Premio Lo Nuestro 2025: Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar rendirán tributo a Paquita la del Barrio

A unos días de que se realice la edición 37 de Premio Lo Nuestro , se anuncia que se sumará un tributo más a este festejo que tiene como lema ‘Uniendo Generaciones’.

PUBLICIDAD

El jueves 20 de febrero el Kaseya Center de Miami, Florida, recibirá a este festejo en el que también se entregará los premios a las 44 categorías que integran la lista de artistas nominados de este año y cuyos ganadores fueron elegidos por el voto del público.

La fiesta estará conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía y además de reconocer a lo mejor de los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano, se rendirán tributo a tres grandes de la música: Alejandro Fernández recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y el compositor Manuel Alejandro será galardonado como Visionario de lo Nuestro.

¿Qué artistas cantarán en Premio Lo Nuestro 2025?



Los artistas del momento preparan grandes performances para esta fiesta y poco a poco se van anunciando sus nombres. A continuación, conoce a los artistas que se unen a Grupo Frontera, Marc Anthony, Niña Pastori, Shakira, Belinda, Becky G, Alejandro Sanz, Darell, Ángela Aguilar, Camilo, Carín León, entre otros, y que confirman su asistencia a la edición 37 de PLN.

Premio Lo Nuestro 2025: Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar recordarán a Paquita la del Barrio



Pepe Aguilar, acompañado de sus hijos Ángela y Leonardo, unirán sus voces y sentimiento para rendir un merecido tributo a Paquita la del Barrio, cantante mexicana fallecida el pasado 17 de febrero, quien con su música y canciones llegó a varias generaciones del público hispano. "Honrar el legado de Paquita la del Barrio para mí es una gran responsabilidad y un verdadero privilegio. Su vos fue un eco en el alma de nuestro pueblo, y su valentía al contar historias abrió camino para muchas generaciones", señaló Pepe Aguilar.

Los Aguilar rendirán tributo a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

DJ Khaled será parte del gran número de apertura de Premio Lo Nuestro 2025



El productor y multipremiado DJ con colaboraciones con Jay-Z, Beyoncé, Drake, Justin Bieber, entre otros, estará en el opening junto a India Martínez, Will Smith y Thalía, acompañados de Miami Sound Machine. DJ Khaled es figura clave del hip-hop moderno, fusiona producción musical con mensajes motivacionales y ha vendido más de 75 millones de discos y acumulado 13 mil millones de streams en EU.

DJ Khaled será parte del gran opening de Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: India Martínez también cantará en el opening



La española con estilo único, inspirada en el flamenco y el pop, se presentará con Will Smith, DJ Khaled, Thalía y Miami Sound Machine, con el tema 'First Love'’. India Martínez es una destacada compositora, intérprete, comunicadora, escritora y actriz. Tiene tres nominaciones a los Latin GRAMMY y un Premio Goya a la Mejor Canción Original. Su nuevo álbum está inspirado en México y el folclore de ese país.

India Martínez, cantante española, cantará junto a Will Smith, Thalía y DJ Khaled Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Will Smith se presentará en la fiesta latina y estrena su nuevo tema



Will Smith cantará por primera vez en este escenario y estrenará su tema ‘First Love’, a lado de India Martínez, DJ Khaled y Thalía. El cantante alcanzó la fama por ‘The Fresh Prince’ y ha lanzado álbumes en solitario como ‘Big Willie Style’ con los éxitos ‘Getting’ Jiggy wit it’ y ‘Miami’. Además, ha combinado el canto la actuación y hasta ha creado bandas sonoras icónicas para algunas de sus películas. Su nuevo tema da lugar al concurso #PrimerAMor en PLN , el cual llevará a tres parejas a vivir una experiencia VIP en la gala de este 20 de febrero.

Will Smith estrenará su nuevo tema en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Thalía será anfitriona y cantará en el festejo



Además de ser conductora de la fiesta junto a Alejandro Espinoza y Laura Pausini, este año la reina del pop latino cantará en el opening junto a Will Smith, India Martínez y DJ Khaled, pero también prepara un número junto a Los Ángeles Azules su éxito ‘Yo Me Lo Busqué’. Además, está nominada en tres categorías: Mejor Combinación Femenina junto a Ángela Aguilar por ‘Troca’; Artista Pop Femenina Del Año y Canción Del Año – Pop-Urbano/dance y ha ganado en ocho ocasiones estos premios.

