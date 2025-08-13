Premios Juventud impulsa el talento de futuras estrellas: conoce a las Artistas 2 Watch de 2025

La edición de 2024 de Premios Juventud vio nacer Artistas 2 Watch y todo indica que la iniciativa llegó para quedarse. Con la premiación de 2025 cada vez más cerca (se celebrará el 25 de septiembre), se dio a conocer quiénes son los talentos acreedores a este título.

Artistas 2 Watch, la iniciativa de Premios Juventud que destaca a futuras estrellas

Artistas 2 Watch es una iniciativa de Premios Juventud que busca destacar e impulsar talentos emergentes, esas voces que aún no alcanzan una nominación en los galardones, pero que están causando tal sensación, que es imposible no voltear a verlos. Sus propuestas no solo rompen esquemas, los reinventan, y sus carreras van en tal ascenso que, pronto, todos conocerán sus nombres.

La producción de Premios Juventud y un prestigioso comité de expertos en la industria definen los Artistas 2 Watch. En la edición de 2025, destacaron a seis artistas femininas.

Luz Gaggi es una de las Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025

Luz Gaggi es una cantante, compositora y escritora argentina que saltó a la fama tras su participación en un programa de televisión de talentos.

Su propuesta fusiona indie pop, electrónica y R&B y explora temas como el amor, la identidad y el autodescubrimiento. ‘Beso’ y ‘Nadie Nos Vio’ son algunos de sus temas más populares.

Luz Gaggi ha colaborado con artistas más establecidos, como Beto Cuevas, Ca7riel y Paco Amoroso.

maye es una de las Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025

maye es una cantante y compositora venezolana, criada y radicada en Estados Unidos. Su estilo se puede definir como una fusión de ritmos latinos y texturas indie-pop que reta los límites de los géneros.

Su sencillo debut, ‘My Love’, lanzado en 2019, le bastó para saltar a la fama internacional: el presidente Barack Obama lo incluyó en una de sus esperadas playlists de verano. maye se sigue posicionando como uno de los grandes talentos latinos en la música, ha salido de gira con artistas como The Marías, Faye Webster y actualmente se encuentra en su primera gira por Estados Unidos.

Cachirula es una de las Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025

Julieta García, mejor conocida como Cachirula, es una cantante, productora, compositora y DJ originaria de la Ciudad de México. Se ha posicionado como uno de los nuevos y más prometedores referentes en la escena de la música urbana gracias a su estilo, que mezcla el perro clásico con texturas electrónicas experimentales.

Cachirula también ha destacado por la identidad artística 'sex-positive' que rodea su imagen, con la que desafía los estereotipos de género y sexualidad comúnmente asociados al reggaetón.

Andrea Bejar es una de los Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025

Nacida en Ciudad de México y criada en Estados Unidos desde niña, Andrea Bejar mezcla lo mejor de ambos mundos para crear un sonido único que lo mismo toma inspiración del rock de Fleetwood Mac que en baladas clásicas en español. Así, su estilo se define como indie-folk moderno con un homenaje a sus raíces mexicanas.

Las canciones de Andrea Bejar tienen letras en inglés y español y exploran temas de identidad, como ser una estadounidense de primera generación, relaciones y dinámicas familiares, así como los retos y dichas de crecer.

Angélica Garcia es una de los Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025

Angélica Garcia es una compositora y cantante originaria de Los Ángeles que se inspira en sus raíces chicanas para crear un sonido pop experimental con ritmos electrónicos, rock y latinos.

Ya cuenta con tres álbumes de estudio, cuyas letras reflejan elementos de la cultura club, la migración, el curanderismo, la veneración ancestral, el realismo mágico y el rock and roll.

Angélica Garcia se inserta dentro de la nueva ola de pop latino, que deconstruye lo que significa ser latino y ser estadounidense. En ese sentido, su más reciente álbum, ‘Gemelo’, trata sobre la intersección entre el espíritu y el cuerpo.

Renata Flores es una de los Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025

Renata Flores es una cantautora originaria de Ayacucho, Perú, que reivindica y promueve la lengua Quechua con su música.

Saltó a la fama con tan solo 14 años con un cover de Michael Jackson, al que le inyectó una fusión de soul y sonidos afroperuanos. A los 16, lanzó su primer álbum con composiciones propias, ISQUN.

The New York Times bautizó a Renata Flores como la 'reina del rap Quechua', ya que su propuesta combina trap, pop urbano y música quechua en dicha lengua.

Paloma Morphy es una de los Artistas 2 Watch de Premios Juventud 2025

Paloma Morphy es una cantautora mexicana de pop alternativo. Un dato curioso es que es que estudió la carrera de Derecho y ejerció por un breve tiempo antes de dedicarse de lleno a la música.

Su trayectoria inició en 2022, cuando un círculo de confianza la animó a compartir covers de canciones en sus redes sociales. Así fue como ganó sus primeros seguidores, que la impulsaron a lanzar sus propias creaciones.

En 2024 estrenó ‘lo que un día fue’, un sencillo que en tan solo 30 días alcanzó un millón de escuchas. En 2025, debutó con su primer álbum, ‘Au’, que rápidamente le valió un lugar como una de las estrellas promesa del pop en México.

¿Cuándo es Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se celebrarán el jueves 25 de septiembre, a las 7P/6C, desde la capital de Panamá.

Los nominados a Premios Juventud 2025 se darán a conocer el 19 de agosto. A partir de esta fecha, los fans podrán votar por los talentos que quieran ver ganar.

¿Cómo ver Premios Juventus 2025?

Premios Juventud 2025 se transmitirá por Univision, UNIMÁS, Galavisión. Quienes lo prefieran, podrán seguir la cobertura minuto a minuto por las redes sociales de Premios Juventud.