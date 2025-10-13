TV SHOWS
Tropi Coco tuvo una entrada triunfal en ¿Quién es la Máscara? 2025: Estas fueron las apuestas de los investigadores

Este talentoso personaje nos robó el corazón con su increíble presentación y los investigadores comentaron de quién se podría tratar

Por:Gladys Tello
¿Quién es la Máscara? 2025 finalmente se estrenó en Univision y los seis personajes que nos presentaron tuvieron su toque único, además de que fue impactante verlos en el escenario.

En esta primera emisión conocimos a Tropi Coco, Samurái, Metaliebre, Shiba Moon, Federico García, la Orca y Monsqueeze, personajes muy diferentes entre sí pero todos resultaron ser encantadores y muy talentosos.

Investigadores hacen sus apuestas y estas son las famosas que pueden estar tras Tropi Coco

Tropi Coco se describió como alguien romántico y divertido. Nació en la costa norteña pero creció en los escenarios, por lo que sabe cantar y el ritmo le corre por la sangre. También dijo que muchos piensan que tiene un legado artístico pero es más su pasión por lo que hace.

Reconoció que se le da bien el inglés, cantarlo y es muy viajero, además su gran sueño siempre ha sido convertirse en un gran artista. Antes de presentar su número musical dijo que jamás había estado en la tele, pero en su show demostró todo lo contrario, pues se adueñó de la pista al cantar 'Conga', de Gloria Estefan.

Tras estas pistas, los investigadores hicieron sus apuestas:

  • Anahí dijo que podría tratarse de Danna.
  • Ana Brenda Contreraspensó que se podría tratar de Mariana Treviño.
  • Juanpa Zurita tuvo la idea de que es Sofía Reyes.
  • Carlos Rivera especuló que podría tratarse de su esposa, Cynthia Rodríguez.
Imagen TelevisaUnivision


¿Quién estará detrás de Tropi Coco? No te pierdas todos los domingos '¿Quién es la Máscara?' 2025 en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

