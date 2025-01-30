Premio Lo Nuestro 2025: La India recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria

Video Nadia Ferreira y más se unen a Francisca y Jomari Goyso como presentadores de la alfombra de Noche de Estrellas

Linda Bell Viera Caballero, mejor conocida como La India y cuyo talento la ha colocado como una de las máximas exponentes del género salsa, recibirá el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria el jueves 20 de febrero durante la edición 37 de esta fiesta de la música latina, una de las de mayor tradición en Estados Unidos.

Durante la ceremonia se entregarán los premios a los ganadores de las 44 categorías que este año integran la lista de artistas nominados , los cuales serán elegidos por el voto del público .

La India será reconocida con el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria 2025



La originaria de Puerto Rico, pero criada en el South Bronx de Nueva York, se ha ganado el título de ‘La Princesa de la Salsa’ por su estilo de canto apasionado y emotivo. Es conocida por su fusión de salsa con ritmos afrocaribeños, pop latino y música house, con la que ha conquistado a público de todo el mundo.

Su carrera despegó cuando, a principios de los años 90, colaboró con el productor de música latina Eddie Palmieri y lanzó su álbum ‘Llegó La India vía Eddie Palmieri’. Desde entonces ha lanzado varias producciones aclamadas por la crítica entre las que se encuentran: ‘Dicen Que Soy’ (1994), con el exitoso tema ‘Vivir Lo Nuestro’ a dueto con Marc Anthony; ‘Sobre El Fuego’ (1997) e ‘Intensamente Con Canciones de Juan Gabriel’ (2015).

Además de La India también serán reconocidos Alejandro Fernández con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia y Manuel Alejandro como Visionario de lo Nuestro .

Premio Lo Nuestro 2025: ¿quiénes son los artistas más nominados?



La cantante mexicano-estadounidense Becky G y el mexicano Carin León, son los artistas más nominados de este año, cada uno con presencia en 10 categorías.

Becky G está presente en categorías como Canción Del Año por el tema ‘Por El Contrario’, junto a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar; Álbum Del Año, por ‘Esquinas’; Mejor Combinación Femenina por ‘Cuidadito’ con Chiquis, y Colaboración ‘Crossover’ Del Año por ‘Tonight (Bad Boys: Ride or Die)’, junto a Black Eyed Peas & El Alfa.

Carín León, de 35 años originario de Hermosillo, Sonora, México, está nominado en categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, por ‘Primera Cita’; Álbum Del Año, por ‘Boca Chueca, Vol. 1’; Colaboración ‘Crossover’ Del Año, por ‘It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)’, con Leon Bridges y La Mezcla Perfecta Del Año gracias al tema ‘Una Vida Pasada’ que lanzó junto a Camilo.

Con nueve nominaciones les siguen Shakira y Myke Towers, mientras que con ocho nominaciones Ángela Aguilar, Emilia, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar.

Premio Lo Nuestro 2025: cuándo y dónde es la entrega de este reconocimiento



El jueves 20 de febrero será la fecha en la que se conocerá a los ganadores de las 44 categorías.

La cita será a partir de las 7P/6C en el Kaseya Center de Miami, Florida, ciudad sede por tradición. La fiesta será conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía .

No te pierdas la antesala de la premiación Noche de Estrellas , donde veremos como anfitrionas a Nadia Ferreira, Francisca y la actriz Claudia Martin, acompañadas de Raúl de Molina y Jomari Goyso.

¿Cómo puedo ver la transmisión completa en vivo de Premio Lo Nuestro 2025?



Ser parte de la edición 37 es muy fácil y aquí te contamos las opciones para hacerlo:

-Puedes asistir al Kaseya Center, solo compra tus tickets y ve de cerca a tus artistas favoritos.

-También podrás ver la transmisión en vivo completa de Noche de Estrellas y la fiesta, a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

-Por primera vez se contará con un live stream ininterrumpido en YouTube durante la ceremonia, con entrevistas exclusivas y muchas otras sorpresas.