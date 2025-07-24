Te Escribí Antes de Conocerte: una micronovela de ViX MicrO llena de amor y poderes sobrenaturales

Video Te Escribí Antes de Conocerte - Episodio 0

El pasado 21 de julio se estrenaron los primeros microdramas mexicanos gracias a ViX, los cuales buscan revolucionar la forma en que los usuarios disfrutan las historias en plataformas digitales.

¿Qué son las micronovelas de ViX MicrO?

Se trata de producciones originales, con guiones auténticos y en formato compacto. Cada episodio dura poco más de un minuto y están diseñados para verse cómodamente desde dispositivos móviles como celulares y tablets.

¿De qué trata Te Escribí Antes de Conocerte, una de las micronovelas de ViX MicrO?

Johnny Star es un joven que aspira a convertirse en influencer y sueña con alcanzar el millón de seguidores para conquistar a Pía, la chica que le gusta.

Por otro lado, María es una joven con la habilidad de ver el futuro, y plasma sus visiones en un diario que resguarda con gran cuidado.

Ambos se conocen cuando quedan atrapados en un elevador. Tras salir del encierro, María olvida su libreta en el piso. Aunque Johnny intenta devolvérsela, no logra alcanzarla.

Te Escribí Antes de Conocerte, micronovela de ViX MicrO Imagen ViX

Al hojear el diario, Johnny descubre el poder de María y decide aprovecharlo para crear un personaje que predice el futuro, lo cual incrementa su popularidad. Todo parece ir bien hasta que María lo encuentra y lo enfrenta, amenazando con revelar su secreto.

Johnny promete regresarle el diario una vez que alcance el millón de seguidores, pero en el camino se enfrenta a dilemas personales que podrían cambiar sus sentimientos hacia ella.

Te Escribí Antes de Conocerte Imagen TelevisaUnivision

Los actores de la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte

Ana Sáenz

Nicole Curiel

Alexis Ceballos

Alejandro Valencia

Christopher Valencia

¿Cuántos episodios tiene la micronovela Te Escribí Antes de Conocerte y dónde verla completa?

Este microdrama cuenta con 60 episodios, cada uno con una duración de entre uno y dos minutos. Es tan ligera que puedes terminarla en una sola tarde para pasar un rato entretenido.

Te Escribí Antes de Conocerte tiene disponibles sus primeros 5 capítulos en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Facebook, X e Instagram) y puedes disfrutar la micronovela completa en la app de ViX, la cual puedes descargar gratis para celulares y tabletas con sistema operativo iOS o Android.