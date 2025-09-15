Premios Juventud 2025 también tendrá un live stream: Ellos serán los presentadores

Video Clarissa Molina conducirá por tercera vez Premios Juventud y lo hará desde Panamá

¡Los preparativos para Premios Juventud 2025 continúan! Así como ya se han anunciado a varios de los artistas que tendrán un performance en el escenario, ahora también se confirmó quiénes serán los encargados de conducir el live stream de la fiesta más hot del año.

¿En qué consiste el live stream de Premios Juventud 2025?

El live stream de Premios Juventud 2025 ofrecerá un detrás de cámaras no sólo de la alfombra azul y la ceremonia de premiación, pues la transmisión en vivo ¡comenzará una semana antes y durará más de cuatro horas!

Además, durante toda la semana previa a la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 25 de septiembre, por medio de las redes sociales de Premios Juventud los seguidores tendrán acceso al detrás de cámaras de ensayos, interacciones exclusivas con los artistas, cobertura en tiempo real de la alfombra azul, entre otras sorpresas.

¿A qué hora comienza el live stream de Premios Juventud 2025?

El live stream de Premios Juventud 2025 tendrá una duración de más de cuatro horas y dará inicio el jueves 25 de septiembre a las 6:30P/5:30C.

Comenzará con la llegada de los invitados, mientras desfilan por la alfombra azul. Contará con entrevistas exclusivas y acceso al backstage de todo lo que ocurre en los pasillos, para conocer cómo se preparan los artistas antes y después de subir al escenario para llevar a cabo los shows musicales o recibir los galardones.



Una de las sorpresas es que se anunciarán y entregarán algunos de los galardones de Premios Juventud 2025 en exclusiva para redes sociales, así que no te pierdas el live stream en las redes de Univision ( YouTube, TikTok, Facebook y X) y por supuesto en las de Premios Juventud ( Instagram y TikTok), así como en ViX, el mejor servicio de streaming.

Ellos serán los host del live stream de Premios Juventud 2025

Los encargados de conducir el live stream de la fiesta más hot del año son:

Yeri Mua

Kunno

Alejandra Jaramillo

Beta Mejía

Candy Lover

Marelissa Him

Vicky Van

Alejandra Jaramillo será una de las host del live stream de Premios Juventud 2025

La actriz ecuatoriana y panelista del programa ¡Siéntese Quien Pueda! ha participado en anteriores ediciones de Premios Juventud, y esta vez la veremos como una de las presentadoras del en vivo.

Alejandra Jaramillo será host en el live stream de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Beta Mejía le dará sabor al live stream de Premios Juventud 2025

El creador de contenido, atleta y comediante colombiano se dio a conocer por convertirse en campeón de crossfit. Con más de 14 millones de seguidores, es uno de los influencers más populares en Colombia y ahora viajará a Panamá para formar parte del live stream de Premios Juventud 2025, donde sin duda brillará por su carisma y energía.

Beta Mejía será host en el live stream de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Kunno se une al live stream de Premios Juventud 2025

El influencer mexicano, que también será presentador del programa especial Noche de Estrellas (la antesala de Premios Juventud), tendrá presencia en el live stream como host.

Al ser un amante de la moda, seguramente lo veremos hablando de los looks de los famosos que lleguen a la alfombra azul de la fiesta más hot del año.

Kunno será host en el live stream de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Yeri Mua está confirmada como host del live stream de Premios Juventud 2025

Conocida como 'La Bratz Jarocha', la influencer de 23 años inició su carrera en redes sociales, donde ganó popularidad por sus videos cómicos, tips de belleza y defensa abierta de la comunidad LGBTQ+.

Actualmente tiene más de 53 millones de seguidores en sus redes sociales. Además, en agosto de 2023 debutó como cantante y en YouTube y plataformas de música en streaming lanzó el tema 'Chupón' (en colaboración con El Gudi, Jey F, Alan Dazmel y Oviña). A partir de entonces, se ha posicionado como una de las representantes del género conocido como reggaetón mexa.

Cabe mencionar que Yeri Mua está nominada en dos categorías en Premios Juventud 2025: La Nueva Generación Femenina y Mejor Canción Urbano Alternativo por el tema 'Chaparrita' (en colaboración con Standly).

Yeri Mua será host en el live stream de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Candy Lover será presentadora en el live stream de Premios Juventud 2025

La puertorriqueña cuenta con más de 12 millones de seguidores en redes sociales. Su estilo creativo la ha llevado a hablar no solo de accesorios y maquillaje, también de música y temas personales que conectan con su comunidad.

Candy Lover será host en el live stream de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Marelissa Him se une como host del live stream de Premios Juventud 2025

La exreina de belleza y modelo panameña tiene una amplia experiencia en la cobertura de eventos internacionales y entrevistas a celebridades, habilidades por las que seguro destacará en el live stream de Premios Juventud 2025.

Marelissa Him será host en el live stream de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

Vicky Van es una de las invitadas especiales al live stream de Premios Juventud 2025

La reconocida periodista de Primer Impacto también se une al live stream de Premios Juventud 2025.

Vicky Van es una destacada figura en Univision, donde co-conduce el programa matutino El Flow. Su pasión por la música y el entretenimiento se refleja en su trabajo en Uforia, donde entrevista artistas, presenta conciertos en vivo y cubre alfombras rojas y premiaciones. También es presentadora en programas de ViX Música.

Vicky Van será host en el live stream de Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud

¿Cuándo se celebra Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el 25 de septiembre, en Panamá. La transmisión iniciará a las 7P/6C con el programa Noche de Estrellas y la alfombra azul, seguido de la ceremonia de premiación a las 8P/7C, la cual comenzará con un show en homenaje a la música y la cultura panameña .

¿Quiénes son los artistas que cantarán en Premios Juventud 2025?

El line up de la edición numéro 22 de la fiesta más hot del año tiene una amplia lista de artistas internacionales en donde destaca Xavi, Alleh y Yorghaki, Grupo Niche, Maluma, Camilo, Bad Gyal, Farruko, Mike TowersBoza, Los Rabanes, Nando Boom, Natti Natasha, Samy & Sandra Sandoval, Sech, Willie Colón, entre otros.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?

Cualquier persona puede asistir Premios Juventud 2025 y lo único que se debe hacer es comprar los boletos que se encuentran disponibles en el portal www.premiosjuventud.com.