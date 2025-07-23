El Regreso de la Heredera Fugitiva es la primera micronovela mexicana: todo sobre este microcontenido de ViX MicrO

Video El Regreso de la Heredera Fugitiva - Episodio 0

ViX MicrO innovó el entretenimiento online al crear los microcontenidos, que son breves narrativas originales con episodios de solo un pa de minutos, diseñados para que los disfrutes desde tu celular o tablet.

Durante el mes de julio, ViX MicrO lanzará siete micronovelas y una de ellas es El Regreso de la Heredera Fugitiva (la primera micronovela mexicana), perfecta para quienes aman los romances intensos.

ViX MicrO: El regreso de la heredera fugitiva Imagen ViX

¿De qué trata El Regreso de la Heredera Fugitiva, la primera micronovela mexicana?

Reina Barragán es una joven decidida a asumir el control del rancho de su padre, Melquiades. Sin embargo, al comunicarle su intención, él le dice que esa responsabilidad debe recaer en un varón, por lo que nombra a Lucio, su ahijado, como encargado. Esto la deja frustrada e inconforme.

Tras ese rechazo, su situación empeora: descubre que Miguel, su pareja y veterinario del rancho, le es infiel con Bruna, su mejor amiga e influencer reconocida. Devastada por la traición, Reina decide marcharse.

Cuatro años más tarde regresa, debido a la muerte de su padre, y se reencuentra con quienes marcaron su pasado: Lucio, quien dirige el rancho con autoritarismo; Miguel, que sigue trabajando allí, y Bruna, quien se casó con su difunto padre y se convirtió en su madrastra.

Reina sospecha que Lucio y Bruna están implicados en el fallecimiento de su papá, así que decide enfrentarlos para recuperar su legado y quizá encontrar el amor verdadero.

Los actores de El Regreso de la Heredera Fugitiva y cuántos episodios tiene

La historia de esta micronovela de ViX MicrO se desarrolla en 66 episodios, protagonizados por Alexa Archundia, Rodrigo Brand, Sandra Kai, Raúl Coronado, Lupita Lara, Fabián Robles, Marco Uriel y Paris Roa, quienes están conquistando al público con sus actuaciones.

¿Dónde puedo ver completa la micronovela El Regreso de la Heredera Fugitiva?

Los primeros 5 episodios se encuentran en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram), y puedes disfrutar el microdrama completo en la app de ViX, disponible para celulares y tabletas con sistemas iOS y Android.

¿Cuáles son las micronovelas que ya están disponibles en ViX MicrO?

Destinada a Ser la Dueña (estreno: 21 de julio)

Te Escribí Antes de Conocerte (estreno: 21 de julio)

¡Mamá, No Me Dejes Morir! (estreno: 21 de julio)

Me Fui Gata, Volví Perra (estreno: 21 de julio)

Intensamente Victoria (estreno: 21 de julio)