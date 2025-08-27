TV SHOWS
Noche de Estrellas ya tiene presentadores confirmados: Los host de la antesala de Premios Juventud 2025

Noche de Estrellas es el programa que hará una cobertura total de la alfombra azul de Premios Juventud 2025 y estas celebridades serán sus host.

No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.

Premios Juventud celebra su edición número 22 este año y así como dio a conocer a las presentadoras de la fiesta más hot del año, ya anunció quiénes serán los host de Noche de Estrellas.

Ellos serán los host de Noche de Estrellas, la antesala de Premios Juventud 2025

Noche de Estrellas es el programa previo a la ceremonia de premiación de Premios Juventud 2025.

Consiste en una transmisión en vivo en donde los presentadores realizan entrevistas a los nominados e invitados especiales, además de que comentan los looks que las celebridades lucen en la alfombra azul de la fiesta más hot del año.

Este año, los host de Noche de Estrellas serán Diego Klein, Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Kunno y Brianda Deyanara.

Diego Klein confirmado como uno de los host de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

El actor mexicano, que conquistó al público con la serie de ViX Con Esa Misma Mirada, debutará como presentador en la antesala de los Premios Juventud 2025. No hay duda de que con su carisma y galanura conquistará a la audiencia.

Diego Klein será uno de los host de Noche de Estrellas
Diego Klein será uno de los host de Noche de Estrellas
Migbelis Castellanos regresa como presentadora de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

La actriz y modelo venezolana ha participado en Premios Juventud en más de una ocasión, así como en otras premiaciones. Esto le ha dado una gran experiencia como presentadora y seguro que este año brillará como siempre.

Migbelis Castellanos será una de las host de Noche de Estrellas
Migbelis Castellanos será una de las host de Noche de Estrellas
Imagen Premios Juventud

Roberto Hernández se une como host de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

El modelo y actor formará parte del equipo de presentadores que liderará la antesala de la fiesta más hot del año.

Reconocido por su simpatía frente a las cámaras y su experiencia en programas de alto rating, no hay duda de que conectará con el público y los artistas que asistan a la premiación.

Roberto Hernández será uno de los host de Noche de Estrellas
Roberto Hernández será uno de los host de Noche de Estrellas
Imagen Premios Juventud

Kunno y Brianda Deyanara harán su debut como presentadores de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

Una de las grandes sorpresas será la presencia de los influencers Kunno y Brianda Deyanara, quienes llenarán de energía el programa.

Ambos compartirán momentos exclusivos, entrevistas dinámicas y una visión fresca de lo que ocurre durante la alfombra azul de Premios Juventud 2025.

Migbelis Castellanos serán parte de los host de Noche de Estrellas
Migbelis Castellanos serán parte de los host de Noche de Estrellas
Imagen Premios Juventud

¿Quiénes serán las presentadoras de Premios Juventud 2025?

Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira serán las host de la fiesta más hot del año.

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año iniciará el próximo 25 de septiembre a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, mientras que la ceremonia principal será a las 8P/7C.

¿Cómo y dónde ver Premios Juventud 2025?

El evento se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.
Además, podrá seguirse en tiempo real en las redes sociales oficiales de Premios Juventud y el portal web de Univision.

