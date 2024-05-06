‘El caso Asunta’: la cronología de los hechos reales, ¿Netflix se equivocó en algún detalle?

Video ¿Qué pasó realmente en 'El caso Asunta'? Las teorías más aceptadas sobre los trágicos hechos

En 2013, un crimen sacudió a la sociedad española: Asunta Basterra, una niña de origen chino adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, desapareció y fue encontrada muerta.

Los culpables del asesinato, según resolvió la justicia española, fueron sus propios padres.

La historia es recogida en la serie de Netflix ‘El caso Asunta’, que se estrenó a finales de abril en la plataforma de streaming y se ha convertido en todo un éxito entre la audiencia.

Si bien la producción se mantiene lo más fiel posible a los hechos hechos reales, el interés que ha causado es tal que muchos desean saber más sobre cómo se desarrolló en caso en su momento. Esta es la cronología de lo que sucedió la tarde y noche que murió Asunta Basterra.

‘El caso Asunta’: cronología real de la noche en que la niña fue asesinada

Para repasar los eventos hay que remontarnos al 21 de septiembre de 2013. A las 13:55 de ese día Asunta Basterra salió de su casa camino al departamento de su padre, donde almorzó. Cinco minutos después, a las 14:00, fue vista captada por cámaras de seguridad pasando frente a una sucursal bancaria en su camino.

Todo parecía ir normal. La siguiente ocasión en la que se vio a la niña en la calle fue a las 18:12, cuando pasó de nuevo por la misma sucursal bancaria, esta vez de regreso al departamento de su madre, Rosario Porto. A las 18:38, el celular de Asunta registró una conexión en Santiago.

A las 19:12, Rosario fue vista entrando a su casa. Seis minutos después, a las 19:18, una compañera de francés de Asunta la vio en compañía de su padre, Alfonso Basterra, cerca de la casa de Rosario.

Hacia las 18:00, el teléfono de Alfonso Basterra, padre de Asunta, recibió una llamada desde su casa. A las 18:21, Asunta fue vista nuevamente Siete minutos después, a las 18:28, las cámaras de seguridad captaron a Rosario Porto caminando de vuelta a su casa. A las 18:38, el celular de Asunta registró una conexión en Santiago.

A las 19:12, Rosario fue vista entrando a su casa. Seis minutos después, a las 19:18, una compañera de francés de Asunta la vio en compañía de su padre, Alfonso Basterra, cerca de la casa de Rosario.

A las 19:22, una cámara de seguridad captó a Rosario en su carro, junto a una silueta más pequeña, presumiblemente su hija, pasando por una rotonda. A las 19:35, la alarma de la casa de Teo, propiedad de la madre y donde se habría llevado a cabo el crimen, se desconectó.

Alrededor de las 20:00, Asunta Basterra murió, según los estudios de las autoridades españolas. A las 20:30, Rosario Porto se conectó a Internet a través de su ceular. A las 21:53, la alarma de la casa de Teo se volvió a conectar.

A las 22:00, Alfonso Basterra fue visto pasando una y otra vez delante de la sucursal bancaria previamente mencionada. Cinco minutos después, a las 22:05, el teléfono de Asunta registró una conexión.

A las 22:30, los padres denunciaron la desaparición de Asunta Basterra en una comisaría.

A las 00:39, un vecino pasó cerca del lugar donde después sería encontrado el cuerpo de Asunta, pero no vio nada, posiblemente por la oscuridad del momento.

A la 01:30, una pareja de jóvenes encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades. Finalmente, a las 07:00, las autoridades recogieron el cuerpo de Asunta.

¿Qué tan fiel es la serie de Netflix ‘El caso Asunta’ a los hechos reales?

La producción se destaca por hacer un recuento verídico sobre los sucesos de la vida real, si bien en una que otra ocasión se vale de libertades creativas para contar mejor su historia. En el caso de la noche en que desapareció y fue asesinada Asunta no obvió ni contradijo hechos.

Para quienes deseen conocer a profundidad la historia de ‘El caso Asunta’, existe el documental ‘Lo que la verdad esconde: El caso Asunta (Operación Nenúfar)’, de los mismos productores y creador, pero que se distingue por tener mayor rigor.