Premio Lo Nuestro 2025: Thalía será conductora y cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Beéle tendrá una participación especial con Marc Anthony



El cantautor colombiano será otro de los artistas que subirá a este escenario y lo hará para cantar el tema ‘Volver’ junto a Piso 21 y Marc Anthony. Beéle fusiona reggae, dancehall y ritmos latinos y se la consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras de la música urbana y tropical. Está nominado a Colaboración Del Año – Pop-Urbano por ‘Calor’, en colaboración con Nicky Jam.

Beéle estará en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Emilia estará por segunda ocasión en Premio Lo Nuestro 2025



Directo de Argentina llegará nuevamente la cantante Emilia, pero ahora con dos colaboraciones extraordinarias; una a lado de Silvestre Dangond para el tema ‘Vestido Rojo’ y ‘Olvidarte’, junto a Gordo. La intérprete ha conquistado todos los escenarios por su estilo versátil y prueba de ello son sus ocho nominaciones a Premio Lo Nuestro entre las que se encuentran: Canción Del Año, Mejor Combinación Femenina, Artista Por Femenina Del Año, por mencionar algunas.

Premio Lo Nuestro 2025: Emilia confirma su actuación Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Gordo cantará con Emilia



El DJ y productor nicaragüense-estadounidense tendrá un gran momento con la cantante Emilia. Gordo fusiona géneros como house, hip-hop y la música latina, consolidándose como un referente en la música electrónica.

Premio Lo Nuestro 2025: Grupo Frontera, uno de los más nominados, cantará en la fiesta.

Gordo y Emilia cantarán juntos en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Grupo Frontera tendrá un dueto con Alejandro Sanz en Premio Lo Nuestro 2025



La agrupación tiene preparado un gran performance, pues presentará por primera vez en TV ‘Hoy No Me Siento Bien’, una colaboración junto a Alejandro Sanz. Además de ese gran momento, Grupo Frontera podría ser uno de los más ganadores de la noche, pues está nominado en ocho categorías como: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año, entre otros.

Grupo Frontera es uno de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Laura Pausini será conductora y prepara un performance para PLN 2025



Una de nuestras hosts de la noche prepara una presentación muy emotiva porque participará en el homenaje a Manuel Alejandro, Visionario de lo Nuestro. Es la primera y única artista italiana en ganar un GRAMMY y entrar al Billboard Hot 100 junto a Rauw Alejandro. Este año está nominada en dos categorías de PLN 2025.

Premio Lo Nuestro 2025: Laura Pausini sera conductora y cantará en la fiesta Imagen Cortesía

Marc Anthony estrenará su tema ‘Volver’ en Premio Lo Nuestro 2025



El multiganador de Premio Lo Nuestro, tiene 28 preseas en casa, subirá de nuevo al escenario para presentar el tema ‘Volver’ junto a Piso 21 y Beéle. Este año el salsero está nominado en cuatro categorías: Álbum Del Año, Artista Del Año – Tropical y Canción Del Año – Tropical (dos veces).

Marc Anthony estará de estreno en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Niña Pastori traerá su talento y flamenco



La reconocida cantante española llega por primera vez a esta fiesta para ser parte de la emotiva presentación que se hará por el homenaje al Visionario de lo Nuestro, Manuel Alejandro.

Niña Pastori y su flamenco estarán en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

El regional mexicano urbano de Oscar Maydon en Premio Lo Nuestro 2025



Oscar Maydon se presentará con su sencillo ‘Tu Boda’ y sus seguidores estamos que quedarán encantados. El cantante aparece por primera vez en la lista de nominados de PLN y lo hace con siete nominaciones: Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, Artista Revelación – Música Mexicana.

Premio Lo Nuestro 2025: Oscar Maydon representará al regional mexicano urbano Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Piso 21 en un gran número con Marc Anthony y Beéle



Regresa a los escenarios de Premio Lo Nuestro la agrupación colombiana uniendo fuerzas con la leyenda latina Marc Anthony y su compatriota Beéle presentando ‘Volver’, un sencillo para ahogar el despecho. Piso 21 ahora es un trío musical y promete continuar con el sueño que les unió en 2007: la música. Están nominados a una categoría PLN 2025 por Colaboración Del Año – Pop-Urbano y el tema ‘La Misión’, junto a Wisin.

