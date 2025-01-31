Premio Lo Nuestro 2025: artistas nominados por primera vez
Nuevos talentos y otros con un camino recorrido, ingresan a la lista de nominados de Premio Lo Nuestro cada año y sus seguidores pueden apoyarlos votando por ellos. Descubre quiénes son algunos de ellos y conoce quiénes serán ganadores en la transmisión en vivo desde Miami que tendrán Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX el jueves 20 de febrero, a partir de las 7P/6C.
Conoce a algunos de los cantantes nominados por primera vez a Premio Lo Nuestro, celebración que este año se realizará el jueves 20 de febrero. No te pierdas la transmisión en vivo que tendrá Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.
La edición 37 de Premio Lo Nuestro es una de las fiestas de la música latina con más tradición en Estados Unidos. Aparecer en su lista de nominados es un reconocimiento en la trayectoria de cualquier artista y motivo de celebración.
Conoce quiénes son algunos de los cantantes que debutan este año en sus filas y las categorías en las que participan.
Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuándo y dónde se conocerá los nombres de los ganadores?
Los nombres de los ganadores se conocerán el jueves 20 de febrero en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.
Podrás disfrutar de la celebración mediante la compra de tus tickets para entrar al evento o viendo la transmisión completa en vivo que tendrán Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a partir de las 7P/6C.
Es una noche en la que los iconos de siempre se encontrarán con las estrellas de mañana de ahí que el lema de este año sea ‘Uniendo Generaciones’.
Algunos artistas nominados por primera vez en Premio Lo Nuestro 2025
Nuevos talentos se unen como nominados a esta celebración y ellos, así como todos los 233 artistas que se encuentran este año en la lista, fueron elegidos como resultado de una asociación con Uforia, considerando en cuenta el tiempo al aire en Univision Radio, la información relacionada con streaming digital y las valoraciones de un Comité de Televisión compuesto por expertos de la industria musical y del entretenimiento.
Algunos de los artistas nominados por primera vez son:
CA7RIEL & Paco Amoroso – nominados a Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano y Mejor Canción Latin Fusion Pop
Clarent – nominado a Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
DND | Do Not Disturb – nominado Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
Floyymenor – nominado a Canción Del Año – Urbano y Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
Izaak – nominado a Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
Kapo - nominado a Canción Del Año – Urbano y Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
Luar La L – nominado a Colaboración Del Año – Urbano y nominado a Canción Del Año – Urbano y Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
Maisak – nominado a Artista Revelación del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
TimO – nominado a Artista Revelación Del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
Premio Lo Nuestro 2025: conoce las nuevas categorías de la lista de nominados
Bellakath – nominada a Mejor Combinación Femenina, Artista Femenina Del Año – Urbano, Colaboración Del Año – Urbano y Artista Revelación Del Año Femenino
Darumas – nominado a Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock y Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
Daymé Arocena – nominada a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
Ela Taubert – nominada a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano y Canción Del Año - Pop
Irepelusa – nominada a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
Judeline – nominada a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano y Mejor Canción Latin Fusion Pop
Leton Pe – nominada a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
Mari – nominada a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
Paola Guanche – nominada a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
Premio Lo Nuestro 2025: ¿quiénes serán los conductores de la edición 37?
