Premios Juventud 2025 tendrá a Daniel Elbittar, Adamari López y más presentadores de las categorías

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

La fiesta más hot del año ya nos ha dado grandes sorpresas, como la lista de artistas que cantarán en el escenario, quiénes estarán a cargo del show musical en honor a Panamá y mucho más.

Ahora, Premios Juventud 2025 confirma quiénes serán los presentadores de categorías, es decir, aquellas celebridades que entregarán los galardones a los artistas que fueron elegidos como ganadores por el público en las votaciones.

Adamari López

Es una de las actrices y conductoras más queridas por el público, pues su carisma y talento son inigualables. Ella será una de las presentadoras de las categorías de nominados en Premios Juventud 2025.

Andrea Bejar

La intérprete es reconocida por mezclar letras en inglés y español, creando un sonido único que abarca desde el rock hasta baladas clásicas.

Además de formar parte de las Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025, la veremos como presentadora de categorías.

Angélica García

Esta artista originaria de Los Ángeles, California está ganando fama gracias a su estilo único, pues combina el pop experimental con ritmos electrónicos, rock y ritmos latinos.

Angélica García no sólo es reconocida como una de las Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025, también presentará categorías de nominados.

Angélica Rivera

La guapa actriz está nominada en las categorías Mi Actriz Preferida y Me Enamoran, y también brillará como presentadora de categorías en Premios Juventud 2025.

Brianda Deyanara

La influencer es famosa por su contenido en TikTok, enfocado en estilo de vida. Además de ser una de las host de Noche de Estrellas, veremos a la hermosa tiktoker presentando las categorías de nominados en Premios Juventud 2025.

Carlos Arenas

El conductor de TV tiene una amplia experiencia al frente de show y eventos de gran renombre, por lo que ahora formará parte del grupo de presentadores de las categorías de nominados en Premios Juventud 2025.

Daniel Elbittar

El galán de telenovelas no sólo nos hará suspirar en los melodramas, también lo hará como presentador de categorías en Premios Juventud 2025.

Además, cabe recordar que Daniel Elbittar está nominado en la categoría Me Enamoran, por su papel en El Amor No Tiene Receta.

Daniel Nohra

El narrador y host de TUDN llevará toda su experiencia como conductor a Premios Juventud 2025, en donde se desempeñará como uno de los presentadores de categorías de nominados.

De La Ghetto

El cantante, compositor y productor de origen estadounidense inició su carrera como miembro del dúo Arcángel & De la Ghetto en 2005, pero posteriormente decidió lanzarse como solista. Ahora participará en Premios Juventud 2025, como uno de los presentadores de categorías.

Diego Klein

La carrera de este guapo actor va viento en popa, gracias a su participación en exitosas producciones.

Eduin Caz

Junto a Grupo Firme, Eduin Caz llegará a Premios Juventud 2025 pisando fuerte. El cantante y su agrupación están nominados a Mejor Canción Banda Música Mexicana y a Mejor Álbum Música Mexicana.

Además, la banda originaria de Tijuana es uno de los artistas confirmados para cantar en la fiesta más hot del año. La cereza del pastel es que Eduin Caz será uno de los presentadores de categorías de nominados.

Eddy Lover

Eddy Lover es uno de los artistas panameños que estarán representando con orgullo al país que este año recibe a Premios Juventud. El intérprete de la exitosa canción ‘Perdóname’ formará parte del grupo de presentadores de categorías de la fiesta más hot del año.

El Bueno, La Mala y El Feo

Además de estar nominado en la categoría Podcast del Año en Premios Juventud 2025, los integrantes de El Bueno, La Mala y El Feo —Raúl Molinar, Paola Sasso y Andrés Maldonado— se desempeñarán como presentadores de categorías.

Emilio Osorio

El joven actor está ganando renombre gracias a su papel de Tonatiuh en la telenovela Amanecer y ahora tendremos oportunidad de verlo como presentador de categorías en Premios Juventud 2025.

Grupo Barak

El grupo de música cristiana, originario de Santo Domingo, República Dominicana, se unirá al grupo de presentadores de categorías de Premios Juventud 2025.

Jess Judith



Además de estar nominada en la categoría Creator del Año en Premios Juventud 2025, la influencer se desempeñará como presentadora de categorías para entregar los codiciados galardones a los ganadores.

