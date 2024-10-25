TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: Seis personajes nuevos llegarán al segundo programa a sorprender a los investigadores

Prepárate para la segunda emisión de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? pues llegarán nuevos personajes dispuestos a enfrentarse en reñidos combates. ¿Cuántas pistas descubrirán los investigadores? Descúbrelo este domingo a las 7P/6C por Univision.

Por:
Univision

Ya conocimos a siete personajes en el estreno de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? y este segundo programa llegarán otros seis más para participar en dos combates que seguramente impactarán a todos.

Los investigadores tendrán que elegir a qué personajes salvarán y al final el público será el responsable de decidir quién se va y quién se queda, tal y como sucedió en el estreno cuando Tucán y Micrófono dijeron adiós a la competencia.

¿Quién Es La Máscara?

El segundo fue el botón azul bautizado por Anahí como ‘Sálvame’, el cual podrá ser activado una vez por investigador durante toda la temporada. Gracias a esto podrá regresar a la competencia un personaje que esté a punto de ser eliminado.

En el primer programa Anahí activó este botón, justo cuando Huesito Peligroso estaba a punto de quitarse la máscara. La cantante decidió activarlo a un segundo de que el simpático perrito mostrara su verdadera identidad.

¿Volverá a activarse el botón ‘Sálvame’? todo dependerá de los performances que presenten los nuevos personajes de este domingo y la decisión de los investigadores.

En el primer programa de la sexta temporada de este reality dos personajes se despidieron del escenario. Tras un primer triple combate entre Venustiano, Robotso y Tucán, fue esta última ave exótica la que no corrió con suerte y tuvo que mostrar su verdadero rostro.

Tucán interpretó el tema ‘Rosa Pastel’ de Belanova, tuvo muy buena recepción por parte del público, pero no lo suficiente para permanecer en la competencia. Luedo de que los investigadores salvaron a Venustiano y el público a Robotso, esta ave mostró que detrás de ella estaba la súper cantante española Marta Sánchez.

Los cuatro personajes restantes se presentaron en otro combate: Micrófono, Huesito Peligroso, Orni y Cacahuate Enchilado ofrecieron excelentes performances. El panel de investigadores decidió salvar a Cacahuate Enchilado, mientras que el público rescató a Micrófono y Orni, por lo cual Huesito Peligroso tenía que desprenderse de su máscara.

Cuanto estaba a punto de hacerlo la investigadora Anahí lo salvó activando el botón ‘Sálvame. El simpático y aguerrido can regresó a la competencia, pero por regla del programa se tuvo que despedir a un personaje, así que el público tuvo que elegir entre Orni y Micrófono, siendo este último el elegido. Detrás de Micrófono se encontró el influencer venezolano Marko.

Disfruta del segundo programa de ¿Quién Es La Máscara? este domingo 27 de octubre a las 7P/6C por Univision.

