TV SHOWS
TV SHOWS
¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: risas y combates de impacto dejarán a dos personajes eliminados este domingo

El nivel de la competencia aumenta y este quinto domingo los investigadores no tendrán nada fácil la decisión de rescatar a dos personajes, pero aún así otros dos se tendrán que ir. Disfruta ¿Quién Es La Máscara? 2024 todos los domingos a las 7P/6C por Univision.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision
Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Este quinto domingo prepárate para reír y gritar con los personajes

Ocho personajes regresan al escenario y entre risas y combates reñidos, veremos cómo dos personajes serán eliminados de la competencia de ¿Quién Es La Máscara? 2024.

De los 20 personajes que arrancaron la sexta temporada del reality, seis han quedado fuera y de acuerdo a la dinámica, seguiremos viendo cómo se van otros más.

PUBLICIDAD

Durante el cuarto programa se volvió a activar al botón azul sálvame y fue la investigadora Martha Higareda la encargada de hacerlo, pues rescató a Pepe Nador de la eliminación y el público volvió a votar entre Azul y Pony, siendo el equino el elegido para abandonar el show.

¿Se volverá a activar el botón azul en el quinto programa? Descúbrelo este domingo a las 7P/6C por Univision.

Más sobre ¿Quién es la Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado es el personaje ganador de la temporada en Estados Unidos
1 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado es el personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: lágrimas de emoción y por primera vez el público votó para elegir al ganador en EU
4 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: lágrimas de emoción y por primera vez el público votó para elegir al ganador en EU

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso, Freddie Verdury y Cacahuate Enchilado mostraron su verdadero rostro
54 fotos

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso, Freddie Verdury y Cacahuate Enchilado mostraron su verdadero rostro

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: no te pierdas la gran final y vota para elegir al personaje ganador

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde, cuándo y a qué hora ver la final en Estados Unidos
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde, cuándo y a qué hora ver la final en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al personaje ganador de la temporada en Estados Unidos
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: vota para elegir al personaje ganador de la temporada en Estados Unidos

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los personajes finalistas de la temporada
3 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: quiénes son los personajes finalistas de la temporada

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuándo es el gran final de la temporada?
2 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuándo es el gran final de la temporada?

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: todo lo que debes de saber de la sexta temporada (personajes eliminados, invitados y más)
10 mins

¿Quién Es La Máscara? 2024: todo lo que debes de saber de la sexta temporada (personajes eliminados, invitados y más)

¿Quién Es La Máscara?
¿Quién Es La Máscara? 2024: Ana Brenda Contreras sorprende como Ranastacia
4:30

¿Quién Es La Máscara? 2024: Ana Brenda Contreras sorprende como Ranastacia

¿Quién Es La Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes eliminados y las celebridades detrás de ellos

Hasta ahora seis personajes han quedado fuera de la competencia y han tenido que quitarse la máscara.

En la primera emisión Tucán y Micrófono no fueron rescatados por el público y como dictan las reglas del programa, tuvieron que revelar su identidad. Fue así que descubrimos a Marta Sánchez detrás del ave exótica y al influencer Marko como Micrófono. Solo Carlos Rivera y Anahí descubrieron las pistas detrás de la cantante española.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Marta Sánchez confesó que el disfraz de Tucán la hizo sentir sexy en el escenario

En el segundo programa hubo solo un eliminado y le tocó a Erik El Roto mostrar su verdadero rostro. Los investigadores quedaron sorprendidos al ver que el cantante El Fantasma estuvo detrás del vikingo.
Para la tercera emisión María Joacuina dijo adiós y vimos a Cynthia Urías detrás de este tierno personaje.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: El Fantasma fue Erik El Roto y sorprendió al cantar un tema de Bad Bunny

En la cuarta emisión regresó la eliminación doble, la primera en quitarse la máscara fue Maraña y vimos a Samy Rivers interpretándola. En segundo lugar, Pony no corrió con suerte y se despidió junto a Majo Aguilar, la cantante que le dio vida.

Sigue de cerca cada programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y descifra las pistas detrás de cada personaje. Te esperamos todos los domingos a las 7P/6C por Univision.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Majo Aguilar dio vida a Pony, personaje con el que se encariñó mucho
Relacionados:
¿Quién es la Máscara?¿Quién Es La Máscara? 2024

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD