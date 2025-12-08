¿Quién es la Máscara? ¿Qué cantaron los personajes en la semifinal de ¿Quién es la Máscara? 2025? Este noveno programa estuvo repleto de grandiosos números musicales donde los semifinalistas del reality se lucieron

Video ¿Anahí y JuanPa Zurita son competitivos? Descúbrelo en ¿Quién es la Máscara?

El pasado domingo 7 de diciembre fuimos testigos de uno de los momentos más musicales más impresionantes de la televisión en ¿Quién es la Máscara? 2025, donde los personajes semifinalistas nos sorprendieron con los mucho que han avanzado en la competencia.

Este fin de semana saltaron al escenario seis famosos, que se perfilaron como los favoritos del público y de los investigadores: Maestro Bops, Nocturna, Carro Ñero, Hieny Fer, Tropi Coco y Metaliebre.

PUBLICIDAD

¿Quién es la Máscara? 2025: ¿Qué cantaron los semifinalistas?

Para arrancar la semifinalista, los personajes nos sorprendieron con una presentación donde todos cantaron el 'Bzrp Music Sessions, Vol. 52' de Bizarrap y Quevedo, una canción súmamente movida y hasta ganadora del Premio Grammy Latino a la Mejor Canción Urbana.

En el primer duelo triple, primero vimos en el escenario a Maestro Bops, quien entró en modo boxeador y nos deleitó con Eye Of The Tiger, la mítica rola de Survivor que suena en las películas de 'Rocky'.

Después vimos a Nocturna, quien resultó ser Ari Gameplays, pero nos había hipnotizado al interpretar 'Rosa Pastel' de Belanova.

El tercero fue Carro Ñero que entró de lleno con el mood mundialista y se lució al cantar ' La Copa de la Vida', de Ricky Martin, la cual fue el himno de la Copa Mundial de Francia, celebrado en 1998.

En el segundo combate triple Hieny Fer, quien era Oka Giner nos inyectó su gran energía al interpretar y hasta recrear la mítica coreografía de ' Bye Bye Bye', canción de *NSYNC, agrupación de donde emergió Justin Timberlake.

Tras ella, saltó al escenario Tropi Coco, quien nos hizo viajar en el tiempo, llevándonos al 2010 a la Copa Mundial de Sudáfrica, con 'Waka Waka' de Shakira.

Y finalmente se presentó Metaliebre, quien nos dejó impactados por la poderosa energía que emite en cada una de sus presentaciones, siendo esta última donde cantó 'Cinco Minutos' de Gloria Trevi.

Imagen TelevisaUnivision