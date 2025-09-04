Diego Klein será host de Noche de Estrellas (y además está nominado en Premios Juventud 2025)

Premios Juventud 2025 prepara grandes sorpresas para la audiencia, ya que además de realizarse por primera vez en Panamá, se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana.

Luego de darse a conocer la lista completa de nominados, se anunció a las tres primeras presentadoras de la fiesta más hot del año: Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza.

Asimismo, se reveló que Diego Klein no solo está nominado en dos categorías de Premios Juventud 2025, también será uno de los presentadores de Noche de Estrellas, el programa con el que iniciará la alfombra azul de Premios Juventud 2025.

Diego Klein, nominado a Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025. Imagen Premios Juventud.

Diego Klein será presentador de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025

Este año, Diego Klein participará como host de Noche de Estrellas y compartirá contenido exclusivo con el público.

El actor mexicano tiene una carrera de más de 10 años y ha actuado en telenovelas como El Derecho de Nacer y La Historia de Juana, y la serie de ViX Con Esa Misma Mirada, producción que lo consolidó como uno de los nuevos galanes de la pantalla.

Diego Klein está nominado en dos categorías de Premios Juventud 2025

Además de ser uno de los presentadores de Noche de Estrellas, el actor Diego Klein figura entre los nominados de la ceremonia.

El artista de 36 años compite en dos categorías muy esperadas por el público: Mi Actor Favorito y Me Enamoran. En esta última comparte la nominación con su coprotagonista en Con Esa Misma Mirada, Angélica Rivera.

Diego Klein y otros artistas nominados en la categoría Mi Actor Favorito en Premios Juventud 2025

Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García

Fernando Colunga - Amanecer

José Ron - Papás por Conveniencia

Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Diego Klein y más a

rtistas nominados en la categoría Me Enamoran en Premios Juventud 2025

Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada

Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar

Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia

Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta

Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar

¿Quiénes serán los otros host de Noche de Estrellas en Premios Juventud 2025?

Junto al actor estarán como presentadores en Noche de Estrellas Migbelis Castellanos, Roberto Hernández y los creadores digitales Kunno y Brianda Deyanara.

¿De qué trata Noche de Estrellas, el especial con el que inicia Premios Juventud 2025?

Noche de Estrellas es la antesala de Premios Juventud 2025. El programa está centrado en la cobertura en vivo de la alfombra azul e incluye entrevistas a nominados, artistas invitados y momentos para hablar de los fabulosos looks que los artistas lucirán en la fiesta más hot del año.

¿Cuándo y a qué hora es Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 se llevará a cabo el 25 de septiembre. Noche de Estrellas iniciará a las 7P/6C, mientras que la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.

¿Qué artistas están confirmados para cantar en el escenario de Premios Juventud 2025?

De acuerdo con información oficial, algunos de los artistas que tendrán un performance en la fiesta más hot del año son Xavi, Bad Gyal, Camilo, Farruko, Lola Indigo, Maluma, Morat, Grupo Firme, entre otros.

¿En qué canal se transmite en vivo Premios Juventud 2025?

Premios Juventud 2025 y Noche de Estrellas se transmitirán por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX de forma gratuita.

Además, podrás seguir cada detalle a través del liveblog de Premios Juventud, las redes sociales oficiales y el portal de Univision.