Premio Lo Nuestro 2025: Piso 21 prepara un gran performance Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro: Sergio George producirá el homenaje que se prepara para La India



El reconocido productor, compositor y pianista regresa a los escenarios de Premio Lo Nuestro produciendo y participando en el homenaje a La India, reconocida este año con el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria. Sergio George está nominado en dos categorías de PLN 2025: La Mezcla Perfecta Del Año y Colaboración Del Año - Tropical.

Sergio George dará muestra de su talento como productor en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Silvestre Dangond presentará junto a Emilia el tema ‘Vestido Rojo’



Uno de los máximos exponentes del vallenato lanzará en TV su tema ‘Vestido Rojo’, el cual es una colaboración con la argentina Emilia. Con una carrera llena de éxitos y colaboraciones destacadas, su capacidad de reinventarse y explorar nuevos sonidos lo ha posicionado como un referente de la música latina. Este 2025 tiene tres nominaciones a PLN: Artista Del Año – Tropical, Álbum Del Año – Tropical y Colaboración Del Año – Tropical.

Premio Lo Nuestro 2025: Silvestre Dangond y su vallenato en la fiesta Imagen Cortesía

Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro este 2025



Luego de varios años de ausencia en este escenario, Alejandra Guzmán presentará su último sencillo ‘No Se Vale Llorar’. La cantante mexicana es todo un ícono de la música pop-rock en español con ventas por más de 30 millones de discos. Ha ganado dos Premio Lo Nuestro incluyendo el especial a La Trayectoria en 2009.

Alejandra Guzmán estará en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Belinda sorprenderá al público con su actuación



La cantautora, destacada figura del pop latino, presentará el tema ‘La Cuadrada’, su más reciente colaboración junto a Tito Double P. Esta canción da un vistazo de su próximo álbum, el cual fue incluido en los ’15 Latin Albums We Can’t Wait To Hear In 2025’ de la revista Rolling Stone. Belinda tiene dos galardones PLN en su haber y dos nominaciones a Premio Lo Nuestro 2025: Mejor Combinación Femenina, por el tema ‘Jackpot’ a lado con Kenia Os y Artista Pop Femenina Del Año.

Belinda cantará en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Edgar Barrera estará a cargo de un gran musical en Premio Lo Nuestro 2025



El reconocido compositor, productor y músico mexicano radicado en Miami estará produciendo el homenaje al compositor Manuel Alejandro, quien este año recibirá el galardón Visionario de lo Nuestro.

Premio Lo Nuestro 2025: Edgar Barrera confirma su participación Imagen Cortesía

El Alfa se despedirá de la música en el escenario de Premio Lo Nuestro 2025



El cantante dominicano vivirá un momento muy especial, pues se despedirá de la música y para ello interpretará un medley con sus grandes éxitos: ‘Este’, ‘4K’ y ‘La Mamá de la Mamá’. Además de haber ganado dos PLN durante su carrera, esta edición está nominado a Colaboración ‘Crossover’ Del Año y a Mejor Canción Dembow por partida doble.

El Alfa estará en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Manuel Turizo presentará una colaboración muy especial



Cantante colombiano con un estilo muy especial y distintiva voz, estará en esta gran celebración para presentar su más reciente colaboración ‘En Privado’ junto a Xavi, cantante estadounidense con gran auge en el género regional mexicano. Manuel Turizo está nominado este año en dos categorías de PLN 2025: Canción Del Año – Pop-Urbano y Canción Del Año – Música Mexicana.

Premio Lo Nuestro 2025: Manuel Turizo confirma su participación Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro: Reik tendrá un emocionante performance



Este grupo mexicano de pop, ganador de 8 preseas de PLN, está de vuelta en la celebración y presentará su próximo hit. Gracias a su producción ‘Panorama’, Reik está nominado a Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock, Canción Del Año – Pop y Álbum Del Año – Pop-Urbano.

