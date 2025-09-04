TV SHOWS
Premios Juventud 2025

Diego Klein será host de Noche de Estrellas (y además está nominado en Premios Juventud 2025)

Noche de Estrellas ya tiene a sus presentadores confirmados y uno de ellos es Diego Klein, quien además está nominado por su actuación en Con Esa Misma Mirada

No te pierdas la transmisión en vivo de Premios Juventud 2025 el 25 de septiembre, a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y a las 8P/7C disfruta la ceremonia de entrega por Univision.

Por:
Lili Diaz.
Video Alejandra Espinoza confirma que conducirá junto a dos reinas Premios Juventud

Premios Juventud 2025 prepara grandes sorpresas para la audiencia, ya que además de realizarse por primera vez en Panamá, se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana.

Luego de darse a conocer la lista completa de nominados, se anunció a las tres primeras presentadoras de la fiesta más hot del año: Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza.

Asimismo, se reveló que Diego Klein no solo está nominado en dos categorías de Premios Juventud 2025, también será uno de los presentadores de Noche de Estrellas, el programa con el que iniciará la alfombra azul de Premios Juventud 2025.

Imagen Premios Juventud.

Diego Klein será presentador de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

Este año, Diego Klein participará como host de Noche de Estrellas y compartirá contenido exclusivo con el público.

El actor mexicano tiene una carrera de más de 10 años y ha actuado en telenovelas como El Derecho de Nacer y La Historia de Juana, y la serie de ViX Con Esa Misma Mirada, producción que lo consolidó como uno de los nuevos galanes de la pantalla.

El artista de 36 años compite en dos categorías muy esperadas por el público: Mi Actor Favorito y Me Enamoran. En esta última comparte la nominación con su coprotagonista en Con Esa Misma Mirada, Angélica Rivera.

Diego Klein y otros artistas nominados en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

  • Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
  • Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
  • Fernando Colunga - Amanecer
  • José Ron - Papás por Conveniencia
  • Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Diego Klein y más a

rtistas nominados en la categoría Me Enamoran en Premios Juventud 2025

  • Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
  • Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
  • Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia
  • Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta
  • Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar
¿Quiénes serán los otros host de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025?

Junto al actor estarán como presentadores en Noche de Estrellas Migbelis Castellanos, Roberto Hernández y los creadores digitales Kunno y Brianda Deyanara.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 y Noche de Estrellas se transmitirán por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX de forma gratuita.

Además, podrás seguir cada detalle a través del liveblog de Premios Juventud, las redes sociales oficiales y el portal de Univision.


PUBLICIDAD