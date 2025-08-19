¿Cómo puedo votar en Premios Juventud 2025? ¡Ya iniciaron las votaciones!

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Este 19 de agosto se dio a conocer la lista completa de nominados a Premios Juventud 2025, conformada por 232 artistas en 41 categorías.

Si ya estás listo para apoyar a tus celebridades favoritas para que ganen el codiciado galardón, te compartimos una sencilla guía sobre cómo darles tu voto.

¿Cuándo inician y terminan las votaciones de Premios Juventud 2025?

Las personas podrán votar por los artistas nominados a partir del 19 de agosto y hasta el 01 de 2025. Es decir, las votaciones estarán abiertas durante 13 días.

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Lo primero es ingresar a la página web oficial www.premiosjuventud.com/vota y registrarse con una cuenta de correo electrónico. Es importante recordar que es necesario ser mayor de 18 años para poder participar.

Una vez dentro de la página de votaciones, basta con seleccionar a tu nominado favorito en cada una de las 41 categorías, las cuales están divididas en tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social.

En cada página de votación se muestra el nombre y botón de selección correspondiente para cada nominado. Luego de enviar tu voto aparecerá la palabra ‘Gracias’, lo que confirma que se registró exitosamente.

Además, la plataforma permite compartir tu voto en Facebook, WhatsApp o X, aunque es importante mencionar que esto no cuenta como un voto adicional.

¿Cuándo y dónde se darán a conocer los ganadores de Premios Juventud 2025?

Los ganadores serán anunciados durante la ceremonia de premiación de Premios Juventud 2025, que se llevará a cabo en Panamá el próximo 25 de septiembre, a las 8P/7C.

¿Cómo puedo ver Premios Juventud 2025?