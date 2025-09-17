Más de 30 artistas se presentarán en vivo en Premios Juventud 2025: Todos los shows que habrá

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

Premios Juventud es una celebración del talento latinoamericano, pues nos permite disfrutar de los mejores artistas en vivo.

En la edición número 22, más de una treintena de cantantes (de diferentes países y géneros musicales) deleitarán al público con presentaciones únicas y memorables.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año contará con más de 30 artistas en el escenario: representantes del pop, reguetón, cumbia y hasta sonidos tradicionales cautivarán a la audiencia con inolvidables presentaciones en vivo.

Alleh & Yorghaki animarán Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

El dúo venezolano será el primero en deleitar a la audiencia en la fiesta más hot del año, pues estarán a cargo de amenizar Noche de Estrellas, el programa previo a la ceremonia que nos regala un vistazo a la alfombra azul.

Alleh & Yorghaki no sólo harán su debuto en el escenario de Premios Juventud 2025, también están nominados tanto en su proyecto en conjunto como en sus trabajos como solistas.

Alleh y Yorghaki harán vibrar Premios Juventud 2025 con su música Imagen Premios Juventud

Bad Gyal hará su debut en Premios Juventud 2025

La cantante española se subirá por primera vez al escenario de la fiesta más hot del año y lo hará a lo grande, pues interpretará el tema ‘Da Me’ por primera vez en televisión.

Bad Gyal acumula tres nominaciones en Premios Juventud 2025: Girl Power por ‘Chulo pt.2’ (junto a Tokischa & Young Miko), Mejor Mezcla Urbana por ‘Comernos’ (con Omar Courtz) y Mejor Canción Pop/Urbano por ‘2AM’ (con Sebastián Yatra).

Bad Gyal subirá al escenario de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Camilo presentará una de sus canciones por primera vez en Premios Juventud 2025

El cantante colombiano ya es un conocido de la fiesta más hot del año y en la edición número 22 no decepcionará a sus fans. Interpretará el tema 'Una Vida Pasada', además de la canción 'Me Toca a Mí' junto al grupo Morat.

Adicionalmente, Camilo cuenta con cuatro nominaciones en Premios Juventud 2025: Mejor Canción Pop por ‘Querida Yo’ (con Yami Safdie), Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (con Morat), Tropical Mix por ‘Una Vida Pasada’ (con Carín León) y Mejor Álbum Tropical con ‘Cuatro’.

Camilo tendrá un performance en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Farruko sorprenderá a la audiencia en Premios Juventud 2025

Farruko prepara una presentación especial para Premios Juventud 2025. Por un lado, participará en el opening de la ceremonia de premiación que rendirá homenaje a Panamá. Y además, interpretará por primera vez un popurrí de su más reciente sencillo y dos temas inéditos que forman parte de su próximo álbum, una colaboración con Louis BPM llamada 167BPM.

Por si esto fuera poco, el cantante puertorriqueño acumula tres nominaciones: Mejor Mezcla Urbana por ‘Adivino’ (con Myke Towers & Bad Bunny), Mejor Álbum Urbano por ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ y Tropical Mix por ‘Ohnana’ (con Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam).

Farruko hará un perfomance en vivo en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

Lola Indigo deleitará al público de Premios Juventud 2025 con una presentación en vivo

Miriam Doblas Muñoz, nombre de pila de la cantante española, hará su debut en Premios Juventud el próximo 25 de septiembre. Marcará este hito con la primera presentación en TV de la canción ‘MOJA1TA', que forma parte del nuevo álbum ‘Nave Dragón’.

Lola Indigo, además, es una de las nominadas en la categoría Girl Power por ‘La Reina (Remix)’, su colaboración con Maria Becerra & Villano Antillano.

Lola Indigo asistirá a Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Maluma está confirmado para cantar en Premios Juventud 2025

El reguetonero colombiano volverá al escenario de la fiesta más hot del año para derrochar sensualidad y talento. En la edición número 22 de Premios Juventud, interpretará su nuevo sencillo ‘Bronceador’.

Además, Maluma está nominado en cuatro categorías: La Mezcla Perfecta por su canción ‘Por Qué Será’ (con Grupo Frontera), Mejor Urban Track por '+57' (con Karol G, Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Ryan Castro & Blessd), Mejor Canción Pop/Urbano por ‘Cosas Pendientes’ y Tropical Mix por ‘Ohnana’ (con Kapo Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam).

