Los artistas nominados a Mi Actor Favorito, Mi Actriz Preferida y Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Video Vota por tus artistas favoritos en Premios Juventud 2025

El pasado 19 de agosto se dio a conocer la lista completa de los nominados a Premios Juventud 2025. Así, conocimos a los 231 seleccionados en las 41 categorías de este año.

Además de reconocer el talento de artistas musicales y creadores de contenido, la fiesta más hot del año tiene tres categorías para premiar a los actores y actrices que han dejado huella entre los fans.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los artistas nominados a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025?

Esta categoría reconoce a los protagonistas masculinos que lo dieron todo para conmovernos con escenas llenas de pasión, coraje, drama y más.

Diego Klein es nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

El actor de 36 años recibió esta nominación por su protagónico en Con Esa Misma Mirada. En la serie de ViX interpreta a Pablo Casas, quien se enamora de una mujer que es varios años mayor que él y que, además, está pasando por el final de su matrimonio.

Diego Klein, nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Emmanuel Palomares es nominado en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

El artista venezolano interpretó a Nicolás Portilla en Las Hijas de la Señora García. Su personaje en la novela de ‘El Güero’ Castro es el heredero de una de las familias textileras más grandes del país y se disputa el amor de Valeria con su hermano Arturo.

Emmanuel Palomares, nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Fernando Colunga recibe la nominación a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

Su actuación en la telenovela Amanecer llevó a este consagrado artista a colocarse como uno de los nominados en la categoría Mi Actor Favorito de este año.

En la novela de Juan Osorio, el actor interpreta a Leonel Carranza, un poderoso hacendado que, tras una terrible tragedia, se convierte en un hombre frío y vengativo.

Fernando Colunga, nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

José Ron también es nominado en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

Tino Guevara es el personaje que el actor interpreta en la telenovela Papás por Conveniencia. Se trata de un padre soltero que está al cuidado de sus dos hijos y su madre.

PUBLICIDAD

Su actuación llena de ingenio y momentos cómicos, que se mezclan con el valor para superar las dificultades del día a día, le han ganado un lugar en el corazón de sus fans.

José Ron, nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Sebastián Rulli obtiene la nominación a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

El actor de 50 años es nominado por su interpretación en El Extraño Retorno de Diana Salazar. Cabe mencionar que la serie de ViX presentó un doble reto para el artista, pues tuvo que representar a dos personajes: Eduardo Carbajal y Mario Villarreal, cada uno perteneciente a una época histórica diferente.

Sebastián Rulli, nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Ellas son las artistas nominadas a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

La categoría Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025 reconoce el talento de artistas femeninas que interpretaron un papel protagónico en series y telenovelas.

Angélica Rivera es nominada a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

La actriz recibió esta nominación por su participación en Con Esa Misma Mirada, la cual marcó su regreso a la televisión luego de 17 años de ausencia.

Con dos temporadas al aire (hasta el momento), la serie de ViX se convirtió en todo un fenómeno del streaming, demostrando el talento de la actriz para interpretar a personajes complejos tales como Eloísa, la protagonista de esta historia.

Angélica Rivera, nominada a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Angelique Boyer es nominada en la categoría Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

La serie de ViX, El Extraño Retorno de Diana Salazar, es uno de los proyectos más aplaudidos de la actriz, ya que interpretó dos roles protagónicos a la vez: Diana Salazar y Leonor de Santiago. Las escenas en donde los personajes muestran sus poderes sobrenaturales son de las más destacadas.

Angelique Boyer, nominada a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Ariadne Díaz también es nominada a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

La actriz de 39 años le da vida a Aidé Mosqueda Guerrero en Papás por Conveniencia. Este personaje es una exitosa empresaria que en el pasado fue una adolescente tímida y víctima de bullying.

PUBLICIDAD

Ahora que su vida ha cambiado, le ofrece una oportunidad laboral a uno de sus excompañeros de escuela, lo que resulta en una serie de complicaciones, risas y un inesperado flechazo.

