¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué personajes se presentaron en la primera emisión?

Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

¿Quién es la Máscara? 2025 arrancó con todo esta nueva temporada, pues pudimos conocer otros universos gracias a la implementación de la inteligencia artificial que ayudó conocer un poco de las increíbles historias de los nuevos personajes.

En esta primera emisión conocimos a seis de ellos, quienes se enfrentaron a dos duelos triples, teniendo la posibilidad de presentarse y mostrarnos su gran talento en el escenario.

Imagen TelevisaUnivision

¿Quiénes fueron los primeros seis personajes que aparecieron en ¿Quién es la Máscara? 2025?

Esta séptima edición inició de manera muy explosiva, pues el primer personaje en entrar en acción fue Tropi Coco, un ser romántico, bailarín, con gran experiencia en los escenarios y con el sueño de convertirse en un gran artista.



El segundo fue Samurái un guerrero dragón que soñaba con ser bailarín y desde la adolescencia le encantó darle vida a otras personas. También tiene un temperamento fuerte y considera que tiene la mecha muy corta.



Quien cerró este primer duelo fue Metaliebre, que por fuera es suave y tierno pero el rock le corre por la sangre, pero eso no es todo ya que viene de un barrio pesado y tras haber sido desechado rápidamente de un proyecto muy importante, ahora viene con ganas de triunfar.



El cuarto personaje nos dejó a todos impactados y muy confundidos, se trata de Shiba Moon una perra, mamá y luchona, que además de artista se considera influencer y también toda una fashionista.



Federico García, la Orca, se presentó como un mesero muy refinado, que hasta tiene su propio restaurante, pero no hay que dejarnos engañar por su elegante apariencia porque le encantan las bromas y los albures.



Finalmente conocimos al increíble Monsqueeze, un monstruo muy colorido con varios ojos y brazos que le encantan los chistes y además ha logrado triunfar en el teatro, el cine y la televisión. Una de las cosas que más ama es hacer reír a la gente.