Maluma subirá al escenario de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Morat será parte de los artistas que cantarán en Premios Juventud 2025

El cuarteto colombiano se encargará de darle un toque pop a las presentaciones en vivo de Premios Juventud 2025. El grupo interpretará ‘Sin Ti’ y ‘Me Toca a Mí’, esta última en colaboración con Camilo.

Adicionalmente, Morat podría subir al escenario a recibir un premio, pues acumula tres nominaciones: Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (con Camilo), Mejor Álbum Pop por ‘Ya Es Mañana’ y Grupo o Dúo Favorito del Año.

Morat tendrá un performance en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Xavi llevará sus corridos tumbados a Premios Juventud 2025

El cantante de 21 años ha irrumpido con fuerza en la escena musical regional, por lo que su presencia en el escenario de la fiesta más hot del año será más que bienvenida. Se sabe que interpretará ‘Corazón de Piedra’, su más reciente sencillo.

Además, Xavi cuenta con tres nominaciones en Premios Juventud 2025: Tropical Hit por la canción ‘En Privado’ con Manuel Turizo, Mejor Fusión Música Mexicana por ‘Corazón de Piedra’ y Mejor Álbum Música Mexicana.

Xavi se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Grupo Firme es otro de los artistas confirmados para cantar en Premios Juventud 2025

La banda originaria de Tijuana viajará hasta Panamá para darle a la audiencia una probadita de su más reciente éxito ‘El Beneficio de la Duda’, que cantará en vivo.

Grupo Firme, además, es contendiente en dos categorías: Mejor Canción Banda Música Mexicana por ‘El Beneficio de la Duda’ y Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Evolución’.

Grupo Firme se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Boza representará a Panamá con un performance en Premios Juventud 2025

Panamá será la sede de Premios Juventud 2025 y, para rendirle tributo a este país, la fiesta más hot del año contará con una presentación especial con varios artistas, especialmente originarios de ese país. Tal es el caso de Boza, quien interpretará un medley de los temas 'Ella', 'Hecha Pa’ Mi','Orion' y 'Yaya'.

La noche será doblemente especial para Boza, pues contiende en dos categorías: Mejor Álbum Urbano por la canción ‘San Blas’ y Mejor Canción Pop/Urbano por el tema ‘ORIÓN’, en colaboración con Elena Rose.

Boza se une al line up de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

Los Rabanes le darán el toque panameño al escenario de Premios Juventud 2025

La popular agrupación se unirá al homenaje al legado musical del país sede. En su caso, añadirán el toque de rock, reggae y ska al intepretar su popular tema 'Señorita a Mí Me Gusta Su Style'.

Samy & Sandra Sandoval rendirán un tributo especial a Panamá en Premios Juventud 2025

Estos talentosos hermanos también se unirán a la fiesta más hot del año con sonidos panameños. Ellos estarán a cargo de los ritmos más tradicionales, como la cumbia.

Sech también será parte del homenaje a Panamá en Premios Juventud 2025

El cantante y compositor es originario de Panamá, por lo que no es de extrañar que tenga un lugar especial en el escenario de Premios Juventud 2025, en donde presentará por primera vez en televisión su sencillo 'Novio No'.

Por si fuera poco, también está nominado en dos categorías: Mejor Álbum Urbano por ‘Tranki, Todo Pasa’ y Mejor Canción Pop/Urbano por el tema ‘Priti’, en colaboración con Danny Ocean.

Sech dará un tributo a Panamá con otros artistas en Premios Juventud 205 Imagen Premios Juventud

Nando Boom será otro de los representantes de Panamá en Premios Juventud 2025

Otro de los representantes de Panamá en el opening de la fiesta más hot del año es Fernando Orlando Brown, mejor conocido como Nando Boom, uno de los precursores del reggae en español. Él unirá su talento al de Natti Natasha en una presentación que promete estremecer a la audiencia.

Natti Natasha nos dará una gran sorpresa en su presentación en Premios Juventud 2025

La dominicana presentará, junto a Nando Boom, el tema 'Ellos Benia Dem Bow'. Además, guarda un elemento sorpresa bajo la manga: celebrará el gender reveal del bebé que espera ¡en vivo en Premios Juventud 2025!

Sin duda, se tratará de una noche mágica para Natti Natasha, pues también cuenta con cuatro nominaciones: Artista Premios Juventud del Año, Mejor Dance Track por la canción ‘Como la Flor’ con Play-N-Skillz & Deorro, Tropical Hit por el tema ‘Desde Hoy’ y Mejor Álbum Tropical por ‘Natti Natasha En Amargue’.

Natti Natasha estará presente en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Willie Colón es otro de los artistas confirmados para Premios Juventud 2025

El gran ícono de la salsa estará presente en Premios Juventud 2025 y será parte del número musical en tributo a Panamá al interpretar su gran éxito 'La Murga'.

