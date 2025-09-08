Grupo Firme viajará a Panamá para cantar en Premios Juventud 2025, ¡pondrá a bailar a todos!

Premios Juventud 2025 ya dio a conocer la lista completa de nominados y los host de la noche. Ahora, también confirmó que Grupo Firme será una de las agrupaciones que subirán al escenario.

Grupo firme se une al line up de artistas que cantarán en Premios Juventud 2025

PUBLICIDAD

La banda originaria de Tijuana, México ha conquistado al público gracias a su energía y letras de despecho, logrando posicionarse como un fenómeno musical a nivel internacional.

Desde sus inicios, el grupo ha roto fronteras dentro del género. Prueba de ello son sus giras mundiales con boletos agotados, sus múltiples premios y su capacidad de poner a corear al público con canciones como ‘Ya Supérame’, ‘En Tu Perra Vida’ y ‘Cada Quien’.

Grupo Firme está nominado en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud



Con su característico estilo de regional mexicano, la agrupación liderada por Eduin Caz promete regalar una presentación inolvidable en la edición número 22 de la fiesta más hot del año.

Grupo Firme no solo cantará en Premios Juventud 2025, también está nominado

El grupo ha recibido varios premios desde su debut y para la fiesta más hot del año se encuentra nominado en dos categorías:





Mejor Canción Banda Música Mexicana por el tema ‘El Beneficio de la Duda’

Mejor Álbum Música Mexicana por ‘Evolución’

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se celebrará el próximo jueves 25 de septiembre en Panamá. Inicia a las 7P/6C con el programa especial Noche de Estrellas que incluye la alfombra azul, mientras que la ceremonia de premiación dará inicio a las 8P/7C.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se transmitirá en vivo en las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

También puedes seguir la cobertura en tiempo real a través del liveblog de Premios Juventud, las redes sociales oficiales y el sitio web de Univision.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son las presentadoras de Premios Juventud 2025?

El pasado 16 de julio se confirmó que Clarissa Molina será la primera host, y el 26 de agosto se anunció que Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza la acompañarán en la edición número 22 del evento.

¿Cómo puedo comprar los boletos para Premios Juventud 2025?

En la página web de Premios Juventud da clic en la pestaña ‘Boletos’ y serás redirigido a la plataforma de Panatickets, donde encontrarás todos los detalles del evento: sede, fecha, horario y opciones de zonas.