Premios Juventud 2025 también reconocerá a influencers: Conoce a los nominados a Creator del Año

Premios Juventud no solo reconoce a artistas musicales y actores, también hace un espacio para los creadores de contenido, es decir, aquellas personas que crean videos e imágenes para redes sociales, marcan tendencias y forman comunidades virtuales.

Dentro de las 41 categorías que integran Premios Juventud 2025, hay varias que reconocen el trabajo de los influencers y una de las más llamativas es Creator del Año.

Ellos son los nominados en la categoría Creator del Año en Premios Juventud 2025

El 19 de agosto se anunciaron todas las nominaciones de Premios Juventud 2025, con lo cual conocimos a los candidatos para ganar en la categoría Creator del Año, misma que premia a los creadores de contenido que han dejado huella en su comunidad y en plataformas digitales.

Doris Jocelyn es una de las nominadas a Creator del Año en Premios Juventud 2025

Con casi 34 millones de seguidores en TikTok y otros 6.9 millones más en YouTube (sin contar los casi 6 millones de followers en Instagram), Doris Jocelyn se ha convertido en todo un referente del maquillaje artístico en redes sociales.

La influencer mexicana es conocida por hacer ‘trends’ en los que se maquilla como diversos personajes. Además, sus videos incluyen una gran producción que deja asombrados a sus seguidores.

Federico Vigevani también está nominado a Creator del Año en Premios Juventud 2025

Federico Agustín Vigevani Parodi, su nombre de pila, es un youtuber uruguayo conocido por hacer sketches cómicos, desafíos y vlogs de su vida diaria. Tras alcanzar la fama en plataformas digitales, decidió incursionar en la música.

En YouTube, la plataforma que lo lanzó a la fama, cuenta con más de 69 millones de seguidores.

Isabella Ladera también es una de las nominadas a Creator del Año en Premios Juventud 2025

Originaria de Venezuela y radicada en Miami, esta influencer está conquistando las redes sociales con sus más de 5 millones de seguidores tanto en Instagram como en TikTok, los cuales disfrutan de su contenido sobre moda, estilo de vida, maternidad, entre otros temas.

Jessica Judith Ortiz está nominada en la categoría Creator del Año en Premios Juventud 2025

Mejor conocida como Jess Judith en redes sociales, ha creado una comunidad de más de 4 millones de seguidores en TikTok y otros 1.5 millones en Instagram, gracias a la pasión con la que habla de la música que disfruta y los artistas a los que admira.

Y aunque estos son sus principales temas, no son los únicos. La influencer también habla con honestidad sobre salud mental, su familia, cambios en su vida, etc. Además, ha construido una imagen fashionista y viajera.

Jorge Chacón está entre los nominados a Creator del Año en Premios Juventud 2025

Se trata de una modelo que llegó para liberarse de etiquetas, tal como anuncia en su biografía de TikTok. En dicha red social acumula 6.5 millones de seguidores y en Instagram supera el millón.

Su contenido es principalmente sobre moda, viajes y videos en los que muestra con libertad su identidad de género.

¿Cómo votar en Premios Juventud 2025?

Solo hay dos requisitos para apoyar a tu celebridad favorita en Premios Juventud 2025: tener más de 18 años y una cuenta de correo electrónico.

El primer paso es ingresar a la página www.premiosjuventud.com/vota . Después, hay que registrar una dirección e-mail válida.

A continuación, aparecerán tres secciones: Categoría Musical, Categoría TV & Streaming y Categoría Digital/Social, dentro de las cuales, estarán todas las categorías de nominados. Selecciona a la celebridad por la que quieres votar y confirma tu elección.

Al emitir tu voto aparecerá un mensaje de “Gracias” en la pantalla, lo que significa que fue registrado exitosamente.

Hay que señalar que solo se puede votar por un nominado en cada categoría y una vez por correo electrónico.

¿Cuándo empiezan y terminan las votaciones de Premios Juventud 2025?

Las votaciones de Premios Juventud 2025 estarán abiertas del 19 de agosto al 1 de septiembre. Únicamente en ese período de tiempo se podrá elegir a los futuros ganadores.

¿Cuándo, cómo y a qué hora ver Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en Panamá. No pierdas de vista la fecha y prepárate para ver triunfar a tus talentos favoritos.

Univision llevará la premiación hasta tu hogar: podrás sintonizarla por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a partir de las 7P/6C.