¿Quién Es La Máscara? 2024: risas y combates de impacto dejarán a dos personajes eliminados este domingo
El nivel de la competencia aumenta y este quinto domingo los investigadores no tendrán nada fácil la decisión de rescatar a dos personajes, pero aún así otros dos se tendrán que ir. Disfruta ¿Quién Es La Máscara? 2024 todos los domingos a las 7P/6C por Univision.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Ocho personajes regresan al escenario y entre risas y combates reñidos, veremos cómo dos personajes serán eliminados de la competencia de ¿Quién Es La Máscara? 2024.
De los 20 personajes que arrancaron la sexta temporada del reality, seis han quedado fuera y de acuerdo a la dinámica, seguiremos viendo cómo se van otros más.
Durante el cuarto programa se volvió a activar al botón azul sálvame y fue la investigadora Martha Higareda la encargada de hacerlo, pues rescató a Pepe Nador de la eliminación y el público volvió a votar entre Azul y Pony, siendo el equino el elegido para abandonar el show.
¿Se volverá a activar el botón azul en el quinto programa? Descúbrelo este domingo a las 7P/6C por Univision.
¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes eliminados y las celebridades detrás de ellos
Hasta ahora seis personajes han quedado fuera de la competencia y han tenido que quitarse la máscara.
En la primera emisión Tucán y Micrófono no fueron rescatados por el público y como dictan las reglas del programa, tuvieron que revelar su identidad. Fue así que descubrimos a Marta Sánchez detrás del ave exótica y al influencer Marko como Micrófono. Solo Carlos Rivera y Anahí descubrieron las pistas detrás de la cantante española.
En el segundo programa hubo solo un eliminado y le tocó a Erik El Roto mostrar su verdadero rostro. Los investigadores quedaron sorprendidos al ver que el cantante El Fantasma estuvo detrás del vikingo.
Para la tercera emisión María Joacuina dijo adiós y vimos a Cynthia Urías detrás de este tierno personaje.
En la cuarta emisión regresó la eliminación doble, la primera en quitarse la máscara fue Maraña y vimos a Samy Rivers interpretándola. En segundo lugar, Pony no corrió con suerte y se despidió junto a Majo Aguilar, la cantante que le dio vida.
Sigue de cerca cada programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y descifra las pistas detrás de cada personaje. Te esperamos todos los domingos a las 7P/6C por Univision.