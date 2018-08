Filadelfia acusa a ICE de usar perfiles raciales y suspende su cooperación con la agencia

El alcalde Jim Kenney, un demócrata de hablar franco, asegura que su oficina descubrió que ICE estaba empleando mal un acuerdo que tenía con Filadelfia para discriminar y acorralar a indocumentados que, salvo por su estatus migratorio, siempre fueron respetuosos de la ley.

“Encontramos, tras una cuidadosa investigación, que ellos (…) iban a las casas a acosar a personas que eran respetuosas de la ley y no tenían intercambios con la policía, y que estaban usando eso para deportar personas”, dijo Kenney en una entrevista con Univision Noticias.

Los agentes de ICE estaban usando la información que obtuvieron de la base de datos policial, conocida como PARS, para hacer perfiles de gente “que no había sido arrestada por nada, no había sido acusada de nada”, dijo el alcalde. “Decidimos que no vamos a asistirlos en hacer perfiles raciales o étnico y usar esa información para deportar gente”.

PARS son las siglas en inglés de Sistema de Reporte de Acusación Preliminar, una base de datos en tiempo real que es operada por diferentes ciudades en todo el país. Filadelfia es una de las ciudades más grandes en salirse del acuerdo con ICE para compartir esa información.

Los funcionarios de la agencia no niegan que el uso de los datos de PARS por parte de la agencia pueden resultar en acciones de inmigración contra residentes que no han sido convictos o siquiera acusados de un crimen. La base de datos de PARS permite a ICE encontrar personas que nacieron fuera de EEUU y señalarla para su posible deportación, aunque en la base de datos no se especifica su estatus migratorio.

La población de origen extranjero en Filadelfia se incrementó 69% entre 2000 y 2016, a más de 232,000 personas, lo que representa cerca del 15% de la población de la ciudad, de acuerdo con un nuevo análisis del Pew Charitable Trusts.



El alcalde afirma que la decisión se produjo después de meses de consultas con grupo comunitarios, abogados y grupos pro-inmigración, así como tras varias protestas escenificadas por activistas opuestos a ICE.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la medida de “una decisión irresponsable que resulta en que la ciudad proteja a extranjeros criminales”. La portavoz del departamento Katie Waldman dijo en un comunicado: “Las políticas de ciudades santuario hace que comunidades estadounidenses como Filadelfia sean menos seguras al poner los derechos de extranjeros criminales por encima de la protección y seguridad de ciudadanos estadounidenses”.

Pero Kenney insiste en que es justo lo contrario, argumentando que el acuerdo con ICE socava la confianza del público en la policía local.

“No hacemos nuestra ciudad más segura, o cualquier ciudad, asustando a la gente para que no llame a la policía. Impidiéndoles ser testigos, o que gente que es víctima del crimen lo reporte. Los testigos no van a presentarse o testificar en corte porque piensan que hay un agente de ICE esperándolos para llevárselos”.

“Cuando los tipos malos saben que la comunidad inmigrante está temerosa de contactarse con la policía, se ceban en ellos como nunca antes”, dice el alcalde.

"Razones humanitarias"

Kennedy dio que su decision estuvo basada en razonas humanitarias y legales.

“Se estaban llevando a la gente de las calles, de las entradas de sus casas, sin (leerles sus derechos con la) advertencia Miranda. Sin cargos, básicamente diciendo “dennos diez nombres de amigos que estén indocumentados y los dejamos ir’. Eso no es justo, no es constitucional, y todo, seas o no ciudadano, tiene la protección de la Constitución cuando están en este país”.

Un descendiente de inmigrante irlandeses, Kenney se toma el asunto personalmente, y es sabido que se emociona cuando habla de sus propias raíces: “Solo quiero mantener a esta gente que está buscando lo mismo que buscaban mis ancestros, una oportunidad para estar acá sin ser acosados”.

“Cuando los irlandeses llegaron en 1840 no había Ellis Island, no había papeles, simplemente salimos del barco y fuimos a nuestros vecindarios y vivimos por generaciones, mejoramos y nos educamos. Lo que quiero para la gente de Guatemala, Honduras, México y otros lugares es que llegue aquí como a un lugar seguro. Trump ha usado esto como cuña entre gente odiosa y detestable, que generalmente son racistas”.

Esto no estaría pasando a europeos occidentales. Si la inmigración fluyera de Alemania, Inglaterra o Irlanda, no estaríamos teniendo esta discusión. Pero como la mayoría de esta gente viene que son indocumentados son marrones y negros, se trata de eso”.

Kenny presentó una demanda contra el gobierno de Trump para defender su derecho a limitar la cooperación de su policía con ICE. En junio, el juez federal falló a favor de Filadelfia, diciendo que la posición de la ciudad era justa y razonable.

Una corte federal de apelaciones determinó el miércoles que Trump excedió su autoridad al amenazar con retener fondos federales a las ciudades santuario que no cooperaran completamente con las autoridades migratorias. El presidente firmó la orden ejecutiva el 25 de enero de 2017, solo cinco días después de asumir el cargo, calificando la inmigración indocumentada como un “claro y presente peligro”.

Las cortes han fallado que la asignación de recursos pertenece a la rama legislativa del gobierno y no a la ejecutiva.

Kenney, quien planea buscar la reelección el próximo año, dijo a Univision Noticias que es un asunto de decencia humana.

“Yo soy responsable por mantener al pueblo protegido lo mejor que pueda y no cooperar con las políticas equivocadas que salen de Washington. Políticas detestables, dañinas. Trato de hacer los correcto (…) tienes que ser un ser humano primero. Es importante ser reelegido y todo eso, pero si no eres una buena persona, si no eres una persona decente, no deberías ser reelegido”.