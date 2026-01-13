ViX MicrO ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: fueron intercambiados de bebés y al crecer se enamoraron ¡Ah Caray, Me Cambiaron al Chamaco! es una de las fabulosas micronovelas que ViX MicrO estrena en el mes de enero.



Descarga ya la app de ViX y disfruta ¡Ah Caray, Me Cambiaron al Chamaco! y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Las historias en donde las personas intercambian vidas son bastante emocionantes, como en el microdrama Isadora La Usurpadora, y ahora llega la micronovela ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco! Te contamos todo al respecto.

¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

El microdrama ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco! se estrena el martes 13 de enero y puedes verlo gratis y completo en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

O si lo prefieres, disfruta una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos que puedes ver en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.



Micronovela ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco! Imagen ViX MicrO

¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Debido a un grave error en el hospital, dos bebés son intercambiados al nacer. Uno pertenece a la familia Montull Beckmann, una poderosa dinastía empresarial; mientras que el otro es de los González Marranilla, quienes son humildes y provienen de un pequeño pueblo.

Dos décadas después y sin saber lo que ocurrió, los pequeños ya crecieron y no se sienten muy a gusto con sus vidas. Estefany Betsabé, quien fue criada por la familia humilde y soportando carencias, sueña con grandes lujos que inexplicablemente siente merecer.

Por su parte, Gabriel Honorato, quien ha pasado toda su vida rodeado de comodidades, ropa de marca, servidumbre, etc., prefiere una vida sencilla y sin pretensiones.

Sus caminos se cruzan de manera inesperada, y aunque entre ellos surge el deseo de estar juntos, eso podría resultar imposible al descubrir la verdad sobre su origen.

Protagonistas de la micronovela ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco! Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!

Ellos son los talentosos actores y actrices que conforman el reparto del microdrama ¡Ah Caray, Me Cambiaron Al Chamaco!

PUBLICIDAD

Gaby Goldsmith

Rubén Cerda

Carlos Eduardo Rico

Dime Ramses Rico

Liliana Arriaga “La Chupitos”

Paco Luna

Ana Sofía Durango

Quetzali Arriaga

Jajajairo

Nadia de la Rosa

Leo Torres