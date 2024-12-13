TV SHOWS
¿Quién Es La Máscara? 2024: prepárate para conocer a los tres finalistas este domingo a las 4P/3C

Estamos a un paso de la final y este domingo tres duelos arrojarán a los tres finalistas de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? Descubre quiénes serán este domingo 15 de diciembre a las 4P/3C por Univision.

La novena gala de ¿Quién Es La Máscara? 2024 arrojará este domingo 15 de diciembre los nombres de los tres personajes que se enfrentarán en la gran final. Además, conoceremos el rostro de las celebridades que están detrás de los tres eliminados.

El reality tendrá de nuevo un horario especial, a las 4P/3C debido a que cederá su espacio habitual a la final de futbol del Torneo de Apertura entre los equipos de Monterrey y América. Lo anterior no será impedimento para vivir un show lleno de grandes momentos e increíbles performances.

¿Quién Es La Máscara? 2024: qué personajes llegaron en la semifinal

De 20 personajes que iniciaron la competencia, solo tres llegarán al último programa y uno será el ganador. Cacahuate Enchilado, Tutupótama, Robotso, Ranastacia, Huesito Peligroso y Freddie Verdury se enfrentarán en duelos legendarios y de cada uno habrá un eliminado.

Se acabó la posibilidad de salvación por parte de los investigadores. Recordemos que Carlos Rivera fue el último investigador en la octava gala en apretar el botón azul ‘sálveme’ para rescatar a Robotso de ser eliminado.

El público decidirá con su voto quiénes son los personajes que continúan hacia la final y a los que serán eliminados y tendrán que mostrar su verdadero rostro.

En ocho programas, 20 personajes han desfilado por este escenario en el que las risas no han faltado, las caídas y los besos, pero también los emotivos reencuentros como el de María Elena Saldaña ‘La Güereja’, Ricardilla, con Anahí, quienes se dedicaron lindas palabras.

Recientemente también Anahí protagonizó otro emotivo reencuentro, ahora con Ninel Conde, quien dio vida al imponente Azul. Ambas actrices fueron parte de la telenovela ‘Rebelde’ y se mostraron felices de volverse a ver.

Qué nos deparará la semifinal y la gran final de ¿Quién Es La Máscara? 2024, mantente al tanto de estos dos últimos programas y conoce al gran ganador de la temporada, solo aquí por Univision.

