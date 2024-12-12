¿Quién Es La Máscara? 2024: transmisión semifinal domingo 15 de diciembre en horario especial

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Edwin Luna confiesa cómo fue dar vida a Venustiano y a su amigo Rufus

Este domingo 15 de diciembre ¿Quién Es La Máscara? 2024 cederá su espacio al partido de la final del Torneo de Apertura del futbol mexicano que se jugará entre Rayados de Monterrey y las Águilas del América. La semifinal del reality se realizará a las 4P/3C por Univision.

La novena gala de esta sexta temporada conducida por Omar Chaparro arrojará los nombres de los finalistas. De 20 personajes que iniciaron la competencia, solo tres llegarán al último programa y uno será el ganador.

Los investigadores : Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, tendrán que estar listos con sus conocimientos de cultura pop para lanzar las apuestas más atinadas para cada personaje semifinalista.

¿Quién Es La Máscara? 2024: qué personajes llegan a la semifinal



Cacahuate Enchilado, Tutupótama, Robotso, Ranastacia, Huesito Peligroso y Freddie Verdury son los personajes semifinalistas y se enfrentarán este domingo 15 de diciembre en duelos legendarios y de cada uno habrá un eliminado.

Ya no hay posibilidad de que alguno sea rescatado, luego de que Carlos Rivera fuera el último investigador en apretar el botón azul ‘sálveme’ en la octava gala, para salvar a Robotso de ser eliminado.

El público tendrá la última palabra, ya que con su voto será el encargado de elegir a los personajes que continúan hacia la final y a los tres que serán eliminados y tendrán que mostrar su verdadero rostro.