Reik será parte de Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Shakira confirma su participación en Premio Lo Nuestro 2025



La colombiana quien en breve arrancará su gira mundial, se hará presente con una participación única y exclusiva que no te puedes perder. Además, la colombiana tiene muchas posibilidades de ser una de las grandes ganadoras de la noche, pues vale recordar que es una de las artistas más nominadas del año, al estar presente en 9 categorías tales como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, entre otras.

Premio Lo Nuestro 2025: Shakira tendrá una participación especial Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Tito Double P cantará junto a Belinda en la fiesta



Este joven talento debutará en esta fiesta con su más reciente colaboración a lado de Belinda. Tito Double P se ha convertido en una figura destacada en el género regional mexicano con su estilo ‘acelerado bélico’, así como por su influencia de Los Tucanes de Tijuana y Alfredo Olivas. A sus 27 años, ha sido nombrado uno de los artistas latinos a seguir en 2025 por Billboard y ya prepara su primera gira por Estados Unidos. Está nominado a Artista Revelación – Música Mexicana y Colaboración Del Año – Música Mexicana.

Premio Lo Nuestro 2025: Tito Double P confirma su participación Imagen Cortesía

Xavi debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2025



Tiene 21 años y ya goza de reconocimiento como cantautor de música mexicana. Su debut en la gran fiesta de la música latina será con sus temas ‘La Diabla’, La Víctima’ y el debut en TV de ‘En Privado’, su más reciente colaboración junto a Manuel Turizo. Su música es una mezcla de R&B, pop, urbano y música mexicana, lo cual refleja su origen mexico-estadounidense. Xavi está nominado en seis categorías de PLN 2025: Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, entre otras.

Xavi cantará por primera vez en Premio Lo Nuestro Imagen Cortesía

Alejandro Sanz llenará con su talento el escenario de Premio Lo Nuestro 2025



El cantautor español regresa a esta entrega de premios para presentar un performance que enamorará a los asistentes. Alejandro Sanz tiene en su haber cuatro galardones Premio Lo Nuestro, incluyendo el Premio a la Excelencia en 2013.

Alejandro Sanz vuelve a Premio Lo Nuestro en su edición 37 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G, la mujer más nominada de este año, confirma su presencia



La cantante y actriz regresa a este escenario para presentar el tema ‘Querido Abuelo’, y esa noche brillará por partida doble, ya que junto a Carín León, son los dos artistas más nominados de la edición 37. Becky G está presente en las categorías: Canción Del Año, Álbum Del año, Mejor Combinación Femenina, por mencionar algunas.

Becky G, la artista más nominada de PLN 2025, cantará en el festejo Imagen Cortesía

Guaynaa armará la fiesta en Premio Lo Nuestro 2025



De Puerto Rico al Kaseya Center de Miami llegará Guaynaa, quien por primera vez actuará en esta entrega de premios. El cantante ha ganado un galardón PLN y realizará el estreno mundial de su tema en colaboración con Venesti.

Premio Lo Nuestro 2025: Guaynaa está listo para cantar en la celebración de Miami Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: las chicas de Ha*Ash tendrán un performance único



Este par de talentosas hermanas prepara una presentación muy especial. Están nominadas en dos categorías: Mejor Combinación Femenina por el tema ‘A Las 12 Te olvidé’ en colaboración con Elena Rose, y Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock.

Premio Lo Nuestro: Ha*Ash están listas para deleitarnos con su talento Imagen Cortesía

Los Ángeles Azules llevarán su cumbia a Premio Lo Nuestro 2025



Los máximos exponentes de la cumbia mexicana estarán en la ceremonia para cantar junto a Thalía el tema ‘Yo Me Lo Busqué’. Además, estarán pendientes de si se llevan uno de los cinco premios a los que están nominados. Algunas de las categorías en las que podrían ganar son: Canción de Año, La Mezcla Perfecta Del Año y Canción Del Año – Música Mexicana, las tres por el éxito ‘Perdonarte ¿Para Qué?’.

Premio Lo Nuestro 2025: Los Ángeles Azules cantarán junto a Thalía Imagen Cortesía

Prince Royce será parte de Premio Lo Nuestro 2025



Tendrá una presentación especial que unirá generaciones. Esta edición tiene seis nominaciones: Canción Del Año, Álbum Del Año, La Mezcla Perfecta Del Año, Artista Del Año – Tropical, Colaboración Del Año – Tropical y Álbum Del año – Tropical. Es uno de los máximos ganadores en la historia de la premiación con 21 galardones en su casa.

