‘El caso Asunta’: Rosario Porto dejó una herencia millonaria, ¿qué le pasó? Netflix no lo mostró

Video ‘El caso Asunta’: la desgarradora historia real en la que está basada la serie de Netflix

Uno de los detalles que no muestra la serie de Netflix ‘El caso Asunta’ es el desenlace de Rosario Porto, la madre de la niña asesinada.

Si bien en el capítulo final aparece una leyenda que anuncia que falleció en 2020 mientras cumplía su condena en la cárcel, omite mencionar que era dueña de un patrimonio de millones: ¿qué le pasó?

PUBLICIDAD

‘El caso Asunta’: la mamá de la niña dejó una herencia millonaria

Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, dejó tras su muerte un patrimonio estimado entre 1.5 millones y 3 millones de euros. La primera cifra se reportó en 2020, poco después de que se diera a conocer su muerte y la última, tras el reavivado interés en el caso real. Dicho patrimonio estaba compuesto por casas, joyas, obras de arte y figuras de porcelana.

Hay que recordar que, poco antes del asesinato a Asunta Basterra, los padres de Rosario murieron y le dejaron parte de su fortuna. Incluso, se trabajó la teoría de que la herencia millonaria era el móvil para acabar con la niña.

Candela Peña como Rosario Porto en la serie de Netflix 'El caso Asunta'. Imagen Netflix



De acuerdo con medios españoles, la herencia de Rosario Porto contaba con cuatro propiedades: dos en Santiago de Compostela, otro en Vilanova de Arousa y la casa de Teo, donde presuntamente se llevó a cabo el crimen contra Asunta.

Adicionalmente, la mujer tenía medio millón de euros en el banco.

A la izquierda, fotos reales de Rosario Porto, a la derecha, la actriz Candela Peña caracterizada como la madre de Asunta. Imagen Getty Images / Netflix

¿Quién se quedó con la herencia de Rosario Porto, la mamá de Asunta Basterra?

Tras el fallecimiento de la madre de Asunta Basterra en 2020, esta pregunta rondó muchas cabezas. Y es que, ¿a quién podría dejarle sus propiedades, joyas, obras de arte y dinero si ya no tenía familia? La respuesta llegó cuando se leyó su testamento.

Porto dejó escrito que su patrimonio fuera repartido en dos partes: una para sus abogados y otra para su amiga más íntima, María Teresa Sampedro, conocida como ‘La Nena’.

Sin embargo, sus defensores decidieron renunciar a la parte que les correspondía, por lo que la totalidad de la herencia quedó en manos de su amiga.

Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, en la vida real. Imagen Getty Images



‘La Nena’ era una de las mejores amigas de Rosario Porto, que se conocían desde que eran niñas. Las dos eran grandes confidentes, llegando al punto que Teresa se convirtió en la mano derecha de la abogada. Cuando Porto fue detenida y no pudo acudir a la incineración de su hija, fue ‘La Nena’ la encargada de recoger las cenizas de Asunta del tanatorio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con diversos medios, en la finca de Montouto (donde se habría llevado a cabo el delito) se han instalado okupas, por lo que no se ha podido vender.

¿Qué te parece el destino que tuvo la herencia millonaria de Rosario Porto? Escribe tu opinión en los comentarios.