Tokischa y Kany García entre las artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina y dos de las artistas que estarán en el escenario son Kany García y Tokisha.
Este jueves 19 de febrero no te pierdas Premio Lo Nuestro a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS y ViX.
Premio Lo Nuestro 2026 contará con la alfombra magenta (que puedes disfrutar en vivo en Noche de Estrellas, a partir de las 6P/5C), la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y, por supuesto, los performances musicales.
Dos de las artistas que presentarán un show sobre el escenario son Kany García y Tokischa.
Kany García cantará en Premio Lo Nuestro 2026
Kany García estará presente en Premio Lo Nuestro 2026 con el debut en televisión de su tema ‘1+1’, su colaboración con Maluma.
La cantautora e intérprete puertorriqueña, quien tiene más de 20 años de carrera, también recibió tres nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Artista Pop Femenina Del Año
- Colaboración Del Año - Pop por ‘Huir’ (en colaboración con Lia Kali)
- Canción Del Año - Pop/Balada por ‘Tierra Mía’
Tokischa actuará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026
Tokischa debutará en Premio Lo Nuestro con el estreno en televisión de su más reciente canción ‘Ridin’.
Además, la artista dominicana tiene cuatro nominaciones en Premio Lo Nuestro 2026:
- Mejor Combinación Femenina por ‘De Maravisha’ (en colaboración con Nathy Peluso)
- Artista Femenina Del Año - Urbano
- Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano por ‘Tokischa RMX’ (en colaboración con J Castle, Hades66 y Ñengo Flow)
- Mejor Canción Dembow por ‘Celos’ (en colaboración con Bulin 47)
Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que celebra lo que somos, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Center en Miami, Florida.
Las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien también subirá a cantar al escenario). Estas guapas y talentosas hosts acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los performances musicales.
Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: ¿en dónde y a qué hora ver la transmisión?
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Luego, continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Así puedes adquirir tus boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026
Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, sigue estos sencillos pasos para comprar tus tickets:
- Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
- Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas
- Indica tu método de pago ¡y listo!