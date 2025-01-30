Premio Lo Nuestro 2025 entregará a Alejandro Fernández el Premio Lo Nuestro a la Excelencia

Video Nadia Ferreira y más se unen a Francisca y Jomari Goyso como presentadores de la alfombra de Noche de Estrellas

Uno de los artistas latinos más exitosos del regional mexicano y versátiles de su generación, Alejandro Fernández, será reconocido con el Premio Lo Nuestro a La Excelencia durante la fiesta que se realizará el jueves 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, la cual será transmitida por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.



Esa noche también se conocerá a los ganadores de la lista de artistas nominados de Premio Lo Nuestro, los cuales son elegidos por el voto del público .

Alejandro Fernández será reconocido en Premio Lo Nuestro 2025 por su trayectoria

PUBLICIDAD



El también conocido como ‘El Potrillo’, hijo de Vicente Fernández, el máximo intérprete de regional mexicano de los últimos tiempos, se ha caracterizado durante su carrera por combinar la música tradicional mexicana con el pop latino y las baladas modernas, lo que le ha permitido atraer un público diverso a través de generaciones.

Su discografía incluye numerosos álbumes multiplatino como ‘Me Estoy Enamorando’ (1997), el cual marcó su incursión en la música pop. ‘Rompiendo Fronteras’ (2017), mostrando su capacidad para evolucionar con sonidos contemporáneos. ‘Hecho en México’ (2020), producción que marcó su regreso a sus raíces de mariachi.

Premio Lo Nuestro 2025: conductores de la ceremonia y de Noche de Estrellas



La edición 37 de Premio Lo Nuestro, cuyo lema es ‘Uniendo Generaciones’, será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía . Esta será la ocasión para celebrar las canciones que se convierten en puentes entre el pasado, el presente y el futuro. Una noche en la que los íconos de siempre se encontrarán con las estrellas del mañana.

La antesala de la premiación, Noche de Estrellas , también ha confirmado a un gran elenco de conductores. Nadia Ferreira, Francisca y la actriz Claudia Martin serán hosts de la Alfombra Magenta y estarán acompañadas de Jomari Goyso y Raúl de Molina.

Noche de Estrellas será el encuentro de grandes estrellas de la música, televisión y las plataformas digitales. Entre las sorpresas que tendrá se encuentra una innovadora cámara para capturar la llegada de las celebridades y un espacio especial para los fans, quienes vivirán de cerca el glamour y la emoción del evento.

PUBLICIDAD

En su escenario se presentarán los primeros tres números musicales de la noche, ofreciendo un adelanto de la espectacularidad que ofrecerá la premiación. Además, contará con entrevistas con algunos de los primeros ganadores que se anunciarán a lo largo del día.

Premio Lo Nuestro 2025: cómo ver la transmisión completa en vivo del evento



Prepárate para ser parte de esta celebración con las opciones que tendrá esta ceremonia para que la disfrutes en vivo.

La primera es asistiendo al Kaseya Center, para lo cual puedes comprar tickets para no perderte ningún detalle.

También podrás ver la transmisión en vivo por las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

La página oficial de premiolonuestro.com tendrá el minuto a minuto desde horas antes de Noche de Estrellas y la entrega de premios, además de que ahí podrás conocer a los ganadores que se vayan anunciando a lo largo del día.

Recuerda que, por primera vez en su historia, Premio Lo Nuestro contará con un live stream ininterrumpido en YouTube y redes sociales Univision e Instagram de PLN con entrevistas y otras exclusivas a lo largo de toda la ceremonia.