Ariadne Díaz, nominada a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Livia Brito obtiene una nominación en la categoría Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

La intérprete cubana le da vida a Alba en la telenovela Amanecer. Se trata de una joven de buen corazón, dividida entre el deber hacia su familia y su deseo de convertirse en una mujer fuerte e independiente.

Livia Brito, nominada a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Oka Giner es nominada en la categoría Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025

Gracias a su interpretación como Valeria en Las Hijas de la Señora García, la actriz de 32 años recibió esta nominación. Su personaje era rebelde, pero al mismo tiempo realista, y frecuentemente retaba las ambiciones de su madre Ofelia.

Oka Giner, nominada a Mi Actriz Preferida en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Conoce a los nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Estas parejas de artistas nos derritieron con su actuación, pues derrocharon romance, ternura y pasión.

Angélica Rivera y Diego Klein son nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Los actores le dan vida a Eloísa y Pablo en Con Esa Misma Mirada. Además de sus escenas candentes en la exitosa serie de ViX, han cautivado a la audiencia con momentos románticos, discusiones acaloradas, confesiones emotivas y hasta risas compartidas.

Angélica Rivera y Diego Klein, nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli reciben la nominación a Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Además de ser pareja en la vida real, interpretan a los protagonistas de El Extraño Retorno de Diana Salazar. Sus personajes son almas gemelas, capaces de encontrarse en diferentes épocas históricas.

PUBLICIDAD

Sus románticos y apasionados encuentros son algo de lo más comentado en las tres temporadas de la serie de ViX.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli, nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Ariadne Díaz y José Ron son nominados en la categoría Me Enamoran en Premios Juventud 2025

En la telenovela Papás por Conveniencia, los primeros encuentros entre sus personajes, Aidé y Tino, son bastante atropellados, pero con el tiempo se convierten en un gran equipo. Juntos son capaces de sortear las dificultades de la paternidad y hasta darse una oportunidad en el amor.

Ariadne Díaz y José Ron, nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Claudia Martín y Daniel Elbittar también están nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025

En El Amor No Tiene Receta, Claudia Martín le da vida a Paz, mientras que Daniel Elbittar, a Esteban. El romance nace entre ellos luego de que se conocen de manera fortuita en el barrio donde viven y encuentran en el otro el apoyo y compañía que necesitan para hacerle frente a las tragedias que los han marcado.

Claudia Martín y Daniel Elbittar, nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Eva Cedeño y David Zepeda obtienen una nominación a Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Eva Cedeño encarna a Estrella y David Zeped interpreta a Fabián en la telenovela A.Mar.

Ella es una madre soltera que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su padre, mientras que él es un padre viudo que buscaba recuperar la custodia de su hija. Sus escenas de amor frente a la playa son de las más románticas en la novela.

Eva Cedeño y David Zepeda, nominados a Me Enamoran en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

¿Cuándo empiezan y terminan las votaciones de Premios Juventud 2025?

Las votaciones de Premios Juventud 2025 se abren el 19 de agosto y concluyen el 1 de septiembre. Únicamente en este periodo de tiempo los fans podrán votar por sus estrellas predilectas.

PUBLICIDAD

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

El primer paso es ingresar a la página web www.premiosjuventud.com/vota . Ahí, se deberá registrar una cuenta de correo electrónico (solamente personas mayores de 18 años).

En la pantalla se desplegarán tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social. Al ingresar a cada una, se desplegarán las categorías de nominaciones correspondientes, así como los candidatos. Se debe seleccionar el músico, actor o creador de contenido que se prefiera y confirmar el voto.

Si aparece un mensaje de “Gracias” en la pantalla, significa que el voto se registró correctamente.

Hay que resaltar que solo se puede votar por un nominado en cada categoría y que solo se puede votar una vez por cada correo electrónico.

¿Cuándo, cómo y a qué hora ver Premios Juventud 2025?

Conoceremos a los ganadores de las mencionadas categorías el 25 de septiembre, cuando se lleve a cabo la fiesta más hot del año.

Premios Juventud se transmitirá por Univision, UNIMÁS y Galavisión. En línea, podrás seguir la cobertura minuto a minuto a través de las redes sociales de Premios Juventud. La fiesta más hot del año arranca a las 7P/6C.