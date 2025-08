Premio Lo Nuestro 2025: cuánto cuestan los tickets para asistir a la ceremonia

Si quieres vivir la experiencia de primera mano, te decimos cómo puedes adquirir tus boletos para no perderte ni un solo detalle de la gran fiesta en la que el público elige a los ganadores de sus 44 categorías. La fecha límite para votar fue el martes 4 de febrero .

Premio Lo Nuestro 2025: ¿cuánto cuestan los boletos para el evento?

Para no perder tu lugar en la celebración, adquiere tus boletos en Ticketmaster con precios muy accesibles, de los 80 a ll5 dólares.

Becky G está nominada a categorías como Canción Del Año, por el tema ‘Por El Contrario’, junto a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar; Álbum Del Año, por su producción ‘Esquinas’; Mejor Combinación Femeninam por ‘Cuidadito’ con Chiquis, y Colaboración ‘Crossover’ Del Año, por ‘Tonight (Bad Boys: Ride or Die)’, junto a Black Eyed Peas & El Alfa.

Mientras que Carín León está nominado a Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, por ‘Primera Cita’; Álbum Del Año, por ‘Boca Chueca, Vol. 1’; Colaboración ‘Crossover’ Del Año, por ‘It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)’, con Leon Bridges y La Mezcla Perfecta Del Año gracias al tema ‘Una Vida Pasada’ que lanzó junto a Camilo.