Premios Juventud 2024 reconocerá el ingenio, impacto y simpatía de los Creadores de Contenido

La lista de nominados de Premio Lo Nuestro fue anunciada y con ello se abrieron las votaciones para que el público eligiera a los ganadores de sus 31 categorías, las cuales concluyeron el lunes 8 de julio. Los resultados se conocerán el jueves 25 de julio en la fiesta que transmitirá Univision, a partir de las 7P/6C. Sigue el minuto a minuto de la celebración en nuestro Liveblog .

Premios Juventud cumple la mayoría de edad este año y además de reconocer a los talentos actuales y a los pioneros que crearon un camino para las siguientes generaciones, ahora incluye cuatro categorías dedicadas a aquellos personajes que han destacado en redes sociales por su contenido de impacto, labor social, pero también divertido.

¿Por qué Premios Juventud 2024 celebrará a los creadores de contenido social?



PJ le dará protagonismo a los ‘Creators’, esas figuran que lideran las redes sociales. Esta edición se resaltará a aquellos que nos hacen reír, que aportan su grano de arena a la comunidad, lifestyle y tienen un impacto en la cultura.

Los nominados fueron elegidos por un panel de expertos con base en su alcance, audiencia, engagement e impacto en Estados Unidos. Estas son las cuatro categorías y nominados que reconocerá Premios Juventud 2024:

Nominados a Creator con Causa de Premios Juventud 2024



Esta categoría reconoce a los creadores que, además de hablar de temas personales, llaman la atención sobre importantes temas sociales:

Alexis Omman

Jake Ceja

Juan González

Juixxe

Manuel Nuñez

Premios Juventud 2024: Ellos son los nominados a Creator del Año



Esta categoría reconoce a las estrellas de social media, a aquellos influencers que crean tendencias para el resto de la sociedad:

Basi Cerdan

Dani Valle

Tammy Parra

Wendy Guevara

Yeri Mua

Premios Juventud 2024: Nominados a la categoría Creator que me Inspira



Aquí se celebra a aquellos creadores que utilizan su contenido para inspirar a otros, dejando un profundo impacto en sus seguidores.

Carlos Eduardo Espina

Daniel Habif

Nilda Chiaraviglio

Sofía Bella

Vanesa Amaro

Nominados a Mejor LOL, la nueva categoría de Premios Juventud 2024



Es para aquellos creadores que brindan alegría con sus ocurrentes posts. Lo de ellos es hacer reír a su público y han ganado millones de seguidores.

Andres Johnson

Jezzini

Karla De La Torre

La Jose

Mr. Chuy

Premios Juventud 2024: ¿Dónde son los premios y a qué hora?



La fiesta más hot del verano se realizará, por tercer año consecutivo, en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico, el jueves 25 de julio . El lema del 2024 es ‘Atrévete a Más’ y el público que quiera asistir podría hacerlo comprando sus boletos AQUÍ .

La transmisión en vivo podrá verse por Univision a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora más tarde la celebración conducida por Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin .

En breve se dará a conocer la lista de artistas confirmados, mientras tanto ya sabemos quiénes serán las celebridades que recibirán el reconocimiento ‘Agente de Cambio’ , entre los que se encuentran Los Tigres del Norte.

¿Quiénes son los artistas más nominados de Premios Juventud 2024?



De un total de 153 artistas nominados solo tres son los que destacan este año. Nos referimos a Carin León, Maluma y Peso Pluma , cantantes que lograron siete nominaciones, cada uno, en categorías como La Mezcla Perfecta y Artista Premios Juventud Masculino.

Los cantantes son seguidos muy de cerca por Karol G y Shakira, quienes están nominadas en seis categorías, cada una, tales como Artista Premios Juventud Femenina, Girl Power, Colaboración OMG.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver en vivo la alfombra roja y la entrega de premios completa?



La primer forma de ser parte de fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

El segundo medio es por TV; en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

En el sitio oficial de Premios Juventud 2024 podrás consultar toda la información previa, datos históricos y detalles backstage. Además, el día de la fiesta también podrás seguir el liveblog con el minuto a minuto, así como el ranking actualizado de los ganadores de la noche.

Premios Juventud 2024: ¿Qué artistas serán homenajeados en la fiesta?



Además de tener una larga lista de artistas confirmados para actuar, entre los que se encuentran Natti Natasha, Farruko, Prince Royce, Lenny Tavárez, Lunay, Camila, Reik, Los Esquivel, Mau y Ricky, entre muchos otros más, se vivirán momentos únicos con la entrega de reconocimientos y tributos musicales.

En la edición 21 de la fiesta más hot vel verano se entregará el reconocimiento 'Agente de Cambio' a Anitta, Lele Pons y Los Tigres del Norte.

En cuanto a homenajes, Fania All Stars recibirán un tributo de parte de Ivy Queen, La India, Oscar D'León y muchos figuras más.

Live stream de Premios Juventud 2024: ¿Dónde, cuándo y dónde verlos?



En las redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision podrás ver el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas.

Lo mismo ocurrirá el jueves 25 de julio, solo que el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este para que tengas oportunidad de ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Esta transmisión durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio.

El reconocido locutor e influencer puertorriqueño, Molusco, será el PJ Insider con acceso exclusivo detrás de cámaras y ofrecerá una vista inicial de las actividades entre bastidores durante la semana de Premios Juventud, solo que él lo presentará en su programa ‘El Refugio’, el cual transmitirá desde el Coliseo de Puerto Rico. También se unirá a la transmisión del jueves con Migbelis, Marko y Candy Lover y será presentador de uno de los premios.

