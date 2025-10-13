¿Samurái podría ser un gran actor? Estas fueron las conclusiones de los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025

Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

Desde su aparición en ¿Quién es la Máscara? 2025, Samurái dejó encantados a los investigadores y al público por su personalidad fuerte y gran talento.

Este dragón japonés, que porta una increíble armadura verde con detalles dorados, estuvo a punto de ser desenmascarado, sin embargo, a petición del público y, por razones propias, Ana Brenda Contreras decidió salvarlo.

Los investigadores asumen que Samurái puede ser un gran actor

Entre las pistas que develó este magnético personaje mencionó que su mamá es China y que él un guerrero, pero su sueño era convertirse en bailarín. Aunque muchos como él nacen en castillos para este dragón fue distinto, ya que lo hizo entre neumáticos ponchados, lonches en el recreo y carcajadas.

Desde adolescente le encanta 'convertirse' en otras personas e interpretó a Cupido hasta que su rosa se marchitó. Para enfrentar sus batallas le ofrecieron un potrillo pero prefiere ir a pie. De pequeño era todo un querubín pero en realidad era muy dormilón, gruñón y de mecha corta.

Después de dar esas impactantes pistas, los investigadores no dudaron ni un segundo de que se trata de un actor, pero todos pensaron en histriones distintos.

Ana Brenda, quien lo salvó porque quedó encantada con su personalidad, sospechó que podría ser Sergio Sendel .

. Juanpa Zurita aseguró que probablemente es Eduardo Yáñez .

. Anahí apostó por Jorge Salinas .

. Carlos Rivera comentó que probablemente se trate de Jaime Camil.