Prince Royce es uno de los nominados a PLN 2025 y cantará en la celebración Imagen Cortesía

Venesti cantará con Guaynaa en Premio Lo Nuestro 2025



El cantante colombiano, considerado el Rey del afro Pop, hará su debut en Premio Lo Nuestro con el estreno mundial de su próxima colaboración junto a Guaynaa. Está nominado a Artista Revelación Del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano, Canción Del Año – Pop-Urbano y Colaboración Del Año – Tropical.

Premio Lo Nuestro 2025: Venesti cantará por primera vez en esta celebración de la música latina. Imagen Cortesía

Ángela Aguilar regresa a Premio Lo Nuestro



La menor de la dinastía Aguilar estará de vuelta en la celebración y prepara una presentación muy especial. Ángela Aguilar ha ganado un Premio Lo Nuestro y este año está nominada en 8 categorías entre las que se encuentran Canción Del Año, por el tema ‘Por El Contrario’ con Becky & Leonardo Aguilar; Álbum Del Año y Mejor Combinación Femenina por ‘Troca, en colaboración con Thalía.

Ángela Aguilar cantará en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Arthur Hanlon estará de estreno en la fiesta



El reconocido pianista presentará, por primera vez en TV, su más reciente éxito ‘Repetimos’, el cual es una colaboración con Darell y Yotuel, y también nos tendrá una presentación sorpresa.

Premio Lo Nuestro 2025: Arthur Hanlon es de los primeros artistas confirmados para la fiesta Imagen Cortesía

Camilo será parte de Premio Lo Nuestro 2025



El colombiano lanzará en TV su colaboración ‘Querida Yo’, así que sus fanáticos no perderán detalle de este performance. Camilo ha ganado ocho preseas de Premio Lo Nuestro y esta edición está nominado en 4 categorías entre las que se encuentran La Mezcla Perfecta Del Año y Canción Del Año – Tropical, ambos por el éxito ‘Una Vida Pasada’, el cual interpreta a lado de Carín León.

Camilo está confirmado para cantar en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Carín León, uno de los artistas más nominados del año, estará en Premio Lo Nuestro 2025



Es uno de los cantantes más nominados de esta edición y formará parte de una presentación muy especial en homenaje a Manuel Alejandro, quien será reconocido como Visionario de lo Nuestro. Carín León tiene seis preseas de Premio Lo Nuestro y este año podría aumentar considerablemente su colección, ya que está nominado en 10 categorías, entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, entre otras.

Premio Lo Nuestro 2025: Carín León cantará en la fiesta que se realizará en el Kaseya Center Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Danny Ocean cantará en la celebración de la música latina



El cantante venezolano debutará en este escenario con su más reciente éxito, ‘Vitamina’, y en colaboración junto a Kapo con su hit ‘Imagínate’. Este 2025, Danny Ocean tiene tres nominaciones a Premio Lo Nuestro: Artista Pop Masculino Del Año, Álbum Del Año – Pop-Urbano y Canción Del Año – Pop-Urbano.

Danny Ocean cantará en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Darell está listo para debutar en el escenario de Premio Lo Nuestro 2025



El rapero y compositor puertorriqueño hace su debut en nuestra tarima con el tema ‘Repetimos’, el cual es una colaboración Arthur Hanlon y Yotuel. Darell ha ganado una sola vez el Premio Lo Nuestro.

Darell cantará por primera vez en Premio Lo Nuestro Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Kapo y sus éxitos virales pondrán el ambiente



Este colombiano es otro de los artistas que se presentará por primera vez en nuestro escenario. Subirá e interpretará sus éxitos virales ‘Uwaie’, con el cual rinde homenaje a las mujeres en todas sus facetas & ‘Ohnana’, con un poderoso mensaje de esperanza y resiliencia, además del tema ‘Imagínate’ junto a Danny Ocean.