Carlos Vives cantará con otros artistas en vivo en Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025 será una noche memorable para el cantante colombiano, pues, cuenta con una nominación en la categoría Tropical Mix por ‘Santa Marta’, una colaboración con Luis Fonsi).

Además, Carlos Vives será nombrado Agente de Cambio por su trabajo con la Fundación Tras La Perla y forma parte del line up.

También tendrá un performance en el escenario, pues cantará en vivo con Grupo Niche, con quien interpretará ‘La Tierra del Olvido’, y con Sergio George, con quien prepara una gran sorpresa para sus fans.

Carlos Vives en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Grupo Niche hará su debut en Premios Juventud 2025

La agrupación de salsa promete poner a bailar a toda la audiencia al unirse a Carlos Vives para interpretar ‘La Tierra del Olvido’.

Sergio George se suma a los artistas que se presentarán en Premios Juventud 2025

El productor musical también fundirá su talento con el de Carlos Vives. En su caso, en una presentación especial de la que aún no han revelado detalles.

Sergio George, además, contiende por un galardón en la categoría Mejor Álbum Tropical por 'Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!'.

Myke Towers se presentará en vivo en Premios Juventud 2025

La 22 edición de Premios Juventud también marcará un hito en la carrera del boricua, pues, además de contar con cinco nominaciones (Artista Premios Juventud del Año, Mejor Urban Track por ‘Degenere’’ ft. benny blanco, Mejor Mezcla Urbana por ‘Adivino’ con Bad Bunny, Mejor Álbum Urbano con ‘La Pantera Negra’ y Afrobeat Latino del Año por ‘Soleao’, colaboración con Quevedo), será nombrado Agente de Cambio y tendrá una presentación en vivo. Se espera que interprete un medley de éxitos como ‘Degenere’ ft. benny blanco, 'Soleao', 'Expectativas' y 'Tengo Celos'.

Myke Towers Imagen Premios Juventud 2025

Alemán rapeará en el escenario de Premios Juventud 2025

El rapero mexicano hará su debut en Premios Juventud al presentar, por primera vez en televisión, el tema ‘Triple Lavada Remix’ junto a Esaú Ortiz.

Emilia encantará a la audiencia de Premios Juventud 2025 con una emocionante presentación

La cantante argentina unirá su talento al de Farruko y Louis BPM para una presentación cargada de energía. Además, interpretará por primera vez en televisión los temas ‘Bunda’ y ‘Perfectas’, de su más reciente álbum, ‘Perfectas’.

Emilia, además, es una de las artistas femeninas con más nominaciones en Premios Juventud 2025, contiende en cinco categorías: Girl Power por ‘blackout’ con Tini y Nicki Nicole, La Mezcla Perfecta por ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ en colaboración con Los Ángeles Azules, Mejor Canción Pop/Rhythmic con ‘La_playlist.mpeg’, Tropical Mix por ‘Vestido Rojo’ con Silvestre Dangond y Mejor Canción Música Mexicana por ‘Perdonarte ¿Para Qué?’ con Los Ángeles Azules.

Emilia Imagen Premios Juventud 2025

Louis BPM se presentará por primera vez en Premios Juventud

El rapero venezolano llegará al escenario de Premios Juventud de la mano de Farruko, pues, presentarán en conjunto algunos de los temas de su álbum colaborativo, 167BPM.

Esaú Ortiz se une a los artistas que se presentarán en vivo en Premios Juventud 2025

El joven originario de Monterrey animará la fiesta más hot del año con uno de sus grandes éxitos, ‘Triple Lavada Remix’, que presentará por primera vez en televisión junto a Alemán y Victor Mendivil.

Silvestre Dangond llevará el vallenato al escenario de Premios Juventud 2025

El colombiano unirá su voz a la de Fonseca para regalarnos una presentación especial que celebrará la evolución de la música colombiana.

Adicionalmente, es uno de los nominados de la noche: contiende en la categoría de Tropical Mix por la canción ‘Vestido Rojo’ con Emilia.

Fonseca hará dupla con Silvestre Dangond en Premios Juventud 2025

Fonseca es otro de los artistas que animarán la fiesta más hot del año. En su caso, tendrá una presentación en conjunto con Silvestre Dangond para celebrar la música colombiana.

Silvestre Dangond y Fonseca Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Yami Safdie llegará por primera vez a Premios Juventud 2025

Tras el gran éxito que ha acumulado en el último año, la cantautora argentina llegará por primera vez al escenario de Premios Juventud: presentará el tema ‘En Otra Vida’.

