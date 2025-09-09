Boza, Farruko, Sech y todos los artistas que se encargarán del opening en Premios Juventud 2025

Por primera vez, Premios Juventud se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana, festejando la vibrante cultura y el talento de América Latina desde una de sus ciudades más dinámicas: Panamá.

La tercera ronda de artistas confirmados: ellos abrirán el show en Premios Juventud 2025

El pasado 4 de septiembre se confirmó que artistas como Alemán, Emilia, Esaú Ortiz, entre otros cantarán en Premios Juventud 2025 .

Ahora se les suman Boza, Farruko, Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha, Samy & Sandra Sandoval, Sech y Willie Colón. Ellos rendirán un poderoso tributo a Panamá, el cual dará inicio a la fiesta más hot del año a través de un viaje musical que recorre los ritmos y sonidos más emblemáticos del país, celebrando la riqueza cultural panameña con una mezcla explosiva de géneros y tradición.

Boza subirá al escenario para cantar en Premios Juventud 2025

El artista panameño, conocido por fusionar dancehall y R&B en la música urbana será uno de los cantantes que animen la noche, ofreciendo una presentación única con un medley de sus éxitos: 'Ella', 'Hecha Pa’ Mi','Orion' y 'Yaya'.

Además, en la edición número 22 de la fiesta más hot del año el artista tiene dos nominaciones:





Mejor Álbum Urbano por la canción ‘San Blas’

Mejor Canción Pop/Urbano por el tema ‘ORIÓN’, en colaboración con Elena Rose

Boza se une al line up de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud 2025

Farruko se une al opening y tributo a Panamá de Premios Juventud 2025

Farruko ofrecerá una presentación como tributo a los sonidos de Panamá. También interpretará por primera vez en televisión un popurrí de canciones de su nuevo álbum '167BPM', una colaboración con Louis BPM.

Además, el cantante está nominado en tres categorías en Premios Juventud 2025:





Mejor Mezcla Urbana por la canción ‘Carbon Vrmor’ en colaboración con Sharo Towers

Mejor Álbum Urbano por ‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’

Tropical Mix por el tema ‘Ohnana’ con Kapo, Maluma, Ryan Castro y Nicky Jam

Farruko está nominado y hará un performance en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Los Rabanes deleitarán al público con sus canciones en Premios Juventud 2025

La banda de rock, reggae y ska originaria de Panamá, integrada por Emilio Regueira, Christian Torres y Javier Saavedra, es una de las invitadas estrella de la fiesta más hot del año.

Los Rabanes harán su debut en Premios Juventud 2025 con su inolvidable éxito 'Señorita a Mí Me Gusta Su Style'.

Grupo panameño Los Rabanes se unen al line up de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Nando Boom cantará junto a Natti Natasha en Premios Juventud 2025

Fernando Orlando Brown, mejor conocido como Nando Boom, es un músico panameño y uno de los precursores del reggae en español.

Impulsó el género con importantes temas como ‘El Desorden’ y 'Enfermo de Amor' que sentaron las bases para la evolución del reggae hacia el reguetón moderno.

Para Premios Juventud 2025 Nando Boom interpretará 'Ellos Benia Dem Bow' junto a la icónica Natti Natasha.

Además, la dominicana nos sorprenderá con una presentación muy especial que incluirá un emotivo gender reveal, acompañado del estreno global de su nuevo lanzamiento musical.

La cantante de 38 años está nominada a cuatro categorías en Premios Juventud 2025:





Artista Premios Juventud del Año

Mejor Dance Track por la canción ‘Como la Flor’ con Play-N-Skillz & Deorro

Tropical Hit por el tema ‘Desde Hoy’

Mejor Álbum Tropical por ‘Natti Natasha En Amargue’.

Nando Boom y Natti Natasha se unen al line up de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Samy & Sandra Sandoval cantarán en el escenario de Premios Juventud 2025

Este grupo panameño, integrado por los hermanos Samy y Sandra Sandoval, hará su debut en la edición 22 de la fiesta más hot del año rindiendo tributo a su país natal.

Fundado en 1995, se consolidó rápidamente como un referente de la música tradicional panameña y es conocido como "Los Patrones de la Cumbia".

Gracias a su talento ya han dado conciertos en EE.UU., República Dominicana, Bélgica, Países Bajos, entre otros lugares.

Samy & Sandra Sandoval harán un performance en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Sech se une al line up de Premios Juventud 2025

El cantante y compositor nacido en Panamá inició su carrera en 2018 y tan solo un año después su álbum ‘Sueños’ enamoró al público de habla hispana.

A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes estrellas como Maluma, J Balvin, Ozuna y Rosalía, demostrando su capacidad para adaptarse a diversos géneros.

En Premios Juventud 2025, Sech presentara por primera vez en televisión su nuevo sencillo de dancehall 'Novio No'.

El también productor está nominado en Premios Juventud 2025 en dos categorías:





Mejor Álbum Urbano por ‘Tranki, Todo Pasa’

Mejor Canción Pop/Urbano por el tema ‘Priti’, en colaboración con Danny Ocean

Sech dará un tributo a Panamá con otros artistas en Premios Juventud 205 Imagen Premios Juventud

Willie Colón será uno de los cantantes que se presentarán en Premios Juventud 2025

Willie Colón es un ícono de la salsa y uno de los músicos más influyentes en la historia latina, pues revolucionó el sonido neoyorquino con su banda y colaboración con el cantante Héctor Lavoe.

Juntos crearon grandes álbumes que fusionan la salsa con jazz y elementos afrocaribeños.

La leyenda musical será parte del tributo a Panamá con su legendario éxito 'La Murga'.

Willie Colón se presentará en Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

Premios Juventud se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre , en Panamá. Su horario de inicio es a las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y la alfombra azul, y a las 8P/7C comenzará la ceremonia de premiación.

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año podrá disfrutarse en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX, de forma gratuita.

También podrás seguir el minuto a minuto en el liveblog de la página web y en las redes sociales oficiales de Univision y Premios Juventud.

¿Quiénes serán las host de de Premios Juventud 2025?

Para esta edición número 22 de la fiesta más hot del año, las presentadoras serán: Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

La antesala de Premios Juventud 2025 estará a cargo de Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

Ellos harán una cobertura de la alfombra azul de la fiesta más hot del año, realizarán entrevistas exclusivas a las celebridades invitadas y analizarán los outfits más emblemáticos de la noche.

¿Cómo puedo comprar boletos para asistir a Premios Juventud 2025?

Quizá no lo sabías, pero cualquier persona puede ser parte de la fiesta más hot del año.