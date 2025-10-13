¿Quién se esconde en Metaliebre? Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025 tienen sus sospechas

Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

Los seis personajes que conocimos en la primera emisión de ¿Quién es la Máscara? 2025 nos dejaron boquiabiertos, pues además de tener un gran talento también nos dieron varias sorpresas ya estando en la pista.

Uno de ellos fue Metaliebre que físicamente se ve tierno y suave, pero mostró que es muy rudo y no le teme a nada, pero algo que nos dejó atónitos fue descubrir que se trata de una artista.

PUBLICIDAD

Los investigadores hacen sus apuestas tras la presetanción de Metaliebre

Una de las pistas que dio es que viene del barrio de Zapotitlán, aunque no es el lugar que lo vio nacer. Además su mamá le puso un nombre que no le gustó y por eso se lo cambió.

Aunque es todo un rockstar, en su pasado trabajó en oficinas y también fue expulsado de un lugar que no le dio la oportunidad de mostrar de qué está hecho, pero eso ya no le importa porque viene decidido a conquistar ¿Quién es la Máscara? 2025.

Y así fue porque saltó al escenario para cantar 'Cómo te Atreves' de Morat, dejando al descubierto que se trata de una famosa.



Los investigadores quedaron impactados al escuchar su interpretación, por lo que rápidamente sospecharon de varias estrellas:

Carlos Rivera apostó que tal vez es Ashley, de Ha*Ash .

. Anahí pensó que se podría tratar de Susana González .

. Ana Brenda asumió que puede ser Montserrat Oliver.

JuanPa dijo que probablemente sea Alejandra Guzmán.

Imagen TelevisaUnivision