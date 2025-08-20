Premios Juventud 2025: Conoce a los artistas con más nominaciones de este año

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 es una de las galas más esperadas del año. La edición número 22 contará con números musicales impresionantes y reconocerá a destacados íconos del entretenimiento latino, cuyas trayectorias son memorables y han inspirado a las nuevas generaciones.

Este año, Premios Juventud tendrá 41 categorías. Conoce a los artistas con más nominaciones, quienes podrían llevarse a casa una o más preseas.

¿Qué artistas son los más nominados en Premios Juventud 2025?

De los 231 nominados de este año, hay 19 artistas que están en el top con más nominaciones.

Bad Bunny arrasa con 6 nominaciones en Premios Juventud 2025

El reguetonero originario de Puerto Rico puso a bailar al mundo con su último álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, el cual está lleno de ritmos latinos. Con seis nominaciones, el cantante estará compitiendo en las siguientes categorías.





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por su canción ‘DtMF’

Mejor Mezcla Urbana por su canción 'Adivino' con Myke Towers

Mejor Álbum Urbano con ‘Debí Tirar Más Fotos’

Mejor Canción Pop/Urbano con su tema ‘Nuevayol’

Tropical Hit con su canción ‘Baile inolvidable’

Danny Ocean compite en 6 categorías en Premios Juventud 2025

El cantante y compositor ya ha figurado en la lista de nominados de Premios Juventud en años anteriores. Esta edición no fue la excepción, pues tiene 6 nominaciones en estas categorías:





Mejor Canción Pop/Urbano por su canción ‘Priti’ con Sech

Mejor Canción Pop/Rhythmic por su tema ‘Ley Universal’

Mejor Canción Pop por su canción ‘samaná’ con Mau y Ricky y Yorghaki

Mejor Álbum Pop por ‘Reflexa’

Tropical Hit con la canción ‘Imagínate’ con Kapo

Afrobeat Latino del Año con la canción ‘Amor’

Anitta llega a la lista de artistas más nominados de Premios Juventud 2025 con 5 nominaciones

La brasileña es una de las cantantes más populares gracias a su talento y estilo audaz. Este año tiene 5 nominaciones en las categorías:





Girl Power por la canción ‘En 4’ con Kenia Os

Mejor Dance Track por el tema ‘Savage Funk’ (Dj Snake Remix) con Dj Snake

Mejor Urban Track con ‘Savage Funk’

Mejor Mezcla Urbana por la canción ‘Gata Only (Remix)’ con FloyyMenor y Ozuna

Mejor Álbum Urbano con ‘Funk Generation’

Beéle obtiene 5 nominaciones en Premios Juventud 2025

El cantante colombiano, conocido por colaboraciones con artistas como Marc Anthony y María Becerra, fusiona géneros como el reggaetón, el pop, afrobeats y ritmos caribeños. Su original propuesta le valió 5 nominaciones en estas categorías:





Artista Premios Juventud del Año

La Nueva Generación Masculina

Mejor Urban Track por la canción ‘La Plena (W Sound 5)’ con W Sound y Ovy on the Drums

Mejor Canción Pop/Rhythmic por el tema ‘Volver’- en colaboración con Piso 21 y Marc Anthony

Afrobeat Latino del Año por la canción ‘mi refe’ con Ovy on the Drums

Carín León y sus 5 nominaciones en Premios Juventud 2025

Este año ha sido uno de los más importantes para la carrera del cantante mexicano, pues su música ha resonado más fuerte que nunca en su país natal y el extranjero. Estas son las categorías en las que compite con 5 nominaciones:

Artista Premios Juventud del Año

La Mezcla Perfecta por la canción ‘Vivir Sin Aire’ con Maná

Tropical Mix por la canción ‘Una Vida Pasada’ en colaboración con Camilo

Mejor Canción Música Mexicana con el tema ‘El Amor de Mi Herida’

Mejor Álbum Música Mexicana con ‘Boca Chueca, Vol.1’

Emilia es una de las artistas que obtiene 5 nominaciones en Premios Juventud 2025

Esta artista emergente, originaria de Argentina, está teniendo un gran impacto en la música actual gracias a sus temas ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ y ‘La_Original.mp3’.





