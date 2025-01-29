Premio Lo Nuestro 2025: Noche de Estrellas tendrá tres anfitrionas junto a dos conductores

A unas semanas de que se realice la entrega 37 de Premio Lo Nuestro , se anuncia al elenco que estará a cargo de Noche de Estrellas, el programa previo que siempre acompaña a la gran celebración donde se reconoce a la música latina y sus géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano.

Recuerda que los premios se entregan por el voto del público, proceso que finalizó el 4 de febrero, y es así como apoyó a su artista favorito de las 44 categorías que integran la lista de nominados .

Premio Lo Nuestro 2025: cuándo, dónde y a qué hora se realizará la entrega de premios



Los resultados de las votaciones se conocerán el jueves 20 de febrero en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La cita es a partir de las 7P/6C y puedes asistir mediante la compra de tus boletos o puedes ver la transmisión en vivo y completa de Noche de Estrellas y la entrega de premios por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

¿Quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2025?



Dos conductores ya conocidos en este programa antesala estarán de nueva cuenta. Nos referimos a Raúl de Molina y Jomari Goyso, dos personalidades con toda la experiencia en este tipo de transmisiones.

La presencia del titular de El Gordo y La Flaca en Noche de Estrellas ya es toda una tradición y será responsable de adelantarnos momentos destacados que tendrá la premiación. Por su parte Jomari Goyso estará a cargo del análisis de moda y de destacar los outfits de los invitados que pasarán por la alfombra magenta.

Además, la organización se enorgullece de presentar a tres conductoras de la Alfombra Magenta: directo de Despierta América llega Francisca y junto con ella la actriz mexicana Claudia Martin y Nadia Ferreira, la Miss Universo Paraguay 2021, estas dos últimas quienes hacen su debut como hosts de este evento. Tres talentosas mujeres que inyectarán mucha frescura y su talento a la transmisión.

Claudia Martin, Jomari Goyso, Francisca, Nadia Ferreira y Raúl de Molina, serán los conductores de Noche de Estrellas de PLN 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: qué ofrecerá la Alfombra Magenta de Noche de Estrellas



Dentro de las novedades con las que contará Noche de Estrellas este año se encuentra una cámara en la que iremos registrando la llegada de los invitados, además, los fans tendrán un espacio reservado.

Como ya es conocido, contará con escenario ‘Step & Repeat’ para que nadie se pierda detalle de la moda más atrevida y llamativa de la noche.

Por si fuera poco, contará con los tres primeros musicales de la noche: Manny Cruz cantará con Aramis Camilo el tema 'El Motor', los chicos de la boy band DND debutará en esta antesala de la premiación y la venezolana Mari dará una probada de su gran talento, lo cual la ha llevado a estar nominada como Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano. Además, por primera vez, se entrevistarán en la alfombra a ganadores que se habrán revelado durante el día.

Premio Lo Nuestro 2025: conductores de la premiación y artistas que cantarán



Al término de Noche de Estrellas dará inicio la entrega de premios, ceremonia conducida este año por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía , tres grandes figuras queridas por el público hispano en Estados Unidos.

Esta fiesta que celebra a la música latina y que este año tiene como slogan ‘Uniendo Generaciones’, ya anunció su lista de artistas confirmados para cantar y te podemos mencionar que algunos de los nombres que destacan son:

-Ángela Aguilar

-Becky G

-Camilo

-Carin León

-Ha*Ash

-Los Ángeles Azules

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo ver la transmisión completa en vivo de la fiesta?



Podrás ver la celebración gracias a estas opciones :

-La primera es asistiendo al Kaseya Center mediante la compra de boletos .

-Por TV se prepara la transmisión por Univision, UNIMÁS, Galavisión, a partir de las 7P/6C. Podrás ver tanto el especial Noche de Estrellas como la entrega de premios.

-La plataforma ViX transmitirá para todo público Noche de Estrellas y la gala de premios solo para suscriptores Premium.

-Habrá un live stream por YouTube y las redes sociales de Univision, así como el Instagram de Premio Lo Nuestro.