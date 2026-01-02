ViX MicrO Mi Padre Se Robó a Mi Novia: un papá y un hijo pelearán por una mujer que solo busca venganza ViX MicrO comienza sus estrenos de enero con una emocionante historia que incluye romance, venganza y rivalidades: Mi Padre Se Robó a Mi Novia.



Descarga ya la app de ViX y disfruta Mi Padre Se Robó a Mi Novia y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Video Mi Padre Se Robó a Mi Novia: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Bien lo dice el refrán: del odio al amor hay un solo paso, tal como lo vimos en el microdrama El Hombre Que Juró Vengarse y Terminó Amándome, y algo similar podría ocurrir en la trama de la nueva micronovela Mi Padre Se Robó a Mi Novia, que mezcla romance, traición y venganza.

Mi Padre Se Robó a Mi Novia: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

PUBLICIDAD

La micronovela Mi Padre Se Robó a Mi Novia se estrena el viernes 2 de enero y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (para celular y tablet, con sistema operativo Android o iOS).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, que estarán disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micronovela Mi Padre Se Robó a Mi Novia Imagen ViX MicrO

Mi Padre Se Robó a Mi Novia: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Fabián, el protagonista de esta micronovela, conoce a Dayana en una noche de copas. Al día siguiente despierta en el departamento de ella y, animado por el apasionado encuentro que tuvieron, le asegura que es la mujer de su vida, aunque solo tengan unas horas de conocerse.

Sin embargo, las cosas no saldrán como él planea, pues descubre que Dayana es la prometida de su padre, el juez Aníbal Izaguirre. Lo que no sabe es que la joven no está con el juez por amor y lo único que busca es vengarse por la injusta encarcelación y muerte de su único hermano.

Protagonistas de la micronovela Mi Padre Se Robó a Mi Novia Imagen ViX MicrO

El elenco de la micronovela Mi Padre Se Robó a Mi Novia