Camila Fernández imprimirá el toque regional a Premios Juventud 2025

La integrante del clan Fernández nos regalará una probadita de su talento con una presentación en la que su voz promete ser la protagonista.

Camila Fernández, además, cuenta con una nominación en Premios Juventud 2025, en la categoría La Nueva Generación Música Mexicana.

DND hará vibrar el escenario de Premios Juventud 2025

La agrupación masculina debutará en el escenario de Premios Juventud, con una presentación que promete estremecer a la audiencia con sus toques de pop y R&B.

Vale la pena recordar que también están nominados en la categoría la Nueva Generación Masculina.

La voz de Gloria Trevi resonará en Premios Juventud 2025

La leyenda de la música mexicana prepara una presentación especial para la noche más hot del año. Aunque, de momento no se tienen detalles de la misma, no cabe duda de que su gran voz será la protagonista de dicho número.

Kevin Aguilar mostrará su gran talento en Premios Juventud 2025

Con tan solo 14 años, el joven ya cuenta con nominación, en la categoría de La Nueva Generación Música Mexicana.

Este escenario será el marco perfecto para demostrar el gran talento que lo respalda y darnos una probadita de su prometedor futuro.

Kevin Aguilar, parte de los nominados a La Nueva Generación Música Mexicana en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Makaco El Cerebro es otro de los artistas que se presentarán en Premios Juventud 2025

Jordano Luciano De la Cruz, nombre de pila del cantante, ha conquistado a las nuevas generaciones con temas como ‘Ven Toma’, ‘Los Códigos’ y ‘No Creo en Pana’. Ahora, tiene la oportunidad de enganchar a más personas con su presentación en vivo en la fiesta más hot del año.

Marc Anthony pondrá a todos a bailar en Premios Juventud 2025

El salsero es uno de los invitados recurrentes de la fiesta más hot del año y nunca decepciona al poner el ambiente.

En la edición 22 de los premios, además, cuenta con tres nominaciones: Mejor Canción Pop/Rhythmic por ‘Volver, canción en colaboración con Piso 21 y Beéle, Tropical Hit con ‘Alé Alé’ y Mejor Álbum Musical por ‘Muévanse’.

Marc Anthony es parte de los artistas que se presentarán en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud

MARI se une a los artistas que se presentarán en Premios Juventud 2025

La cantante venezolana es una de las nominadas a la categoría de La Nueva Generación Femenina dentro de Premios Juventud 2025. Pero no solo eso, también demostrará el gran talento que la caracteriza con una presentación en vivo.

R!ch Yashel llevará su proyecto en solitario al escenario de Premios Juventud 2025

El exintegrante de la agrupación CNCO se presentará en Premios Juventud 2025 como solista. Seguramente deitará a la audiencia con éxitos musicales como ‘Phases’, ‘NHP’ y ‘Como Tu’.

Hamilton hará vibrar Premios Juventud 2025 con una presentación en vivo

El colombiano es uno de nominados a La Nueva Generación Masculina y, quienes no lo conocen, tendrán la oportunidad de escucharlo en vivo desde Panamá.

Wisin encenderá Premios Juventud 2025 con su reguetón

La gran leyenda del reguetón se une a la fiesta más hot del año. Además de contar con dos nominaciones en esta edición (Mejor Álbum Urbano por ‘Mr. W (Deluxe) y Mejor Mezcla Urbana por ‘Puro Guayeteo’, donde colaboró con Don Omar & Jowell y Randy), pondrá a bailar a todos con ese estilo tan característico.

Wisin se presentará en vivo en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La noche más hot del año se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre. Noche de Estrellas, el programa especial para seguir la alfombra azul, iniciará a las 7P/6C y la entrega de galardones empezará a las 8P/7C.

¿En qué canal puedo ver Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se transmitirá completamente gratis a través de las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

Para que no te pierdas ningún detalle, también podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de Premios Juventud 2025, el liveblog de Premios Juventud y el sitio web de Univision.

¿Quiénes son las host de Premios Juventud 2025?

Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán las encargadas de presentar los premios.

¿Quiénes serán los host de Noche de Estrellas?

El programa especial para saber todo lo que pasa en la alfombra azul de Premios Juventud contará con las participaciones de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

¿Cómo puedo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

Si quieres estar presente en la noche más hot del año, ingresa a la página https://www.univision.com/shows/premios-juventud, desde donde se te redirigirá a Panatickets, donde encontrarás los detalles de Premios Juventud 2025.