ViX MicrO

Te Escribí Antes de Conocerte: una micronovela de ViX MicrO llena de amor y poderes sobrenaturales

Uno de los microcontenidos que ViX MicrO estrenó en julio es Te Escribí Antes de Conocerte, la historia de una joven que puede ver el futuro. Johnny, un influencer, encuentra su libreta de predicciones en un elevador y la usará a su favor.

Descarga ya la app de ViX y disfruta Te Escribí Antes de Conocerte y todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video Te Escribí Antes de Conocerte - Episodio 0

El pasado 21 de julio se estrenaron los primeros microdramas mexicanos gracias a ViX, los cuales buscan revolucionar la forma en que los usuarios disfrutan las historias en plataformas digitales.

¿Qué son las micronovelas de ViX MicrO?

PUBLICIDAD

Se trata de producciones originales, con guiones auténticos y en formato compacto. Cada episodio dura poco más de un minuto y están diseñados para verse cómodamente desde dispositivos móviles como celulares y tablets.

¿De qué trata Te Escribí Antes de Conocerte, una de las micronovelas de ViX MicrO?

Johnny Star es un joven que aspira a convertirse en influencer y sueña con alcanzar el millón de seguidores para conquistar a Pía, la chica que le gusta.

Más sobre ViX MicrO

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela
2 mins

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde es todo pasión y romance: fecha de estreno de la micronovela

ViX
Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0
1:05

Casi 40, en la Uni y el Profe Está Que Arde: Disfruta el episodio 0

ViX
Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)
2 mins

Tóxicos en Línea te atrapará con su historia llena de traiciones y drama (fecha de estreno)

ViX
Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0
0:56

Tóxicos en Línea: Disfruta el episodio 0

ViX
El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela
2 mins

El Precio de Haberte Amado: una intriga familiar separó a los protagonistas de esta micronovela

ViX
El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0
1:01

El Precio de Haberte Amado: Disfruta el episodio 0

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad
2 mins

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: la micronovela donde el dinero no da la felicidad

ViX
La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0
1:28

La Doble Vida del Millonario sin Memoria: Disfruta el episodio 0

ViX
Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno
2 mins

Amor en LA Mayor, la micronovela donde el romance y la música son los protagonistas: fecha de estreno

ViX
Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0
1:05

Amor en LA Mayor: Disfruta el episodio 0

ViX

Por otro lado, María es una joven con la habilidad de ver el futuro, y plasma sus visiones en un diario que resguarda con gran cuidado.

Ambos se conocen cuando quedan atrapados en un elevador. Tras salir del encierro, María olvida su libreta en el piso. Aunque Johnny intenta devolvérsela, no logra alcanzarla.

Te Escribí Antes de Conocerte, micronovela de ViX MicrO
Te Escribí Antes de Conocerte, micronovela de ViX MicrO
Imagen ViX

Al hojear el diario, Johnny descubre el poder de María y decide aprovecharlo para crear un personaje que predice el futuro, lo cual incrementa su popularidad. Todo parece ir bien hasta que María lo encuentra y lo enfrenta, amenazando con revelar su secreto.

Johnny promete regresarle el diario una vez que alcance el millón de seguidores, pero en el camino se enfrenta a dilemas personales que podrían cambiar sus sentimientos hacia ella.

Te Escribí Antes de Conocerte
Te Escribí Antes de Conocerte
Imagen TelevisaUnivision

Los actores de la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte

  • Ana Sáenz
  • Nicole Curiel
  • Alexis Ceballos
  • Alejandro Valencia
  • Christopher Valencia
PUBLICIDAD

¿Cuántos episodios tiene la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte y dónde verla completa?

Este microdrama cuenta con 60 episodios, cada uno con una duración de entre uno y dos minutos. Es tan ligera que puedes terminarla en una sola tarde para pasar un rato entretenido.

Te Escribí Antes de Conocerte tiene disponibles sus primeros 5 capítulos en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y puedes disfrutar la micronovela completa en la app de ViX, la cual puedes descargar gratis para celulares y tabletas con sistema operativo iOS o Android.

ViX MicrO es la nueva oferta de ViX.
ViX MicrO es la nueva oferta de ViX.
Imagen ViX.
Relacionados:
ViX MicrOViX.