Yami Safdie – nominada a Mejor Combinación Femenina, Colaboración Del Año – Urbano y Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock /Urbano
Kali Uchis – nominada a Mejor Combinación Femenina y Artista Pop Femenina Del Año
Fariana – nominada a Mejor Combinación Femenina, La Mezcla Perfecta Del Año, Artista Femenina Del Año - Urbano, Colaboración Del Año – Urbano, Mejor Canción Deambow y Colaboración Del Año - Tropical
Ptazeta – nominada a Mejor Colaboración Femenina y Colaboración Del Año - Urbano
Demi Lovato – nominada a Colaboración ‘Crossover’ Del Año
Leon Bridges – nominado a Colaboración ‘Crossover’ Del Año
Benny Blanco – nominado a Colaboración ‘Crossover’ del Año
Octavio Cuadras – nominado a La Mezcla Perfecta Del Año y Colaboración Del Año – Música Mexicana
Grupo Marca Registrada – nominado a La Mezcla Perfecta Del Año, Colaboración Del Año – Música Mexicana (en dos ocasiones) y Canción Banda Del Año
Oro Sólido – nominado a La Mezcla Perfecta Del Año y Colaboración Del Año - Tropical
Cris MJ – nominado a Canción Del Año – Urbano
Lyanno – nominado a Canción Del Año – Urbano
Sharo Towers – nominado a Canción Del Año – Urbano
Trueno – nominado a Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano
Mora – nominado a Colaboración Del Año – Urbano
Rochy RD – nominado a Mejor Canción Denbow
Donaty – nominado a Mejor Canción Denbow
Nfasis – nominado a Mejor Canción Denbow
Lomiiel – nominado a Mejor Canción Denbow
Rawayana – nominado a Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock y Mejor Canción Latin Fusion Pop
The Warning – nominado Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock
Premio Lo Nuestro 2025: La India recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria
Lenier – nominado a Canción Del Año – Pop/Balada
The Marías - nominados Mejor Canción Latin Fusion Pop
Akapellah – nominados Mejor Canción Latin Fusion Pop
Rema – nominado a Canción Del Año y Colaboración Del Año – Pop-Urbano
Gocho – nominado a Mejor Canción de Música Cristiana
Redimi2 - nominado a Mejor Canción de Música Cristiana
Kairo Worship - nominado a Mejor Canción de Música Cristiana
Alex Campos - nominado a Mejor Canción de Música Cristiana
Tauren Wells - nominado a Mejor Canción de Música Cristiana
Matthew Hotton - nominado a Mejor Canción de Música Cristiana
Marcos Witt – nominado a Mejor Canción de Música Cristiana
Lola Indigo – nominada a Mejor Eurosong Pop-Urbano
Ana Mena - nominada a Mejor Eurosong Pop-Urbano
Motiff – nominado a Colaboración Del Año - Tropical
Jonathan Moly -nominado a Colaboración Del Año - Tropical
Jimmy Rodríguez – nominado a Colaboración Del Año - Tropical
Ronald Borjas – nominado a Colaboración Del Año - Tropical
Nesty – nominado a Colaboración Del Año – Tropical y Álbum Del Año - Tropical
Christian Alicea – nominado a Colaboración Del Año - Tropical
Calle 24 – nominado a Artista Revelación – Música Mexicana
Chino Pacas - nominado a Artista Revelación – Música Mexicana
Codiciado – nominado a Artista Revelación – Música Mexicana y Mejor Electro Corridos – Música Mexicana
El Padrinito Toys - nominado a Artista Revelación – Música Mexicana
Gabito Ballesteros - nominado a Canción Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año, Colaboración Del Año, Artista Masculino Del Año, Artista Revelación – Música Mexicana
Neton Vega - nominado a Artista Revelación – Música Mexicana y Colaboración Del Año – Música Mexicana
Óscar Maydon – nominado a Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Música Mexiana, Artista Revelación – Música Mexicana, Canción Del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana y Fusión Música Mexicana Del Año (en dos ocasiones)
Tito Double P – nominado a Artista Revelación – Música Mexicana y Colaboración Del Año – Música Mexicana
Víctor Mendivil – nominado a Artista Revelación – Música Mexicana y Fusión Música Mexicana Del Año
Xavi – nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, Artista Revelación – Música Mexicana, Canción Del Año – Música Mexicana y Fusión Música Mexicana Del Año
Banda Los Sebastianes de Saúl Plata – nominada a Colaboración Del Año – Música Mexicana y Canción Banda Del Año
Edgardo Nuñéz – nominado a Colaboración Del Año – Música Mexicana, Canción Banda Del Año y Fusión Música Mexicana Del Año
Lalo Cruz – nominado a Mejor Electro Corridos – Música Mexicana
Joaquín Medina - nominado a Mejor Electro Corridos – Música Mexicana
Sheeno - nominado a Mejor Electro Corridos – Música Mexicana
Niña Pastori – nominada a Álbum Del Año – Música Mexicana
Premio Lo Nuestro 2025: conductores de la entrega de premios y de Noche de Estrellas
Prepárate para disfrutar de una velada conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía . Ellas acompañarán por un programa muy especial en la que serán reconocidos los cantantes Alejandro Fernández como Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y el compositor Manuel Alejandro será honrado con el título Visionario de lo Nuestro.
Previo la fiesta no te pierdas el especial Noche de Estrellas, el cual tendrá entre sus conductores a Nadia Ferreira, Francisca y Claudia Martin. En la también considerada antesala de Premio Lo Nuestro, podrás disfrutar no solo de la Alfombra Magenta, con las mejores críticas en cuanto a la moda, sino también entrevistas exclusivas con invitados, los primeros artistas ganadores y seremos testigos de los tres primeros musicales de la noche.
Recuerda, te esperamos el jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.