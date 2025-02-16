Premio Lo Nuestro 2025: todo lo que debes de saber de la fiesta de la música latina

Premio Lo Nuestro se trata de la celebración de la música latina con más tradición en Estados Unidos, donde siempre se presentan los artistas más importantes del momento y se reconoce a los mejores exponentes de los géneros pop, urbano, regional mexicano y tropical.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo se realizará?



Anota en tu calendario la fecha del jueves 20 de febrero , pues desde temprana hora tendrás noticias de esta celebración, los preparativos, invitados, etc.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿dónde será la fiesta?



Como ya es toda una tradición, la celebración tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio deportivo y de entretenimiento donde se realizan los mejores eventos. Está ubicado en 601 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cúanto cuestan los boletos?



Apresúrate y asegura tu lugar en la celebración, adquiere tus boletos en Ticketmaster con precios muy accesibles, de los 80 a ll5 dólares. No te pierdas la oportunidad de ver esta gala y ver a tus artistas favoritos.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿desde cuándo se realiza esta celebración?



Este año se realizará la edición 37 de esta premiación, la cual se ha llevado a cabo ininterrumpidamente desde 1989. Es la fiesta de la música latina con mayor tradición y reconocimiento en Estados Unidos. El para este 2025 es ‘Uniendo Generaciones’.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿puedo asistir a la fiesta?



El público que lo desee puede ser parte de la celebración. Hacerlo es muy fácil, ya que la persona que quiera puede comprar sus boletos . Apresúrate a comprar tus entradas, quedan pocos lugares.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿quiénes serán los conductores?



Para esta edición se han elegido a tres conductoras , las cuales ya han estado en este escenario. Alejandra Espinoza está confirmada y esta es la séptima ocasión en la que será host del evento. Por su parte, Laura Pausini y Thalía será la segunda vez que estarán como conductoras en esta fiesta.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuántos premios se entregarán?



Este año se entregarán 44 premios, uno por cada una de las 44 categorías que este año integran la lista de artistas nominados . Además, esta edición se cuenta con seis categorías nuevas respecto a la 2024.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿quiénes son los artistas más nominados?



De los 233 artistas que se encuentran nominados, los cantantes Becky G y Carín León son los artistas más nominados , ya que cada uno está presenten en 10 categorías.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo se elige a los artistas nominados?



Las nominaciones son el resultado de una asociación con Uforia y toman en cuenta el tiempo aire en Univision Radio, la información relacionada con streaming digital y las valoraciones de un Comité de Televisión compuesto por expertos de la industria musical y del entretenimiento.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo se elige a los artistas ganadores?



El público es el responsable de votar por sus artistas favoritos en cada una de las categorías. El periodo de votación inició del miércoles 22 de enero hasta el martes 4 de febrero.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿qué artistas cantarán en la entrega de premios?



Prepárate porque la lista de artistas confirmados para actuar está integrada por Ángela Aguilar, Alejandro Sanz, Becky G, Natti Natasha, Carín León, Camilo, Darell, Ha*Ash, Los Ángeles Azules, por mencionar algunos.

Cada uno de los artistas prepara grandes performances, estrenos mundiales y colaboraciones únicas. ¡No te lo puedes perder!

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2025: ¿qué artistas serán homenajeados en la fiesta?



Tres grandes de la música hispana serán homenajeados en Premio Lo Nuestro 2025: Alejandro Fernández será reconocido con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia y será el segundo premio especial que reciba, ya que en el 2020 fue distinguido con el Premio Legado.

La India, con su inigualable voz y estilo para cantar salsa, será honrada con el Premio Lo Nuestro a la Vanguardia. El compositor español Manuel Alejandro, creador de más de 500 canciones y responsable de éxitos en voces de Julio Iglesias, José José y Rocío Jurado, por mencionar algunos, subirá por su título Visionario de lo Nuestro.

Tributo a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025

El próximo 20 de febrero, durante la transmisión de Premio Lo Nuestro 2025, Paquita la del Barrio será homenajeada por Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo.

Los Aguilar tienen preparada una presentación para rendir tributo a la vida y carrera de una cantante que dejó una huella imborrable en la música popular mexicana con canciones como 'Rata de dos patas' y 'Tres veces te engañé'

Premio Lo Nuestro 2025: ¿se realizará el especial Noche de Estrellas?



Como ya es toda una tradición se llevará a cabo la Alfombra Magenta de Noche de Estrellas . Este especial considerado la antesala de la premiación, será conducido por Nadia Ferreira, Francisca, Claudia Martin, Raúl de Molina y Jomari Goyso. En este programa podrás ver entrevistas con los primeros ganadores, quienes se anunciarán desde horas antes de la fiesta, así como tres números musicales.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo puedo ver la transmisión completa en vivo de la fiesta?



Las señalas de televisión de Univision, UNIMÁS y Galavisión iniciarán la transmisión del especial Noche de Estrellas a partir de las 7P/6C y una hora después, a las 8P/7C, arrancará la entrega de premios.

La plataforma de streaming ViX también transmitirá los dos eventos en tiempo real, solo que la entrega de premios será solo para suscriptores Premium.

Premio Lo Nuestro 2025: Wendy Guevara y Jomari Goyso serán los conductores del live stream

El live stream tendrá una duración de cuatro horas y media, empezando desde las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET. Lo podrás ver a través de las redes sociales de Univision en Youtube, Facebook, TikTok, Instagram y X.

Desde Desiguales y Despierta América llegan Wendy Guevara y Jomari Goyso para conducir las acciones del live stream. Santi y Laurita y Monse Medina los acompañarán, mientras que Amara La Negra será una invitada especial.

Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes serán Los Insiders, quienes buscarás las mejores exclusivas backstage de Premio Lo Nuestro.