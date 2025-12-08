¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

Video ¿Yadhira Carillo aceptaría dar vida a un personaje de '¿Quién es la Máscara?'?

Estamos a unos días de vivir la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, después de nueve intensas semanas donde fuimos testigos del gran talento que ocultan los famosos.

En esta séptima temporada del reality más misterioso de la televisión ingresaron 18 personajes a la competencia. Tras varios enfrentamientos y duelazos musicales, a esta altura de la competencia quedan sólo cuatro famosos que pretenden conquistar el trofeo.

¿Cuáles son los personajes finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025?

A lo largo de la temporada nos tuvimos que despedir de Shiba Moon, Bebeeeee, Sonaja, chupón y Bebé, Monsqueeze, Ruby Gloss, Mini Chang, Tony Manguera, Sonny Hámster, María Ovina, Federico García, Samurái y Capi Bara.

En este noveno programa conocimos la identidad de Nocturna (Ari Gameplays) y Hieny Fer (Oka Giner), quienes fueron fuertes semifinalistas de la competencia.

Tras su despedida, cuatro queridos personajes quedaron en la contienda y se trata de:

Carro Ñero

Tropi Coco

Metaliebre

Maestro Bops

Ellos se verán las máscaras por última vez y sólo uno podrá coronarse como el campeón de ¿Quién es la Máscara? 2025. ¿Quién ganará?

