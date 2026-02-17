ViX MicrO MicrO Suspenso: Perverso Amor: lo que parece un empleo común se convertirá en una pesadilla Si te gustan las historias de misterio, ViX MicrO tiene para ti micronovelas como Sola y Embarazada en un Estacionamiento Abandonado y el nuevo microdrama Micro Suspenso: Perverso Amor.



Video MicrO Suspenso: Perverso Amor: disfruta el episodio 0 de la micronovela de ViX MicrO

Las historias de suspenso también forman parte de ViX MicrO, como lo vimos en la micronovela Poción y Pasión, y ahora toca el turno del nuevo microcontenido MicrO Suspenso: Perverso Amor.

MicrO Suspenso: Perverso Amor: fecha de estreno y dónde ver completa y gratis la micronovela

La micronovela MicrO Suspenso: Perverso Amor se estrena el martes 17 de febrero y puedes verla gratis y completa en la app de ViX (disponible para celular y tablet).

También puedes disfrutar una probadita de la historia con los primeros cinco capítulos, ya se publican en las redes sociales de ViX MicrO: TikTok, Instagram y Facebook.

Micro Suspenso: Perverso Amor Imagen ViX MicrO

MicrO Suspenso: Perverso Amor: ¿de qué trata la nueva micronovela de ViX MicrO?

Emma siempre ha tenido una curiosidad insaciable por los misterios y, por eso, los podcasts criminales se han convertido en su contenido favorito. Además, esas historias se han convertido en su refugio y distracción últimamente, pues se encuentra devastada por una ruptura amorosa.

Decidida a no quedarse atrapada en la tristeza, la joven toma una decisión: buscar un empleo que le permita reconstruir su vida. Es así como se convierte en la asistente de Julián, un pianista reconocido por su talento y rodeado de un aura de misterio.

Su música deslumbra a cualquiera que lo escucha, pero detrás de esa imagen de artista exitoso parece esconderse un hombre reservado y difícil de descifrar. Por si fuera poco, su vida está marcada por la presencia constante de su madrastra, una mujer controladora que maneja cada aspecto de su existencia.

Lo que comienza como un buen empleo, pronto se transforma en un romance, pues la atracción entre Emma y Julián es inevitable. Sin embargo, ella sospecha que el pianista le esconde un oscuro secreto que incluso podría poner en peligro su vida.

El elenco de la micronovela MicrO Suspenso: Perverso Amor

Ellos son los talentosos actores y actrices que conforman el reparto del microdrama MicrO Suspenso: Perverso Amor.