Julián Gil

Gracias a su carisma y galanura, el conductor nacido en Buenos Aires, Argentina es uno de los rostros más conocidos en la televisión latinoamericana. En Premios Juventud 2025 lo veremos como uno de los presentadores de las categorías.

Kenia Os

La cantante y youtuber mexicana tendrá gran presencia en Premios Juventud 2025. Por un lado, está nominada en las categorías Girl Power y Mejor Urban Track. Además, será una de las presentadoras de categorías en la fiesta más hot del año.

Kunno

Definitivamente, el influencer brillará en Premios Juventud 2025. Kunno será host del programa especial Noche de Estrellas y el live stream, y ahora también se confirmó que estará en el grupo de presentadores de categorías.

La Cruz



Alfonso La Cruz (su nombre de pila), es un cantante y compositor venezolano que formará parte de los presentadores de categorías de Premios Juventud 2025. Además, él está nominado en la categoría La Nueva Generación Masculina.

Luis Figueroa

El cantante y compositor estadounidense-puertorriqueño es conocido por incursionar en los géneros musicales pop latino y salsa.

Además de tener dos nominaciones en las categorías Tropical Hit y Mejor Álbum Tropical, lo veremos como uno de los presentadores de categorías en Premios Juventud 2025.

Luciana Sismondi

La guapa actriz y conductora se unirá a las filas de los presentadores de categorías en Premios Juventud 2025.

Luz Gaggi

La artista argentina no sólo será reconocida como parte de las Artistas 2 Watch de 2025, también se desempeñará como presentadora de categorías en Premios Juventud 2025.

Majo Aguilar



Gracias a su talento y perseverancia, Majo Aguilar ha logrado formarse una sólida trayectoria en la música reginal mexicana.

En Premios Juventud 2025 está nominada a Mejor Canción Mariachi Música Mexicana y también se anunció que será una de las presentadoras de categorías en la fiesta más hot del año.

Marc Crosas



El exfutbolista español naturalizado mexicano también será uno de los presentadores de categorías y otorgará el codiciado premio a los ganadores de Premios Juventud 2025.

María José



Además de estar nominada en la categoría Girl Power, la cantante mexicana se unirá al grupo de presentadores de categorías en Premios Juventud 2025.

Maye



La cantante y compositora nació en Venezuela, pero fue criada y radica en EE.UU. Además de ser reconocida como parte de las Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025, la veremos como una de las presentadoras de las categorías.

Migbelis Castellanos



La modelo y actriz venezolana es uno de los rostros más conocidos del mundo del espectáculo latinoamericano. Ella será una de las host de Noche de Estrellas, pero también se desempeñará como presentadora de categorías en Premios Juventud 2025.

Paloma Morphy

Pocos saben que la cantautora mexicana estudió la carrera de Derecho e incluso ejerció por un tiempo antes de dedicarse a la música. Además de ser reconocida como una de las Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025, formará parte del grupo de presentadores de categorías.

Renata Flores

La cantautora peruana saltó a la fama con solo 14 años, gracias a un cover de Michael Jackson. En Premios Juventud 2025 fue elegida como parte de las Artistas 2 Watch y también como una de las presentadoras de categorías.

Sofía Castro

La actriz cada día obtiene más renombre, gracias a su talento y belleza. Ahora la veremos brillar como una de las presentadoras de categorías en Premios Juventud 2025.

Valeria Marín

La periodista deportiva tiene una amplia experiencia frente a las cámaras de TV y ahora será una de las presentadoras de categorías en Premios Juventud 2025.

Ximena Córdoba

La modelo, actriz y conductora colombiana deslumbrará en Premios Juventud 2025, pues será una de las presentadoras de categorías y otorgará los codiciados galardones a los artistas ganadores.

Yeri Mua



La carismática influencer no sólo está nominada en las categorías La Nueva Generación Femenina y Mejor Canción Urbano Alternativo, también será host del live stream de Premios Juventud y ahora está confirmado que será una de las presentadoras de categorías.

Adriana Gutiérrez tendrá una participación en Premios Juventud 2025

La modelo, conductora y exreina de belleza colombiana tendrá una participación especial a lado de Maluma, con quien presentará el tema ‘Bronceador’. Además, la veremos como presentadora de categorías en Premios Juventud 2025.

Dimelo Flow se une al line up de Premios Juventud 2025

El productor y DJ con 21 mil millones de streams es reconocido por su estilo único, ya que mezcla ritmos latinos con sonidos globales.