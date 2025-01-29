TV SHOWS
TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2025: Noche de Estrellas tendrá tres anfitrionas junto a dos conductores

La antesala de Premio Lo Nuestro 2025 será un especial con muchas sorpresas, tendremos a cinco conductores, así como tres musicales. Te esperamos este jueves 20 de febrero en la transmisión en vivo que tendrá Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Por:
Univision

A unas semanas de que se realice la entrega 37 de Premio Lo Nuestro, se anuncia al elenco que estará a cargo de Noche de Estrellas, el programa previo que siempre acompaña a la gran celebración donde se reconoce a la música latina y sus géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano.

PUBLICIDAD

Recuerda que los premios se entregan por el voto del público, proceso que finalizó el 4 de febrero, y es así como apoyó a su artista favorito de las 44 categorías que integran la lista de nominados.

NO TE PIERDAS EL MINUTO A MINUTO EN EL LIVEBLOG PREMIO LO NUESTRO 2025

Premio Lo Nuestro 2025: cuándo, dónde y a qué hora se realizará la entrega de premios


Los resultados de las votaciones se conocerán el jueves 20 de febrero en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La cita es a partir de las 7P/6C y puedes asistir mediante la compra de tus boletos o puedes ver la transmisión en vivo y completa de Noche de Estrellas y la entrega de premios por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro
5 min

¿Quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2025?


Dos conductores ya conocidos en este programa antesala estarán de nueva cuenta. Nos referimos a Raúl de Molina y Jomari Goyso, dos personalidades con toda la experiencia en este tipo de transmisiones.

Más sobre Premio Lo Nuestro

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025
9:03

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025
2:27:03

Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025 vibró con espectaculares presentaciones y homenajes memorables
8 mins

Premio Lo Nuestro 2025 vibró con espectaculares presentaciones y homenajes memorables

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025: Shakira es la artista con más premios, seguida de Carín León
2 mins

Premio Lo Nuestro 2025: Shakira es la artista con más premios, seguida de Carín León

Premio Lo Nuestro
Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro para darle su sello a la noche con el sencillo 'No Se Vale Llorar'
2:59

Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro para darle su sello a la noche con el sencillo 'No Se Vale Llorar'

Premio Lo Nuestro
La India recibe con orgullo el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: "Nunca me iré para atrás"
4:18

La India recibe con orgullo el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: "Nunca me iré para atrás"

Premio Lo Nuestro
El Alfa dice adiós en Premio Lo Nuestro con sus grandes éxitos: así fue su actuación en su despedida de la música
3:18

El Alfa dice adiós en Premio Lo Nuestro con sus grandes éxitos: así fue su actuación en su despedida de la música

Premio Lo Nuestro
Ángela Aguilar y Becky G recuerdan con emotivas palabras a sus abuelos migrantes en Premio Lo Nuestro
1:57

Ángela Aguilar y Becky G recuerdan con emotivas palabras a sus abuelos migrantes en Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro
Ela Taubert en Premio Lo Nuestro 2025: la colombiana se lleva la Canción del Año por '¿Cómo Pasó?'
1:19

Ela Taubert en Premio Lo Nuestro 2025: la colombiana se lleva la Canción del Año por '¿Cómo Pasó?'

Premio Lo Nuestro
Natti Natasha revela su pasión por la bachata en el Livestream de Premio Lo Nuestro 2025
3:08

Natti Natasha revela su pasión por la bachata en el Livestream de Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro

La presencia del titular de El Gordo y La Flaca en Noche de Estrellas ya es toda una tradición y será responsable de adelantarnos momentos destacados que tendrá la premiación. Por su parte Jomari Goyso estará a cargo del análisis de moda y de destacar los outfits de los invitados que pasarán por la alfombra magenta.

Además, la organización se enorgullece de presentar a tres conductoras de la Alfombra Magenta: directo de Despierta América llega Francisca y junto con ella la actriz mexicana Claudia Martin y Nadia Ferreira, la Miss Universo Paraguay 2021, estas dos últimas quienes hacen su debut como hosts de este evento. Tres talentosas mujeres que inyectarán mucha frescura y su talento a la transmisión.

Claudia Martin, Jomari Goyso, Francisca, Nadia Ferreira y Raúl de Molina, serán los conductores de Noche de Estrellas de PLN 2025
Claudia Martin, Jomari Goyso, Francisca, Nadia Ferreira y Raúl de Molina, serán los conductores de Noche de Estrellas de PLN 2025
Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: qué ofrecerá la Alfombra Magenta de Noche de Estrellas


Dentro de las novedades con las que contará Noche de Estrellas este año se encuentra una cámara en la que iremos registrando la llegada de los invitados, además, los fans tendrán un espacio reservado.

PUBLICIDAD

Como ya es conocido, contará con escenario ‘Step & Repeat’ para que nadie se pierda detalle de la moda más atrevida y llamativa de la noche.

Por si fuera poco, contará con los tres primeros musicales de la noche: Manny Cruz cantará con Aramis Camilo el tema 'El Motor', los chicos de la boy band DND debutará en esta antesala de la premiación y la venezolana Mari dará una probada de su gran talento, lo cual la ha llevado a estar nominada como Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano. Además, por primera vez, se entrevistarán en la alfombra a ganadores que se habrán revelado durante el día.

Premio Lo Nuestro 2025: conductores de la premiación y artistas que cantarán


Al término de Noche de Estrellas dará inicio la entrega de premios, ceremonia conducida este año por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, tres grandes figuras queridas por el público hispano en Estados Unidos.

Esta fiesta que celebra a la música latina y que este año tiene como slogan ‘Uniendo Generaciones’, ya anunció su lista de artistas confirmados para cantar y te podemos mencionar que algunos de los nombres que destacan son:
-Ángela Aguilar
-Becky G
-Camilo
-Carin León
-Ha*Ash
-Los Ángeles Azules

Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2025: artistas nominados por primera vez

Premio Lo Nuestro 2025: artistas nominados por primera vez

Premio Lo Nuestro
7 min

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cómo ver la transmisión completa en vivo de la fiesta?


Podrás ver la celebración gracias a estas opciones:

-La primera es asistiendo al Kaseya Center mediante la compra de boletos.

-Por TV se prepara la transmisión por Univision, UNIMÁS, Galavisión, a partir de las 7P/6C. Podrás ver tanto el especial Noche de Estrellas como la entrega de premios.

PUBLICIDAD

-La plataforma ViX transmitirá para todo público Noche de Estrellas y la gala de premios solo para suscriptores Premium.

-Habrá un live stream por YouTube y las redes sociales de Univision, así como el Instagram de Premio Lo Nuestro.


Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2025: conoce a todos los conductores del live stream

Premio Lo Nuestro 2025: conoce a todos los conductores del live stream

Premio Lo Nuestro
5 min
Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2025Francisca LachapelJomari GoysoRaúl De MolinaNadia FerreiraClaudia Martin