Girl Power por la canción ‘Blackout’ con Tini y Nicki Nicole

La Mezcla Perfecta por el tema ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ en colaboración con Los Ángeles Azules

Mejor Canción Pop/Rhythmic con ‘La_playlist.mpeg’

Tropical Mix por la canción ‘Vestido Rojo’ con Silvestre Dangond

Mejor Canción Música Mexicana por el tema ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ con Los Ángeles Azules

Myke Towers tiene 5 nominaciones y se suma a la lista de artistas más nominados en Premios Juventud 2025

El puertorriqueño ya tuvo presencia en Premio Lo Nuestro 2025 y ahora podría llevarse nuevos galardones por su innovadora propuesta musical. Estas son las categorías en las que compite:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por la canción ‘Degenere’’ ft. benny blanco

Mejor Mezcla Urbana por el tema ‘Adivino’ con Bad Bunny

Mejor Álbum Urbano con ‘La Pantera Negra’

Afrobeat Latino del Año por la canción ‘Soleao’ en colaboración con Quevedo

Netón Vega compite en 5 categorías en Premios Juventud 2025

El exponente de regional mexicano es conocido por temas como ‘Si No Quieres No’ y ‘Linda’, además de que ha colaborado con estrellas internacionales. Todo esto le valió 5 nominaciones.





Artista Premios Juventud del Año

La Nueva Generación Música Mexicana

Mejor Fusión Música Mexicana por la canción ‘Si No Quieres No’ con Luis R. Conriquez

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa por el tema ‘Loco’

Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Mi Vida Mi Muerte’

Peso Pluma competirá en 5 categorías en Premios Juventud 2025

Con solo 26 años, el cantante mexicano es uno de los artistas más nominados de esta edición. Compite en estas 5 categorías:





Mejor Dance Track por la canción ‘Teka’ con Dj Snake

Mejor Urban Track por ‘Tommy & Pamela’ con Kenia Os

Mejor Mezcla Urbana por Teka’ el colaboración con Dj Snake

Mejor Fusión Música Mexicana por la canción ‘Dos Días’ con Tito Double P

Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Éxodo’

Natti Natasha está presente con 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

La compositora dominicana ha encontrado el equilibrio entre su carrera y la maternidad, por lo que está más vigente que nunca. Ella compite en estas 4 categorías:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Dance Track por la canción ‘Como la Flor’ con Play-N-Skillz & Deorro

Tropical Hit con ‘Desde Hoy’

Mejor Álbum Tropical con ‘Natti Natasha En Amargue’

Becky G tiene 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

El talento de la mexico-americana es reconocido una vez más y, sin importar el género en el que esté incursionando, ella siempre figura. Estas son sus 4 nominaciones:





Colaboración OMG por la canción ‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ con Black Eyed Peas & El Alfa

La Mezcla Perfecta por el tema ‘Mercedes’ en colaboración con Oscar Maydon

Tropical Mix por la canción ‘Que Haces’ con Manuel Turizo

Mejor Álbum Música Mexicana con ‘Encuentros’

La música de Camilo obtuvo 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

El colombiano es uno de los artistas latinos más queridos por el público, gracias a sus románticas composiciones. Estas son las 4 categorías en las que compite:





Mejor Canción Pop por ‘Querida Yo’ con Yami Safdie

Mejor Canción Pop Rock por la canción ‘Me Toca a Mí’ con Morat

Tropical Mix por el track ‘Una Vida Pasada’ con Carín León

Mejor Álbum Tropical con ‘Cuatro’

Fuerza Regida y sus 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

La agrupación mexico-estadounidense no deja de acumular reconocimientos. Estas son las 4 categorías en las que competirán por un galardón.





