacer la serie de Netflix, ¿por qué?

Video El caso Asunta': ¿Los padres de la niña sí tomaron fotos del ataúd como en la serie?

‘El caso Asunta’ ha sido ampliamente aplaudida por las interpretaciones de sus protagonistas, Candela Peña y Tristán Ulloa como los padres de Asunta Basterra, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Lo que quizás no muchos saben es que este último estuvo a punto de rechazar la serie de Netflix, ¿por qué no quería participar en este proyecto?

Actor de Alfonso Basterra en ‘El caso Asunta’ no quería ser parte de la serie de Netflix

En múltiples ocasiones, Ulloa ha afirmado que, antes de unirse a la producción, sabía poco sobre el caso real del asesinato de Asunta Basterra, cometido en 2013.

No obstante, cuando recibió la invitación para formar parte de la serie ‘El caso Asunta’, el papel de Alfonso Basterra le resultó abrumador. En un video para Netflix España, el actor compartió: “Me abrumó hasta el punto de plantearme seriamente de descartarlo. Había cosas que me tocaban personalmente muchísimo y había cosas que me daban mucho respeto y miedo”.

Tristán Ulloa como Alfonso Basterra en 'El caso Asunta', serie de Netflix. Imagen Netflix



En entrevista con ‘El País’ explicó cuáles eran esas “cosas” que lo “tocaban personalmente”: “Soy padre. Tengo dos hijos: uno cumple 16 este año y la niña, 8. Imagínate interpretar a un supuesto asesino de su hija. Todo me resuena muchísimo. Llegaba por la noche y desconectaba, pero a mi hija le llegaban cosas, me oía hablar por teléfono… No deja de ser una niña y me preguntaba cosas de otra niña. Fue muy impactante”.

Además, Tristán Ulloa no se sentía en condiciones para meterse en la piel de un personaje tan oscuro como controversial: “No me encontraba muy fuerte como para afrontarlo. Venía de interpretar en la serie ‘Berlín’ a un personaje muy lúdico, disfruté mucho y no me veía capaz de meterme en ese abismo”.

“Me intimidó un poco, me pareció un abismo profundo, me daba un poco de miedo entrar ahí”, añadió en conversación con ‘EFE’.

'El caso Asunta' Imagen Netflix



Pese a sus dudas iniciales, el resto del elenco de ‘El caso Asunta’ y el equipo de producción, con el que ya había trabajado en ‘Fariña’ terminaron convenciéndolo de aceptar el papel retador.

Y tal parece que su decisión de sumarse a la serie de Netflix fue acertada. Por un lado, la crítica ha aplaudido su trabajo y por otro, 'El caso Asunta' ha sido todo un éxito desde su estreno.

Por su parte, cuando ‘El País’ le preguntó al actor si se arrepentía de su decisión, respondió: “No, fue duro, pero creo que he crecido algo como actor, y seguramente como persona”.

Imagen Getty Images y Netflix

¿Qué piensa Tristán Ulloa que pasó en ‘El caso Asunta’?

Para interpretar a Alfonso Basterra, el actor puso distancia entre las tantas teorías que rondan el caso real.

En entrevista con ‘El País’ comentó que su papel como intérprete en una serie de este tipo es “poner preguntas encima de la mesa, pero no nos corresponde a nosotros contestarlas”.

No obstante, a nivel personal parece tener sus propias conclusiones, alejadas de señalar a culpables: “Creo, sinceramente, que nunca se sabrá qué pasó exactamente. Como sociedad no estuvimos a la altura. Puedes tener enfrente a un monstruo, pero no te puedes convertir tú en otro peor”, añadió.

"El Caso Asunta" (2024) Imagen Divulgação/Netflix



¿Te gustó la interpretación que Tristán Ulloa hizo de Alfonso Basterra? Cuéntanos en los comentarios qué piensas del hecho de que estuvo a punto de no ser parte de la serie de Netflix ‘El caso Asunta’.