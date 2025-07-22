Me Fui Gata, Volví Perra: Drama y venganza te esperan en esta micronovela de ViX MicrO

Video Me Fui Gata, Volví Perra - Episodio 0

Los microcontenidos de ViX MicrO son la nueva forma de entretenimiento en el servicio de streaming ViX, gracias a su formato ágil que engancha a la audiencia.

¿Qué son las micronovelas de ViX MicrO?

Se trata de materiales audiovisuales breves, originales y fáciles de seguir, perfectos para disfrutar desde tu celular o tablet. Este nuevo formato de ficción se adapta a los hábitos de consumo actuales, ofreciendo historias intensas en pocos minutos.

La plataforma de streaming más grande en español, ViX, anunció recientemente el estreno de siete microdramas que prometen conquistar al público con su mezcla de humor y emoción. Entre ellos destaca Me Fui Gata, Volví Perra.

¿De qué trata Me Fui Gata, Volví Perra, el microdrama de ViX MicrO?

La historia gira en torno a Matilda Carmona, una joven que trabaja en el área de limpieza de una editorial. Ella enfrenta el rechazo de sus compañeros por tener un puesto sencillo, además de que batalla para pagar las cuentas del hospital, pues su abuela está enferma.

Matilda, además de responsable y valiente, es una talentosa escritora. Cuando el señor Armando, un acosador dentro de la empresa, descubre su sueño de publicar un libro, le propone promocionar su trabajo a cambio de favores sexuales. Ella lo rechaza, pero la represalia llega pronto: es falsamente acusada de robo y la despiden.

Su situación cambia cuando accidentalmente descubre que Ismael, el dueño de la editorial, padece cáncer y no tiene herederos. Esto podría darle la oportunidad de tomar el control de la empresa y vengarse de quienes la humillaron.

Elenco y episodios del microdrama Me Fui Gata, Volví Perra

El reparto lo encabezan Steffy Torres, Marco Cordero, Daney Mendoza, Eunice Barrera, Jessica Díaz, Carlos Pelayo, Emóe de la Parra y Claudio Guevara.

Este microcontenido de ViX MicrO está compuesto por 62 capítulos, con una duración de poco más de un minuto cada uno.

¿Dónde puedo ver completa la micronovela Me Fui Gata, Volví Perra?

Los primeros 5 episodios de Me Fui Gata, Volví Perra están disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y puedes disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para iOS y Android en celular y tablet.