Grupo o Dúo Favorito del Año

Mejor Fusión Música Mexicana con la canción ‘Tu Boda’ con Oscar Maydon

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa por el tema ‘Como Capo’ con Clave Especial

Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Pero No Te Enamores’

Grupo Frontera es acreedor a 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

La agrupación tiene un lugar muy especial en el mundo de la música regional mexicana y este año compite en 4 categorías.





Grupo o Dúo Favorito del Año

La Mezcla Perfecta por la canción ‘Por Qué Será’ con Maluma

Tropical Mix por el tema ‘Hoy No Me Siento Bien’ con Alejandro Sanz

Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Jugando a Que No Pasa Nada’

Kapo es uno de los artistas con 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

El colombiano hizo su debut en 2019 y tan solo unos años después se une a Premios Juventud como uno de los artistas con más nominaciones.





La Nueva Generación Masculina

Tropical Hit por la canción ‘Imagínate’ con Danny Ocean

Tropical Mix por la canción ‘Ohnana’ con Maluma, Ryan Castro, Farruko y Nicky Jam

Afrobeat Latino del Año con ‘Uwaie’

Karol G recibe 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

La artista ya cuenta con más de 20 estatuillas de Premios Juventud y podría aumentar el número este año gracias a las 4 categorías en las que compite:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Urban Track por la canción ‘+57’ con Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro & Blessd

Mejor Canción Pop/Urbano por el tema ‘Latina Foreva’

Tropical Hit con ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

Maluma suma 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

Este año, el ‘Pretty Boy’ compite en estas cuatro categorías:





La Mezcla Perfecta por la canción ‘Por Qué Será’ en colaboración con Grupo Frontera

Mejor Urban Track por la canción '+57' con Karol G, Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin,Ryan Castro & Blessd

Mejor Canción Pop/Urbano por el tema ‘Cosas Pendientes’

Tropical Mix por la canción ‘Ohnana’ en colaboración con Kapo Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam

Oscar Maydon sorprende con 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

Con tan solo 25 años, el mexicano ya ha pisado grandes escenarios y ha conquistado las plataformas digitales con sus canciones ‘Madonna’ y ‘Fin de Semana’. En esta edición compite en 4 categorías.





La Mezcla Perfecta por la canción ‘Mercedes’ con Becky G

Mejor Dance Track por el tema ‘Corridos y Alcohol’ en colaboración con Steve Aoki

Mejor Fusión Música Mexicana por la canción ‘Tu Boda’ con Fuerza Regida

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa por el tema ‘Triple Lavada Remix’ con Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Alemán & Víctor Mendivil

Ovy on the Drums se codea con los grandes con 4 nominaciones en Premios Juventud 2025

El productor y compositor colombiano es reconocido por colaborar con artistas como Shakira, Karol G, Myke Towers, entre otros. Gracias a su talento, tiene 4 nominaciones en 3 categorías.

Mejor Urban Track por la canción '+57' con Karol G, Feid, DFZM, J Balvin, Maluma, Ryan Castro & Blessd

Mejor Urban Track (segunda nominación) por el tema ‘La Plena (W Sound 5)’ en colaboración con W Sound y Beéle

Mejor Mezcla Urbana por la canción ‘Mírame’ con Blessd

Afrobeat Latino del Año por la canción ‘mi refe’ con Beéle

¿Cuándo inician y finalizan las votaciones de Premios Juventud 2025?

Las votaciones estarán habilitadas a partir del 19 de agosto de 2025 y concluirán a la medianoche del 1 de septiembre.

¿Cómo votar por los artistas nominados en Premios Juventud 2025?

Para respaldar a los nominados se debe acceder a www.premiosjuventud.com/vota desde cualquier dispositivo inteligente, ya sea computadora o celular.

Dentro del enlace aparecerá un botón para cada premio y, al dar clic, se abrirá la sección de votación correspondiente. Luego, será necesario elegir a un ganador por categoría y subcategoría, confirmando de esta forma los votos.

Cómo votar Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

¿Cuándo, dónde y cómo puedo ver Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del verano se llevará a cabo por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre, a las 7P/6C.