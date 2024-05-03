'El caso Asunta': ¿Qué encontró la policía en la computadora del papá? No solo había fotos

Video 'El caso Asunta': El papá real envió una carta desde la cárcel al productor de la serie, esto decía

Las series basadas en hechos reales captan la atención del público y una que ahora está en boca de todos es 'El caso Asunta', la cual Netflix estrenó recientemente y ya se encuentra en el top 10 de la plataforma.

En ella se narra la investigación sobre la muerte de la niña Asunta Basterra, quien fue adoptada a corta edad por los españoles Rosario Porto y Alfonso Basterra. Después de que sus padres reportaron su desaparición, su cuerpo fue encontrado al lado de una carretera, y a partir de ahí la policía trata de resolver qué pasó realmente.

¿Por qué los padres eran sospechosos de homicidio en 'El caso Asunta'?

Las inconsistentes declaraciones de sus padres comenzaron a levantar dudas sobre su participación en el asesinato de Asunta, a pesar de que lo negaron en todo momento. Si bien las pruebas en su contra no eran claras, todo da un giro polémico cuando la policía encuentra material perturbador en la computadora de Alfonso Basterra.

Al inicio de la serie, el juez ordena registrar las casas de los padres de Asunta y se explica que había una computadora de escritorio que pertenecía a Basterra, pero que más tarde desaparece por unos días y luego vuelve a su lugar.

Mientras la policía revisaba la información del dispositivo hallaron fotos sensibles, específicamente imágenes de Asunta con ropa "provocativa", es decir, un corsé y unas medias, que según sus padres la niña utilizó en un festival escolar, pero sus poses extrañas daban una idea diferente.

¿Qué encontró la policía en la computadora del papá en la vida real? Había fotos y poemas sospechosos

Después, los investigadores dieron con otro tipo de fotos donde Asunta parecía estar dormida, pero envuelta en una sábana, dando la sensación de que estaba sin vida. Esto llamó la atención de la policía, que poco después demostró que el matrimonio español la estuvo drogando por meses con Lorazepam, pues se encontraron 27 pastillas de este medicamento en su organismo.

El caso estalló y fue a juicio cuando las autoridades dieron a conocer que Basterra almacenó material pornográfico de mujeres con rasgos asiáticos, lo cual resultó de lo más alarmante debido a que Asunta nació en China.

Por otro lado, se encontraron dos poemas escritos por Asunta: uno dirigido a su madre y el otro es un soneto en el que cuenta la historia de una mujer adicta a las drogas.

"Su sonrisa tan brillante como el sol. Era la más profunda y hermosa boca. Le encantaba la verde, clara, blanca col, y también la blanca clara coca. Tanto amor se agrupaba en mi corazón, que oía temblar mi inquieta muñeca. Ayer rio, lloró dentro del avión, era una simple corta lágrima seca. Aquella hermosa delgada figura, quería dejar la viciosa coca. Yo y ella insistiendo en esto, lo consiguió. Como premio la retraté en pintura. Ella se dejó aconsejar por una cría, y al final ella contenta aceptó", es lo que decía de acuerdo al portal 'La voz de Galicia'.



En la vida real, todo lo anterior formó parte importante de las evidencias del juicio, las cuales ayudaron a que Rosario Porto y Alfonso Basterra recibieran una sentencia de 18 años de prisión cada uno.