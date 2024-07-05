Premios Juventud 2024: ¿Cuándo es el último día para votar?

Los preparativos para la edición 21 de Premios Juventud están a todo lo que da, pues se trata de una celebración de nuestros jóvenes, de sus gustos en música, social, televisión y todo lo que está trending.

Además, en esta fiesta, la más hot del verano, el público es el responsable de elegir a los ganadores de las 31 categorías.

Premios Juventud 2024: ¿Cuándo terminaron las votaciones?



Las votaciones iniciaron el martes 25 de junio y concluyeron el último minuto del lunes 8 de julio. Esa fue la oportunidad de apoyar a tus cantantes, actores y creadores de contenido favoritos.

Los resultados se anunciarán en la fiesta más hot del verano que se realizará el jueves 25 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

Premios Juventud 2024: ¿Quiénes son los más nominados y nuevas categorías?



La lista de artistas nominados de Premios Juventud está integrada este año por 31 categorías y en ella participan 153 artistas de los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano.

Premios Juventud reconoce la pasión y los diversos intereses de los jóvenes en música, televisión y streaming, causas sociales, innovación y cultura pop. Este año los artistas más nominados fueron Carin León, Maluma y Peso Pluma, cada uno presente en siete categorías.

Los mexicanos y el colombiano son seguidos muy de cerca por Karol G y Shakira, con seis nominaciones cada una, así como Becky G y Grupo Frontera, con cinco nominaciones cada uno.

¿Quiénes serán los conductores de Premios Juventud 2024 y Noche de Estrellas?



Este año el lema de la fiesta es ‘Atrévete a Más’ con la intención de celebrar el espíritu atrevido y emprendedor de los jóvenes. Será una noche única en la que se rendirán tributo a distintas figuras y contará con la conducción de Clarissa Molina, Lele Pons y Wisin .

La entrega de premios tendrá una duración de tres horas y previo a ello, se realizará el programa especial Noche de Estrellas con todos los detalles sobre la llegada de los invitados y nominados, entrevistas exclusivas y el análisis de la moda en la alfombra roja. Además, en este marco se entregará el primer reconocimiento Agente de Cambio. Los conductores de esta antesala serán Domelipa, Jessica Rodríguez, Arap Bethke y Roberto Hernández.

Premios Juventud 2024: Prince Royce, Lunay, Emilia y más artistas confirmados para cantar



Como cada edición, el elenco de cantantes y grupos que subirán al escenario será de primer nivel. Todos dispuestos a hacer de esta celebración un evento único, lleno de alegría y muy espectacular.

Algunas de las celebridades que ya confirmaron su asistencia son: el grupo Camila con el estreno de su tema 'Mía', la argentina Emilia cantará por primera vez en TV su sencillo ‘La_Playlist.MPEG’ y tendrá un súper momento junto a Los Ángeles Azules para presentar su éxito ‘Perdonarte ¿para qué?’.

Otros que también regalarán un momento único son Prince Royce, DJ Adoni y Darell para cantar su hit 'El Reemplazo', mientras que Lunay y Wisin preparan cada uno un performance que conquistará al público de Puerto Rico.

¿Quiénes serán los Agentes de Cambio de Premios Juventud 2024?



Como cada año, Premios Juventud reconoce con el título Agente de Cambio a jóvenes emprendedores y grandes estrellas quienes, de manera desinteresada, hacen la difere ncia para construir un mundo mejor.

Esta edición 21 el reconocimiento será para tres celebridades : Anita, Lele Pons y Los Tigres del Norte por toda la labor altruista que realizan fuera de los escenarios.

Anitta es reconocida por su trabajo por la conservación del medio ambiente y su lucha contra el racismo y la homofobia. Lele Pons ha hecho conciencia sobre la depresión y otros temas relacionados con la salud mental. En el caso de Los Tigres del Norte, son considerados pioneros en la lucha por los migrantes y gracias a su fundación fomentan la apreciación y la conservación de las tradiciones folclóricas mexicanas y mexico-americanas.

Premios Juventud 2024: Artistas que cantarán y Tributo a Fania All Stars



Algunas de las celebridades que ya confirmaron su asistencia para ser parte de la celebración que tiene como lema 'Atrévete a Más' son: Farruko, Natti Natasha, Lenny Tavárez, Mau y Ricky, Ela Taubert, iZaak, Los Esquivel.

Prepárate para vivir un gran momento con el tributo a Fania All Stars , el cual estará a cargo de Ivy Queen, La India, Luis Figueroa, Oscar D'León, entre otras grandes figuras de la música.

Premios Juventud 2024: ¿Cómo ver la transmisión completa en vivo?



La mejor forma de ser parte de esta gran fiesta es presencial, en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot también conocido como el 'Choli' o el 'Choliseo'. Si vives o puedes viajar a la hermosa isla, existen varias formas de llegar a este recinto, uno de los más importantes dedicados al entretenimiento.

La otra forma es por TV, en la señal de Univision podrás ver la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran fiesta.

Recuerda que además el lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de julio a las 7PM del Este te esperamos en los live stream a cargo de Migbelis Castellanos, Marko y Candy Lover, para que veas todos los preparativos de la celebración, ensayos con los artistas, entre otras cosas. Estas transmisiones podrás verlas en redes sociales, home oficial de PJ y el canal de YouTube de Univision.

El jueves 25 de julio, el día de la fiesta, el live stream iniciará a las 6:30 PM del Este y tendrá de invitado al influencer Molusco. Podrás ver la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja. Durará las tres horas de la entrega de premios, así que podrás ser testigo todo lo que sucede en los pasillos con los artistas, antes y después de subirse al escenario para sus performances o después de recibir un premio. Las transmisiones de este día podrás verlas adicionalmente por la plataforma ViX.