¿Quién Es La Máscara? 2024: risas y combates de impacto dejarán a dos personajes eliminados este domingo

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Este quinto domingo prepárate para reír y gritar con los personajes

Ocho personajes regresan al escenario y entre risas y combates reñidos, veremos cómo dos personajes serán eliminados de la competencia de ¿Quién Es La Máscara? 2024 .

De los 20 personajes que arrancaron la sexta temporada del reality, seis han quedado fuera y de acuerdo a la dinámica, seguiremos viendo cómo se van otros más.

Durante el cuarto programa se volvió a activar al botón azul sálvame y fue la investigadora Martha Higareda la encargada de hacerlo , pues rescató a Pepe Nador de la eliminación y el público volvió a votar entre Azul y Pony, siendo el equino el elegido para abandonar el show.

¿Se volverá a activar el botón azul en el quinto programa? Descúbrelo este domingo a las 7P/6C por Univision.

¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes eliminados y las celebridades detrás de ellos

Hasta ahora seis personajes han quedado fuera de la competencia y han tenido que quitarse la máscara.

En la primera emisión Tucán y Micrófono no fueron rescatados por el público y como dictan las reglas del programa, tuvieron que revelar su identidad. Fue así que descubrimos a Marta Sánchez detrás del ave exótica y al influencer Marko como Micrófono . Solo Carlos Rivera y Anahí descubrieron las pistas detrás de la cantante española.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Marta Sánchez confesó que el disfraz de Tucán la hizo sentir sexy en el escenario

En el segundo programa hubo solo un eliminado y le tocó a Erik El Roto mostrar su verdadero rostro. Los investigadores quedaron sorprendidos al ver que el cantante El Fantasma estuvo detrás del vikingo.

Para la tercera emisión María Joacuina dijo adiós y vimos a Cynthia Urías detrás de este tierno personaje.

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: El Fantasma fue Erik El Roto y sorprendió al cantar un tema de Bad Bunny

En la cuarta emisión regresó la eliminación doble, la primera en quitarse la máscara fue Maraña y vimos a Samy Rivers interpretándola . En segundo lugar, Pony no corrió con suerte y se despidió junto a Majo Aguilar, la cantante que le dio vida.

Sigue de cerca cada programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y descifra las pistas detrás de cada personaje. Te esperamos todos los domingos a las 7P/6C por Univision .