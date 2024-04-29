'El caso Asunta' no es ficción: la serie se basa en la aterradora historia real de esta familia

Video ‘El caso Asunta’: la desgarradora historia real en la que está basada la serie de Netflix

El pasado 26 de abril, Netflix estrenó la miniserie ‘El caso Asunta’, una producción que consta de seis episodios. Inspirada en uno de los crímenes más mediáticos de España, la serie se relata el asesinato de Asunta Basterra, una niña gallega de 12 años de origen chino. Los responsables de este terrible crimen fueron sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra.

La historia real en la que se basó la serie de Netflix ‘El caso Asunta’

El caso se remonta al año 2013, cuando la pequeña Asunta Basterra, de tan solo 12 años, fue encontrada sin vida en un monte cercano a Santiago de Compostela. Este trágico acontecimiento desencadenó una compleja investigación que reveló una trama familiar llena de secretos y giros inesperados.

El 21 de septiembre de 2013, los padres de Asunta denunciaron su desaparición. La niña había sido adoptada por el matrimonio en China cuando apenas tenía un año de vida. Tres horas después de la denuncia, el cuerpo de Asunta fue hallado en una pista forestal cerca de Santiago de Compostela, en Galicia. La autopsia descartó agresión sexual, pero confirmó que había sido asfixiada.

'El caso Asunta', miniserie de Netflix. Imagen Netflix



Los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, fueron señalados como los principales sospechosos desde el principio. Ambos eran conocidos en la sociedad gallega, ella abogada y él periodista, lo que añadió un componente mediático a un caso que pronto se convirtió en un fenómeno de interés nacional.

La investigación policial llevó a la detención de Rosario Porto, madre adoptiva de Asunta, el 24 de septiembre. Su arresto se debió a incongruencias en sus declaraciones ante la Guardia Civil. Un día después, también se arrestó a Alfonso Basterra, el padre adoptivo, por el presunto delito de homicidio. Ambos fueron enviados a prisión provisional en el penal coruñés de Teixeiro el 27 de septiembre.

'El caso Asunta', miniserie de Netflix. Imagen Netflix



Los análisis toxicológicos realizados por el Instituto de Ciencias Forenses de la USC revelaron que Asunta había ingerido altas cantidades de ansiolíticos. Además, una profesora del colegio de Asunta declaró que la niña le confesó que sus padres le daban “polvos blancos” que la mantuvieron dormida durante dos días. Estos detalles surgieron durante el juicio posterior en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El 19 de noviembre, el juez sugirió que Porto y Basterra podrían haber planificado la muerte de su hija.

El 30 de octubre de 2015, ambos padres fueron declarados culpables por el asesinato de su hija adoptiva.

Quién es quién en la miniserie de Netflix ‘El caso Asunta’

Candela Peña es quien interpreta a Rosario Porto, la madre de Asunta.

A la izquierda, fotos reales de Rosario Porto, a la derecha, la actriz Candela Peña caracterizada como la madre de Asunta. Imagen Getty Images / Netflix



El actor Tristán Ulloa es el encargado de darle vida a Alfonso Basterra, el padre acusado de asesinar a su hija adoptiva.

A la izquierda, una foto real de Alfonso Basterra, a la derecha, el actor Tristán Ulloa caracterizado como el padre de Asunta en 'El caso Asunta'. Imagen Getty Images / Netflix



La joven actriz Iris Whu debuta con el papel de Asunta Basterra en la serie de Netflix ‘El caso Asunta’.

Javier Gutiérrez interpreta al juez Malvar, mientras que Francesc Orella se metió en la piel del abogado de Rosario Porto y Alicia Borrachero, en el de la abogada de Alfonso Basterra.

Javier Gutiérrez, Francesc Orella y Alicia Borrachero también son parte del reparto de 'El caso Asunta'. Imagen Netflix

¿Qué pasó con Rosario Porto y Alfonso Basterra en la vida real?

Ambos padres adoptivos fueron declarados culpables y condenados por el asesinato de Asunta Basterra.

Rosario Porto acabó con su vida el 18 de noviembre de 2020, mientras cumplía su sentencia en la prisión de Brieva, Ávila. Previamente había tenido otros intentos de suicidio.

Por su parte, Alfonso Basterra sigue preso en la cárcel de Teixeiro.

'El caso Asunta', serie de Netflix. Imagen Netflix