Kapo confirmado para Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Natti Natasha llegará con su nuevo tema a Premio Lo Nuestro 2025



La estrella dominicana estrenará en TV el sencillo de su esperado álbum de bachata ‘Natti Natasha en Amargue’, el cual estaría disponible el 7 de febrero. Natti, quien ha ganado seis de estas preas, está nominada en seis de las 44 categorías de PLN 2025 como: Colaboración ‘Crossover’ Del Año, Artista Femenina Del Año – Urbano, Álbum Del Año – Pop-Urbano, entre otras.

Premio Lo Nuestro 2025: Natti Natasha estará de estreno en la celebración Imagen Cortesía

Yotuel confirma su participación en Premio Lo Nuestro 2025



El cantautor cubano hará su debut en este festejo y lo hará con su más reciente éxito ‘Repetimos’, el cual es una colaboración junto a Arthur Hanlon y Darell. El intérprete, quien ya tiene en su haber un galardón PLN, está nominado a Canción Del Año – Pop por el tema ‘Fría’ junto a Enrique Iglesias.

Premio Lo Nuestro 2025: Yotuel llegará a la fiesta para interpretar un gran tema Imagen Cortesía

Aramis Camilo será parte de los musicales de Noche de Estrellas



El padrino dominicano del merengue hace su debut en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2025 con su hit viral ‘El Motor’, junto a Manny Cruz.

El padrino dominicano del merengue pondrá bailar a todos en Noche de Estrellas de PLN 2025 Imagen Cortesía

No te pierdas a la boy band DND en su número dentro de Noche de Estrellas de PLN 2025



Este grupo se presentará en el escenario que tendrá la Alfombra Magenta y estrenará en TV su próximo sencillo. Sus seguidoras podrán disfrutar de sus movimientos de baile electrizantes y armonías suaves de sus cinco integrantes: Javi, Isaac, Emiliano, Lacayo y Emilio. DND está nominado a PLN 2025 a Artista Revelación Del Año Masculin -Pop-Rock/Urbano.

DND, la boy band latina, debutará en Noche de Estrellas de PLN 2025 Imagen Cortesía

Manny Cruz también cantará en Noche de Estrellas



Reconocido por su versatilidad en géneros como el merengue y la música tropical, Manny Cruz estará por primera vez en la parte musical de Noche de Estrellas y actuará a lado de Aramis Camilo.

Manny Cruz tendrá un performance con Aramis Camilo en Noche de Estrellas de PLN 2025 Imagen Cortesía

Mari estará de estreno en su número musical en Noche de Estrellas



Mari ‘La Carajita’, cantante venezolana, debutará en este escenario y estrenará en TV el tema ‘AKA’. En 2024 fue una de las ‘Artistas 2 Watch’ que promovió Premios Juventud y ahora llega a la Alfombra Magenta con su primer EP ‘Ginia’ y una nominación a Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano.

La venezolana Mari será parte de los números musicales de Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2025: Noche de Estrellas tendrá lo mejor de la Alfombra Magenta



No te pierdas el análisis del arribo de los invitados y nominados a la Alfombra Magenta y disfruta de entrevistas exclusivas con algunos de ellos.

PUBLICIDAD

Noche de Estrellas este año será conducido por Nadia Ferreira, Francisca y la actriz Claudia Martin, además de Raúl de Molina y el experto en moda Jomari Goyso. Acompáñalos en un especial que, por primera vez, presentará tres números musicales, pero también tendrá entrevistas con los primeros ganadores, los cuales serán anunciados antes del arranque de la gran celebración.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de Premio Lo Nuestro 2025?



Hay varias formas para que seas parte de la edición 37 de Premio Lo Nuestro, uno de los eventos que celebran la música latina con mayor tradición en Estados Unidos.

La primera es asistir al Kaseya Center de Miami y ser parte del público. Solo necesitas comprar tus boletos y asegurar tu lugar.

A partir de las 7P/6C las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX comenzarán a transmitir el especial Noche de Estrellas y una hora después, a las 8P/7C iniciará la gran fiesta.

Además, por primera vez en su historia, la celebración contará con un live stream ininterrumpido, el cual tendrá entrevistas y otras exclusivas a lo largo de toda la ceremonia. Podrás verlo en las redes de Univision y el Instagram de Premio Lo Nuestro, el cual iniciará a las 6:30 PM ET hasta las 11:00 PM ET.

¡No te pierdas esta gran celebración el jueves 20 de febrero!