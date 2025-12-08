¿Quiénes son los finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos
El próximo domingo viviremos la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025 y cuatro personajes están en la contienda por el trofeo
Estamos a unos días de vivir la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025, después de nueve intensas semanas donde fuimos testigos del gran talento que ocultan los famosos.
En esta séptima temporada del reality más misterioso de la televisión ingresaron 18 personajes a la competencia. Tras varios enfrentamientos y duelazos musicales, a esta altura de la competencia quedan sólo cuatro famosos que pretenden conquistar el trofeo.
¿Cuáles son los personajes finalistas de ¿Quién es la Máscara? 2025?
A lo largo de la temporada nos tuvimos que despedir de Shiba Moon, Bebeeeee, Sonaja, chupón y Bebé, Monsqueeze, Ruby Gloss, Mini Chang, Tony Manguera, Sonny Hámster, María Ovina, Federico García, Samurái y Capi Bara.
En este noveno programa conocimos la identidad de Nocturna (Ari Gameplays) y Hieny Fer (Oka Giner), quienes fueron fuertes semifinalistas de la competencia.
Tras su despedida, cuatro queridos personajes quedaron en la contienda y se trata de:
- Carro Ñero
- Tropi Coco
- Metaliebre
- Maestro Bops
Ellos se verán las máscaras por última vez y sólo uno podrá coronarse como el campeón de ¿Quién es la Máscara? 2025. ¿Quién ganará?
No te pierdas este domingo 14 de diciembre la gran final de ¿Quién es la Máscara? 2025 en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision y sigue de cerca el sitio oficial del reality.